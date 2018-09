Tuổi Ngọ năm Ất Mùi

Một năm nhiều thách thức và áp lực đối với người tuổi Ngọ, khi sự thay đổi đến một cách chóng vánh.

Người tuổi Ngọ nổi tiếng thân thiện, nhiệt huyết. Yêu thích các hoạt động xã hội, họ hòa nhập và rất chủ động, sáng tạo. Tuy nhiên, nhược điểm của họ là không giỏi giữ bí mật, dễ nản chí và không biết tiết kiệm.

Người tuổi Ngọ sinh vào buổi sáng thường cuộc sống bằng phẳng, không gặp nhiều may mắn, cũng không có nhiều trắc trở. Tuy nhiên, phần đầu đời của họ thường tốt đẹp hơn giai đoạn sau này. Trong khi đó, người tuổi Ngọ sinh buổi trưa mạnh mẽ, cá tính, đôi khi trở nên nóng nảy và chuyên quyền. Vì tính cách này, họ gặp rắc rối trong các mối quan hệ xã hội. Sự may mắn được dành cho các cá nhân tuổi Ngọ sinh vào buổi chiều tối, họ thường đạt được thành công đáng kể trong sự nghiệp ở tuổi ngoài 30.

2015 được đánh giá là năm để tuổi Ngọ thể hiện mình, và dù nhiệm vụ này không dễ dàng chút nào, đừng quên qua giai đoạn thử thách, bạn sẽ khẳng định được bản thân và nhận được những phần thưởng xứng đáng. Năm này, tuổi Ngọ buộc phải vượt qua những chướng ngại vật, đồng nghĩa với những cơ hội để bạn trưởng thành và bản lĩnh hơn trong đời sống. Đồng nghiệp, bạn bè mang đến cho bạn sự yên ủi, tuy nhiên, các mối quan hệ trong gia đình có thể đem đến những stress, mệt mỏi. Học cách dung hòa giữa các cá tính với nhau, tránh gây gổ, nói lời thiếu suy nghĩ và khiến các thành viên trong gia đình trở nên xa cách.

Năm này, người tuổi Ngọ ở cương vị quản lý cần đặc biệt thận trọng trong việc đối nhân xử thế, tránh để cấp dưới mất lòng, gây mất đoàn kết nội bộ. Kiên nhẫn với bản thân và mọi người xung quanh chính là điều mà bạn cần chú ý. Những cá nhân tuổi Ngọ làm ăn kinh doanh sẽ cảm thấy khó khăn để tìm tiếng nói chung với những cộng sự, đối tác, bạn sẽ phải mất khá nhiều thời gian để hai phía dung hòa.

Nếu bạn cân nhắc việc mở mang kiến thức bằng việc đi học, đây cũng là một năm phù hợp. Tùy theo tình hình tài chính, bạn nên bố trí cho mình những chuyến đi để học hỏi, khám phá và nâng cao hiểu biết.

Về mặt tài chính, sự nghiệp:

Một vài dấu hiệu cho thấy đây là năm mà sự nghiệp của bạn có những chuyển biến đáng kể, nhất là với người cảm thấy công việc hiện tại chưa ổn định và mong muốn có một vị trí mới. Điều quan trọng chính là một tầm nhìn xa, rộng, kèm theo đó là sự dốc sức để hiện thực hóa những ước mơ.

Những thay đổi bất ngờ, chóng vánh có thể khiến bạn cảm thấy lo lắng, căng thẳng, và chỉ sự cân đối tài chính ngay từ đầu mới giúp bạn có một nền tảng ổn định, giúp giảm bớt áp lực. Một vài thời điểm trong năm, bạn phải chi khoản tiền lớn một cách bất ngờ, tốt hơn cả là chi tiêu tiết kiệm từ đầu.

Đây cũng không phải năm mà thu nhập của bạn có sự đột biến, nhưng mùa thu và mùa đông, bạn có thể sẽ kiếm được một vài khoản để bù đắp cho việc chi dùng trong năm.

Về chuyện tình cảm:

Người tuổi Ngọ cô đơn sẽ có một năm rực rỡ, khi bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu với người khác phái và đưa mối quan hệ tiến xa hơn. Phái mạnh sẽ có nhiều cơ hội vào khoảng tháng 8, tháng 9, trong khi phái nữ gặp "đối tượng" thời điểm tháng 11, 12.

Tuổi Ngọ tìm thấy sự động viên, giúp sức ở người yêu và nhờ đó, vượt qua những khó khăn trong đời sống.

Về sức khỏe:

Năm này báo hiệu stress ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe, sẽ tốt hơn nếu bạn dành thời gian tập luyện và chăm sóc bản thân bằng các thực phẩm thích hợp. Trọng tâm của bạn là sức khỏe của bản thân và những người thân trong gia đình, vì thế, bạn nên chăm sóc nhiều hơn cho mình, quan tâm thăm hỏi người già trong nhà.

Tháng may mắn: tháng 2, tháng 5, tháng 6 và tháng 12

Số may mắn: 2, 3, 7, 8, 19

Màu may mắn: màu vàng

Nguyễn Hương