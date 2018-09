Tuổi Sửu năm Mậu Tuất

Năm mới này, sự chuyển động thích hợp với bạn hơn là ngồi một chỗ.

Về công danh, sự nghiệp, tài chính:

Năm Mậu Tuất, tác động từ sao Thái Tuế khiến cho người tuổi Sửu trải qua 365 ngày nhiều biến động, thăng trầm. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể phải chịu sự mất mát tiền bạc, đối mặt với nhiều cuộc tranh giành, thậm chí phải nhờ đến kiện tụng để phân định thắng thua, đúng sai. May mắn thay, nhờ quý nhân phù trợ, bạn được cứu giúp kịp thời và thoát khỏi những tình huống khó khăn. Cảm xúc thay đổi liên tục là trở ngại lớn nhất cho bạn trong năm này, vì thế, nếu có thể dưỡng tâm cho an tịnh, bạn sẽ nhìn nhận mọi việc đơn giản hơn. Điều quan trọng nữa mà bạn không thể quên chính là kiên nhẫn, nỗ lực nhằm biến "việc dữ hóa lành". Chỉ khi bạn tự tin vào mình và chứng tỏ được sự sáng tạo của bản thân, may mắn mới tìm đến bạn. Ngược lại, nếu bạn cứ đi theo lối mòn, may mắn sẽ chỉ là một ngôi sao xa vời mà thôi.

Năm nay, sự chuyển động thích hợp với bạn hơn là ngồi một chỗ: càng năng tham gia các hoạt động, sự kiện có không khí vui vẻ, bạn càng dễ xua đuổi những điều kém may mắn, xui xẻo và hấp thụ năng lượng tích cực tự xung quanh. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn nên hạn chế góp mặt trong tang lễ, các nghi lễ rườm rà, nặng nề...

Ảnh hưởng của sao Thái Tuế, Quán Tác và Phá Toái sẽ gây tác động xấu tới các mối quan hệ cá nhân, vì thế, trong năm, bạn nên đề phòng việc bị phản bội, lừa đảo về tiền bạc. Khi cho vay mượn, cần đảm bảo có giấy tờ, ký kết đàng hoàng, tránh sự lật lọng. Không nên tin người một cách dễ dãi, nhưng cần tăng cường thắt chặt các kết nối gần gũi, đáng tin cậy, nhất là những hảo hữu, họ sẽ là chỗ để tìm kiếm lời khuyên, sự trợ giúp lúc khó khăn. Chú ý rằng sao Phá Toái có thể làm bạn có một năm "hao tài", tiền của làm ra nhiều nhưng lại phải chi dùng không ít cho nhiều nhu cầu khác nhau.

Với người kinh doanh, sao Thái Âm sẽ hỗ trợ bạn và giúp bạn có thu nhập ổn định, đều đặn hơn. Bạn cũng cần chăm chỉ, nỗ lực nếu muốn cải thiện tình hình tài chính. Sao Quốc Ấn tác động mạnh mẽ cũng giúp cho bạn có thêm nhiều cảm hứng trong công việc và được ghi nhận, tuy nhiên nên kín tiếng, thận trọng để tránh bị ghen tị, đặt điều. Hãy chia sẻ công bằng thành quả với tập thể, nếu bạn muốn không khí xung quanh mình vui vẻ, hòa đồng.

Một lưu ý khác: đây cũng là năm mà người tuổi Sửu không nên nhảy việc, nếu không bạn sẽ "mất cả chì lẫn chài". Ngay cả khi tìm thấy công việc mới, bạn cũng nên xem xét thật kỹ khả năng của mình và sự phù hợp với môi trường mới.

Về chuyện tình cảm:

Ba tháng đầu năm là thời điểm mà bạn thấy thư giãn, mọi cảm nhận đều tốt đẹp, dẫn tới mong muốn kết nối và thắt chặt mối quan hệ. Sáu tháng sau đó cho bạn cơ hội cảm nhận những phút vui vẻ, ấm áp bên "người thương". Tuy nhiên ba tháng cuối năm khiến bạn bắt đầu trở nên có một chút đòi hỏi trong chuyện tình cảm, khiến đối phương thấy bất an.

Người tuổi Sửu năm này cảm xúc biến động liên tục, tinh thần cũng kém lạc quan, bạn dễ tranh cãi, nổi cáu vì nghi ngờ vẩn vơ. Hãy giữ cảm xúc trong kiểm soát, nhìn nhận mọi việc tích cực hơn, nếu bạn muốn "vun xới" cho mối quan hệ. Nên cùng "người thương" đi du lịch để hâm nóng tình yêu.

Nam giới độc thân có nhiều cơ hội tìm kiếm một nửa đồng điệu tâm hồn, trình độ học vấn, nền tảng gia đình tương đồng. Hãy chủ động thắt chặt mối quan hệ, thái độ lạnh lùng của bạn có thể khiến cho tình cảm bị "đóng băng". Nữ giới độc thân không có nhiều vận may tìm kiếm bạn đời trong năm Mậu Tuất, tuy nhiên bạn bè, người thân có thể là ông bà mối tích cực cho bạn.

Về sức khỏe:

Người tuổi Sửu năm này dễ gặp các bệnh về xương cốt, khớp, đau cổ... , rối loạn nội tiết hoặc các bệnh cũ tái phát. Tránh các môn thể thao không phù hợp có thể làm bạn bị tổn thương, đồng thời thận trọng và luôn chú ý đến tính an toàn khi di chuyển.

Một vài thời điểm trong năm, sự cả nghĩ sẽ khiến bạn mất ngủ, tâm trạng càng tệ hại. Cố gắng để hướng ngoại nhiều hơn: đi shopping, gặp gỡ bạn bè, đi dạo để gần gũi với thiên nhiên, bạn sẽ thấy mọi thứ được cải thiện tối đa.

Đánh giá tổng quan từng tháng trong năm:

Tháng giêng: Tháng may mắn của tuổi Sửu, người độc thân có thể sẽ gặp một nửa ưng ý. Công việc làm ăn trôi chảy.

Tháng hai: may mắn mỉm cười với bạn, hãy đầu tư thời gian và tiền bạc vào nơi phù hợp.

Tháng ba: Tập trung nhiều hơn tới các mối quan hệ.

Tháng tư: Tìm hướng đi mới trong kinh doanh, không nên phí thời gian đeo đuổi ai đó chỉ vì ý thích nhất thời.

Tháng năm: Tháng tốt cho người kinh doanh, nhưng lại không tốt cho người làm công ăn lương.

Tháng sáu: Một tháng khó khăn với không ít trở ngại, bạn cần dũng cảm vượt qua thử thách.

Tháng bảy: Biến thử thách thành cơ hội.

Tháng tám: Tháng cho những thay đổi.

Tháng chín: Quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe, không nên thức đêm.

Tháng mười: Tập trung vào việc kiếm tiền, may mắn mỉm cười với bạn.

Tháng mười một: Nếu bạn nghĩ đến kết hôn, đây là lúc thích hợp.

Tháng mười hai: Tháng của sự ổn định, nhẫn nại để học hỏi từ chính những sai lầm của mình.

Thùy Linh