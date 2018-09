Tuổi Dậu năm Ất Mùi

Một năm mà bạn 'gieo hạt nhiều, gặt quả ít', và chỉ lòng nhẫn nại mới giúp bạn vượt qua khó khăn.

Người tuổi Dậu sinh vào buổi sáng thường giàu nội lực, ý chí, có trách nhiệm với công việc được giao phó. Tuy nhiên, khi bước vào một tình huống thực tế nào đó, họ dễ trở nên hấp tấp, thậm chí tỏ ra bực dọc với những người cùng nhóm nếu họ làm việc không giống ý mình. Dù điều họ nói ra không hoàn toàn sai sự thật, thái độ ấy cũng tạo nên một ấn tượng xấu trong mắt mọi người.

Trong khi đó, người tuổi Dậu sinh vào buổi trưa sống sôi nổi, nhiệt huyết, có kỷ luật trong công việc và luôn làm hết sức mình. Khi giải quyết các vấn đề khó khăn, họ cũng thể hiện tốt thế mạnh vốn có. Nhờ tính cách quảng giao, họ có nhiều bạn bè và được yêu mến.

Người tuổi Dậu sinh vào chiều, tối trái lại thiếu linh hoạt, không nhiều sáng kiến. Bất chấp những hạn chế này, họ có một cuộc sống đơn giản, thoải mái với công việc và vị trí của mình. Phụ nữ tuổi Dậu sinh vào thời điểm trên thường dựa vào bạn đời và không tự mình đưa ra một quyết định nào quan trọng. Có thể vì vậy đối tượng của họ là những quý ông giàu có, có thể đảm nhận vai trò trụ cột trong gia đình.

2015 báo hiệu một năm nhiều thách thức và áp lực với các cá nhân tuổi Dậu. Đây là năm với nhiều thay đổi về cả nhận thức lẫn hướng đi trong đời sống thực, khi những niềm tin cốt lõi của bạn bị lung lay. Nếu bạn đủ mạnh mẽ và tin tưởng vào bản thân, bạn sẽ vượt qua thử thách. Một vài thời điểm, khi đứng trước khó khăn, đừng quên rằng sự sáng tạo đem lại nguồn vui, và bạn bè chính là chỗ dựa tốt.

2015 đòi hỏi bạn không ngừng nỗ lực và khéo léo khi xử lý các vấn đề khó khăn, kể cả trong công việc lẫn đời tư. Dường như đây là năm mà bạn học hỏi được nhiều điều về bản thân mình cũng như những người xung quanh, và dù sự thật đôi khi không đẹp như bạn muốn, bạn vẫn phải chấp nhận nó để rồi trưởng thành hơn. Thách thức của các cá nhân tuổi Dậu năm nay chính là hiểu rõ sự an toàn và tin cậy chỉ đến từ chính trái tim bạn, hãy học cách tin tưởng chính mình.

Trong năm, việc xây dựng các mối quan hệ của bạn có thể trở nên khó khăn, trong khi các mối liên kết vốn có đứng trước những thay đổi. Nhưng điều tích cực là thông qua sự xáo trộn này, bạn tìm được đâu là con đường đi đúng đắn, những người bạn tốt thực sự. Bản tính của tuổi Dậu đôi khi vội vàng, hấp tấp, nói mà chưa kịp nghĩ, và điều này gây ra những tác hại. Để tránh rắc rối, bạn nên thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, không nên đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài.

Đây không phải năm thích hợp cho các hoạt động du lịch, vui chơi, hoặc nếu đi đâu đó, bạn cần phải lên kê hoạch thật kỹ lưỡng và cẩn thận khi đi lại. Một vài dấu hiệu cho thấy bạn có thể bị vướng vào những rắc rối lớn, thậm chí rơi vào vòng lao lý nếu không thận trọng.

Về chuyện tình cảm:

2015 báo hiệu một năm không dễ dàng trong chuyện yêu đương, đời sống tình cảm cũng bị ảnh hưởng ít nhiều do ảnh hưởng của những áp lực công việc. Tránh mang vấn đề nơi công sở về gia đình để đối phương cảm thấy ngột ngạt là lời khuyên cho bạn. Hãy cho "một nửa" không gian riêng, dù bản năng của bạn là ôm ấp, che chở và bao bọc. Đừng quên dành thời gian để quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của người ấy, đừng bỏ qua sự hy sinh lặng thầm của người ấy và khiến mối quan hệ rạn nứt.

Với những người còn đang cô đơn, đây là năm mà bạn cần tỉnh táo trước khi bước vào bất cứ mối quan hệ nào, kể cả khi bạn thấy đối tượng đó rất tiềm năng đi nữa. Năm này, phái nam có nhiều cơ hội hơn nữ giới. Đây cũng không phải năm để bạn đưa ra một cam kết trọng đại cho chuyện tình cảm, kiên nhẫn và lập kế hoạch dài hơi thì hơn.

Về sự nghiệp và tài chính:

Năm này báo hiệu một vài thay đổi rất bất ngờ trên con đường sự nghiệp, thậm chí chúng khiến bạn thiếu bình tĩnh. Bản tính lo xa khiến bạn dễ rơi vào trạng thái căng thẳng trước những thất bại nho nhỏ. Cố gắng giữ sự lạc quan cần thiết, bởi qua giai đoạn khó khăn, mọi việc sẽ ổn thỏa hơn.

Vận may vào nhà sẽ nhiều hơn nếu bạn hoàn thành những công việc còn dang dở trước khi bắt tay vào các kế hoạch mới. Đừng quên chia sẻ đều lợi nhuận khi tham gia các hoạt động nhóm. Tránh các hoạt động giao dịch mạo hiểm vào thời điểm cuối năm, bởi đây là thời điểm bạn dễ mất mát.

Trong năm, bạn nên đặc biệt thận trọng với tình hình tài chính, nhiều khả năng bạn sẽ phải chi trả tiền cho những khoản "trên trời rơi xuống". Tiết kiệm và thắt chặt chi tiêu để dự trữ cho những thời điểm khó khăn thực sự cần thiết.

Về sức khỏe:

Áp lực công việc có thể gây ra những vấn đề sức khỏe cho tuổi Dậu trong năm 2015 này, và vì thế, lời khuyên cho bạn là nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và nạp năng lượng.

Lái xe thận trọng, tránh các môn thể thao mạo hiểm, hạn chế các loại đồ uống có cồn. Với người cao tuổi (1945 và 1957), nên đặc biệt thận trọng khi đi lại.

Số may mắn: 5, 7, 8

Tháng may mắn: Tháng 5, 7, 8, 10

Màu may mắn: Vàng, nâu

Nguyễn Hương