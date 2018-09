Tuổi Thân năm Ất Mùi

Một năm bận rộn của các cá nhân tuổi Thân, bạn dường như không có phút nào ngơi nghỉ. Nhưng quan trọng là bạn có tiền, và tinh thần vui vẻ.

Người tuổi Thân sinh vào buổi sáng thường lịch thiệp, khéo léo và được yêu mến. Họ không thích "số lượng" bằng "chất lượng" và thường chú trọng tới cảm xúc cá nhân hơn là yêu cầu, mong muốn từ những người xung quanh. Đôi khi, họ sẵn sàng bỏ qua cơ hội, chỉ bởi bản thân không hào hứng và thích thú.

Ngược lại, tuổi Thân sinh vào buổi trưa, chiều nổi bật bởi sự nhanh nhẹn, thông minh, tầm nhìn rộng. Họ thích thử sức với công việc mới mẻ và thường đạt được kết quả tốt. Phụ nữ tuổi này thường là người mẹ độc lập, tận tâm và tính tình dễ chịu.

Tuổi Thân sinh vào chiều tối thành thật, thẳng thắn và đầy nhiệt huyết, họ sẵn lòng xắn tay áo lên giúp đỡ người khác nếu được đề nghị. Sống có trách nhiệm, họ sẽ hoàn thành mọi công việc của mình mà không cần ai nhắc nhở. Người tuổi này thành đạt ở độ tuổi chín là tuổi trung niên, cuộc sống của họ cũng rất trôi chảy.

2015 là một năm "xuôi chèo mát mái" với các cá nhân tuổi Thân. Sự ủng hộ của các vì sao may mắn giúp tài, lộc gõ cửa nhà bạn, kéo theo đó là những thay đổi tích cực (mua nhà mới, sắm sửa xe mới...) . Năm này, bạn cũng nhận được sự hỗ trợ, bảo vệ và tin cậy từ cha mẹ, cấp trên, cấp dưới, giúp bạn yên tâm trong công việc. Đừng quên sự sáng tạo chính là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề với các cá nhân tuổi Thân trong năm này.

2015 cũng là năm gia đình bạn có thể đón thêm thành viên mới. Nhiều khả năng một số cá nhân sẽ có cơ hội ra nước ngoài học tập, nhưng vì thế, thời gian dành cho gia đình cũng ít đi. Điều quan trọng chính là bạn có môi trường mới để rèn luyện mình. Nửa cuối năm là thời điểm thích hợp để xúc tiến kế hoạch mới.

2015 cũng là năm mà bạn hoàn thành các kế hoạch đã đề ra, để rồi nắm bắt các cơ hội mới trong sự nghiệp. Ắt hẳn bạn sẽ có thêm nhiều động lực, mục tiêu sáng suốt hơn và cả quyết tâm để thực hiện chúng, thay vì thả lỏng hay buông xuôi như năm ngoái.

Một vài thời điểm trong năm, bạn sẽ cảm thấy ghen tị và không có sự kết nối với tập thể. Tuy nhiên, chỉ cần bạn thể hiện được sự chín chắn, trưởng thành của mình, bạn sẽ nhận được sự tôn trọng và đề cao của mọi người xung quanh. Đừng trọng vật chất đến mức hành động ích kỷ, hãy để sự lịch thiệp và khiêm tốn giúp bạn tỏa sáng giữa đám đông.

Về tài chính và sự nghiệp:

Một năm tiền bạc dồi dào, tài lộc nảy nở với các cá nhân tuổi Thân khi cơ hội đến với bạn liên tục - hãy nắm bắt lấy nó. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà bạn chi tiêu phóng tay, hay trở nên thiếu công bằng khi chia lợi nhuận giữa tập thể, gây ra sự bức xúc và tạo thù hằn không đáng có. Mùa thu là thời điểm đẹp nhất trong năm với những cá nhân tuổi Thân muốn tiến thân, nhưng đến cuối năm, mọi vận may có phần chững lại.

Nhiều dấu hiệu cho thấy năm này, tuổi Thân có thể mua nhà, kết hôn, bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời. Một số cá nhân có ý định cầm cố nhà cửa, mở rộng kinh doanh, nhưng nên thận trọng cho những quyết định lớn như vậy.

Trong năm, công việc không ngưng nghỉ có thể khiến bạn mệt mỏi, dễ đưa ra quyết định bộp chộp. Thận trọng hơn trong mọi quyết định tài chính, và hãy sẵn sàng cho những thay đổi phía trước.

Về chuyện tình cảm:

Đối với người tuổi Thân, khía cạnh cảm xúc rất quan trọng, dù bạn hiếm khi nói ra điều đó. Năm này, bạn nên chú tâm tới những ưu tư vốn giấu kín trong lòng, hãy chia sẻ nó để được đón nhận, thay vì khư khư giữ cho riêng mình. Tốt nhất là chấm dứt những mối quan hệ không còn đem lại cho bạn cảm xúc tích cực.

Năm này, phái nam có nhiều cơ hội hơn phái nữ. Đừng bỏ lỡ cơ hội "vàng", nhất là nếu bạn còn cô đơn. Các hoạt động gặp gỡ, giao lưu cũng hứa hẹn mang tới kết quả ưng ý. Mối quan hệ với các thành viên trong gia đình cũng được cải thiện đáng kể, hãy nhớ rằng sự hài hước giúp xóa nhòa mọi rạn nứt trong tổ ấm.

Với các cá nhân đã có "một nửa", đây là năm để chuyển mối quan hệ sang một nấc mới quan trọng hơn. Các cặp đã kết hôn nên dành thời gian hâm nóng tình yêu bằng các chuyến du lịch phù hợp.

Về sức khỏe:

Chú trọng sự an toàn khi tham gia các hoạt động ngoài trời, tránh các môn thể thao mạo hiểm. Năm này báo hiệu một số vấn đề sức khỏe tinh thần, và để tránh điều này, hãy cố gắng tập luyện nhiều hơn. Ngoài ra, một số dấu hiệu cho thấy bạn có thể bị cướp giật, nên thận trọng khi đi lại.

Tháng may mắn: Tháng 1, tháng 2, tháng 3 và tháng 11

Con số may mắn: 1, 8, 15, 27, 31, 45

Màu may mắn: Trắng, xanh, tránh màu đỏ, đen, xám

Nguyễn Hương