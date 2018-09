Tuổi Dậu năm Bính Thân

2016 sẽ là năm thành công trong chuyện tình cảm, đặc biệt là những tháng cuối năm bởi bạn sẽ có được bước ngoặt lớn trong chuyện tình yêu.

Với nhiều điềm báo không may mắn, năm 2016 sẽ là một năm không mấy suôn sẻ với các cá nhân tuổi Dậu. Hãy cẩn thận trong mọi trường hợp bởi sẽ xuất hiện nhiều khó khăn mà bạn không thể nào lường trước, đặc biệt là trong kinh doanh. Bạn có thể cho phép bản thân trở nên tỉ mỉ thậm chí ‘khó tính’ hơn trước. Mặt khác, những điều không may lại vô tình mang đến cho bạn sự can đảm, tận tụy mà trước giờ bạn chưa có được. Đây là thời gian cho bạn đặt mục tiêu, hoài bão và tham vọng của mình lên hàng đầu, đồng thời cũng cần linh hoạt và khôn ngoan. Những khó khăn tưởng chừng như sẽ quật ngã bạn nhưng thay vì thế, bạn càng có thêm sức sống mạnh mẽ. Sự biến động và rối rắm có thể sẽ làm bạn choáng váng nhưng hãy dũng cảm chống chọi với nó. Mọi chuyện cũng sẽ qua, vấn đề là cách bạn xử trí với chúng. Mọi bài học đều có giá trị riêng. Vì thế năm Bính Thân hứa hẹn là một năm “không thành công cũng thành nhân” với những cá nhân tuổi Dậu.

Về sự nghiệp và tài chính:

Năm nay, tốc độ thăng tiến của bạn có vẻ chậm hơn so với năm ngoái, bởi sẽ xuất hiện nhiều chướng ngại trên con đường công danh của bạn. Điều này không hẳn xấu, bạn sẽ có thêm thời gian để bổ sung kiến thức và nghiệp vụ của mình trong những tháng đầu năm.

Đến tháng 6, khi mọi thứ thực sự đã chín muồi, hãy khởi động lại phong độ bản thân bằng những dự án mới, và chúng sẽ mang đến kết quả tuyệt vời. Tháng 8 sẽ đánh dấu những bước chuyển mình lớn trong sự nghiệp của bạn.

Tuy sự nghiệp có chút lận đận nhưng năm nay, vấn đề tài chính của bạn lại không đáng lo ngại. Tuy nhiên, cũng nên cẩn thận trong chi tiêu và cắt giảm những chi phí không cần thiết bởi cuối năm nay sẽ có một sự kiện cần đến kha khá tiền mặt đấy.

Tháng 11 báo hiệu nguy cơ tiềm ẩn đe dọa cho ngân sách của bạn, hãy cẩn thận. Nếu bạn đang muốn đi du lịch cùng nửa kia thì tháng 5 và tháng 9 là thời điểm thích hợp, khi những kế hoạch kinh doanh bắt đầu mang lại kết quả tốt.

Về chuyện tình cảm:

2016 sẽ là năm thành công trong chuyện tình cảm, đặc biệt là những tháng cuối năm bởi bạn sẽ có được bước ngoặt lớn trong chuyện tình yêu. Thời điểm để bạn suy nghĩ nghiêm túc hơn về mối quan hệ với nửa kia của mình là tháng 2 hoặc tháng 6 này. Đừng tỏ ra nghi ngờ hay đặt ra quá nhiều câu hỏi, điều đó chỉ làm người ấy nổi giận mà không giải quyết được bất cứ một vấn đề gì.

Đối với gia đình và tình bạn, năm nay không có thay đổi gì lớn, ngoài việc bạn nên dành nhiều thời gian bên gia đình mình hơn thay vì quá đam mê theo đuổi ước mơ. Ngoài ra, đây là năm tuyệt vời với những cá nhân tuổi Dậu đã lập gia đình, khi bạn suy nghĩ đến việc có thêm thành viên mới.

Nếu bạn kết duyên với những người tuổi Sửu, Tỵ, Tuất, tài vận và việc kinh doanh sẽ thêm phần khởi sắc, gia đình gặp nhiều may mắn. Ngược lại tuổi Tý, Mão, Dần lại không phải là mảnh ghép thích hợp với bạn trong năm nay

Về sức khỏe:

Năm nay, sức khỏe của bạn không được tốt. Hãy chú ý đển bản thân và có chế độ sinh hoạt tốt hơn. Tránh các loại thức ăn chứa quá nhiều dầu mỡ, hạn chế đồ uống chứa cồn và lưu ý khi tham gia giao thông nhé.

Màu may mắn: Vàng, nâu. Tránh màu trắng, xanh lá

Con số may mắn: 5, 7, 8.

Thanh Hà