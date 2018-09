Tuổi Thìn năm Ất Mùi

Cảm xúc đóng một vai trò rất quan trọng trong năm này của tuổi Thìn. Vấn đề tiền bạc cũng là một trong những trọng tâm không thể bỏ qua.

Đứng vị trí thứ năm trong 12 con giáp, tuổi Thìn tự tin, mơ mộng nhưng cũng dễ chán, hay thay đổi. Yêu thích các công việc sáng tạo, đam mê sự nghiệp, họ thường không hứng ràng buộc mình vào hôn nhân như các cá nhân tuổi khác. Phần lớn tuổi Thìn kết hôn muộn và dành thời gian, tâm sức cho con đường công danh nhiều hơn.

Người tuổi Thìn sinh vào buổi sáng thường khá may mắn, hạnh phúc. Họ có được sự ưu ái và thường thành công khi tuổi còn trẻ. Tuổi 35 là giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp tuổi Thìn, và qua giai đoạn này, nếu có được nền tảng vững chãi, họ có một tương lai rộng mở.

Trong khi đó, tuổi Thìn sinh vào buổi trưa hay ôm mộng tưởng và khá liều lĩnh. Họ là những con người không thể đoán biết trước, sống theo cảm hứng, nhưng lại không chắc chắn điều gì. Đây là lý do khiến cuộc sống của họ thiếu vững vàng, và chỉ khi trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, họ mới có được kinh nghiệm và trở nên chín chắn hơn. Tuổi này vì thế thường thành đạt ở giai đoạn trung niên.

Trong khi đó, tuổi Thìn sinh vào buổi tối có phần chậm rãi, quyết đoán và chắc chắn. Họ có thể ngồi lỳ hàng giờ trước tivi, nhưng một khi đã làm việc, họ hăng say, nhiệt tình và mạnh dạn hơn bất cứ ai. Đó là lý do khiến họ luôn được tin tưởng và trọng dụng.

2015 báo hiệu một năm để tuổi Thìn cảm nhận mọi thứ một cách sâu sắc, ý nghĩa hơn. Tuy nhiên, đây cũng là năm mà cảm xúc dễ dàng lất át bạn, khiến bạn đưa ra quyết định một cách vội vàng, thiếu chín chắn. "Cảm xúc" thực sự là con dao hai lưỡi của năm này, bởi nếu không được đánh giá, ghi nhận nơi công sở, bạn dễ có thái độ ức chế, hiềm tị và đổ lỗi cho người khác.

Cảm xúc - thay vì lý trí tác động lên mọi địa hạt của đời sống, đặc biệt là đến sự nghiệp. Vì thế, đây không phải năm thích hợp để đưa ra những quyết định quan trọng về công việc. Thay vì thế, hãy chú trọng hơn đến đời sống cá nhân, thắt chặt các mối quan hệ mà bạn có. Một vài thời điểm trong năm, công việc bận rộn và các áp lực dồn dập trên vai có thể khiến bạn mệt mỏi, căng thẳng vô cùng. Nếu bạn thấy khó xử lý, hãy tìm đến bạn bè, người thân để được trợ giúp.

Về tài chính và sự nghiệp:

Với những người làm ăn, kinh doanh, đây có thể là năm bạn tìm thấy người có ảnh hưởng lớn trong việc định hướng, giúp đỡ bạn thực hiện lý tưởng. Sự ủng hộ của các vì sao may mắn có thể giúp bạn hóa giải việc xấu thành tốt, nhưng cũng cần đề phòng tiểu nhân nói xấu, khiến trở ngại xuất hiện bất ngờ. Tốt hơn cả là chỉ làm những gì mà bạn biết rõ, và hoàn thành nó trước khi bắt tay vào công việc mới. Cố gắng làm tốt mọi việc, bỏ qua những tin đồn thiết thiệt, bạn sẽ thấy tai ương sớm đi qua.

Trong năm, tài chính của bạn có phần bấp bênh, không ổn định: một vài thời điểm bạn thấy tiền đổ vào liên tục, nhưng giai đoạn này chóng qua đi, sau đó bạn sẽ đến giai đoạn khó khăn, tiền làm ra không đủ chi dùng. Cố gắng tiết kiệm chi tiêu, dàn trải tiền đều trong năm là lời khuyên cho bạn. Nhắc nhở quan trọng nhất cho bạn chính là: không đầu tư tiền bạc vào những chỗ mình không biết rõ, bởi khả năng bạn trắng tay là rất lớn.

Liên quan đến vấn đề tiền bạc, đừng quên đưa chủ đề này ra bàn bạc một cách thẳng thắn để tìm tiếng nói chung, thay vì e ngại, và rồi làm mọi thứ thêm rắc rối.

Với chuyện tình cảm:

Với người tuổi Thìn, tình yêu đóng một vài trò quan trọng, và với năm này, nó càng trở nên ý nghĩa. Học cách tin tưởng bản thân, yêu bản thân là cách để bạn đem đến những thay đổi tuyệt vời cho mình trong 2015 này.

2015 là năm để bạn gần gũi hơn nữa với người yêu thương, đây cũng là năm để kết giao và tìm "một nửa" nếu bạn còn đang cô đơn. Nhưng đừng quên tình cảm cần thời gian để xây dựng, sự vội vàng chẳng giúp đem lại ích lợi gì. Với phái nam cô đơn, bạn có thể tìm thấy cơ hội của mình trong tháng 3, tháng 5, tháng 8, 9 và 11.

Trong mối quan hệ với bạn bè, đây là năm bạn chú tâm nhiều hơn tới cảm xúc của mình thay vì tập thể, điều này khiến một vài người bạn cảm thấy tự ái, tình cảm cũng vì thế phai nhạt. Vì một số lý do, bạn cũng quyết định chấm dứt liên hệ với một số người mà bạn không tìm thấy lòng tin, sự ủng hộ, và dù điều này không dễ dàng - bạn vẫn quyết định cắt đứt.

Về sức khỏe:

Tác động của yếu tố cảm xúc có thể khiến bạn có một năm tinh thần không thoải mái, dễ stress. Hãy cố chăm sóc nhiều hơn cho mình, dành thời gian trò chuyện với những người xung quanh để có được sự xoa dịu, sẻ chia. Nếu có thể, bạn nên dành một khoản tiền nhỏ cho việc du lịch, sự thay đổi không gian có thể giúp ích đáng kể cho bạn.

Đây cũng là năm hết sức bận rộn với cá nhân tuổi Thìn, vì thế, bạn cần đặc biệt chú ý đến độ an toàn, tránh xảy ra tai nạn. Kiềm chế cảm xúc, tránh cãi vã, gây hấn có thể tổn hại đến bản thân. Bạn cũng nên tránh các thực phẩm đông lạnh có thể ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, lựa chọn chế độ ăn kiêng hợp lý chính là chìa khóa cho một năm khỏe mạnh.

Tháng may mắn: tháng hai, tháng năm, tháng tám và tháng 11

Số may mắn: 1, 6, 7, 12, 22

Màu may mắn: màu bạc, vàng

Nguyễn Hương