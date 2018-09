Tuổi Dần năm Giáp Ngọ

Một năm mà các cá nhân tuổi Dần có nhiều thuận lợi về sự nghiệp, tiền tài. Tuy nhiên, đó không phải là món lộc trời cho, mà là kết quả của sự cố gắng.

Trong tập thể, người tuổi Dần có được sự nể phục vì tính cách dũng cảm, độc lập, sự quyết tâm cao độ. Là những con người hấp dẫn và nồng nhiệt trong tình cảm, họ luôn là trung tâm của mọi sự chú ý ở bất cứ nơi nào họ đi qua. Đôi khi, họ tỏ ra ích kỷ vì những điều nhỏ nhặt, nhưng đằng sau đó là một trái tim nhiệt thành, đầy sức mạnh. Họ thích một cuộc sống nhiều thách thức, những trải nghiệm “tiên phong”.

Người tuổi Hổ có tư chất lãnh đạo thiên bẩm, họ được tôn trọng và tin tưởng. Tuy nhiên, vì điều này, đôi khi họ trở nên ngạo mạn, tự tin và hành động ngạo ngược.

Nhìn chung, 2014 là một năm tốt đẹp của các cá nhân tuổi Dần. Năm này mang lại cho bạn những sự hỗ trợ đáng kể trong công việc, giúp bạn được học hỏi, nâng cao năng lực, có thêm cơ hội nắm giữ các trọng trách lớn, thậm chí trở thành người lãnh đạo. Sự ủng hộ từ những người xung quanh góp phần giúp bạn khẳng định mình. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn có thêm thu nhập. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đó không phải món lộc trời cho, không có từ cờ bạc hay sự mạo hiểm. Bạn sẽ phải đổ mồ hôi để có được đồng tiền chính đáng, và đó mới là đồng tiền bền trong túi.

Đây cũng là năm để các cá nhân tuổi Dần vươn tới những miền đất mới, khám phá, học hỏi và trải nghiệm. Đương nhiên, tại những địa hạt mới mẻ này, bạn không tránh khỏi những kẻ xấu rình rập, chờ thời cơ hãm hại, nhưng khả năng để họ gây tổn hại đến bạn là rất nhỏ.

2014 là năm mà bạn có trọn vẹn niềm đam mê và nhiệt tình với công việc. Tất nhiên, với những người chỉ đếm thời gian để trở về nhà, kết quả sẽ không bao giờ viên mãn. Ngoài ra, lời khuyên cho bạn là đừng "thả mồi bắt bóng”, tỉnh táo trước khi ra quyết định. Trong công sở, bạn cũng cần học cách chia sẻ lợi nhuận, phần thưởng cho mọi người công bằng hơn. Với những thể hiện của mình và sự chuyên cần, bạn sẽ dễ dàng leo lên các bậc thang sự nghiệp.

Tuổi hợp: Ngọ, Tuất, Thìn

Tuổi khắc: Tị, Sửu, Thân, Mão

Về sự nghiệp và tài chính:

Một năm với nhiều may mắn, thuận lợi cho các cá nhân tuổi Dần, khi sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc đến thông qua những phần thưởng, những chiến thắng bất ngờ. Sự giúp đỡ của mọi người góp một phần quan trọng cho sự thành công của bạn trong 2014 này (nhiều khả năng sự giúp đỡ đến từ nam giới, nhiều hơn là nữ giới). Các mối quan hệ tốt đẹp đưa bạn đến với nhiều cơ hội đầu tư, nhưng hãy là người tỉnh táo, sáng suốt, không nên vội vàng. Đặt yếu tố an toàn lên trên hết, bạn sẽ tránh khỏi những rủi ro không đáng có, gây hao hụt tài sản. Đây cũng là năm mà sự thay đổi công việc, vị trí có thể đến với các cá nhân làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Với các cá nhân thi cử, học hành, đây là năm mà bạn có kết quả tốt.

Một vài thời điểm trong năm, khi tác động của những vì sao xấu có thể khiến bạn gặp trở ngại trong công việc, bạn dễ ngã lòng và mất đi sự tự tin cần thiết, đồng nghĩa với việc đánh mất cơ hội của mình và bỏ phí những nỗ lực mà mình bỏ ra trước đó.

Vốn là những con người thận trọng về mặt tiền bạc, tuổi Hổ đương nhiên không vì lý do gì mà vung tiền hoang phí, nhưng hãy thoáng tay một chút với những người đã giúp bạn đạt được thành công. Vài thời điểm, dù mọi việc vẫn diễn ra trôi chảy, bạn cần đề phòng những điều xấu rình rập, có thể bất ngờ gây tổn hại cho mình. Sự ghen tị của ai đó có thể là lý do khiến bạn gặp khó khăn, và vì thế, đừng huênh hoang, đừng vội lóa mắt vì thành công, và đừng quên rằng vận may có thể trở thành con dao hai lưỡi. Đồng tiền bạn kiếm được chưa hẳn đã giúp bạn hoàn thành được ước mơ mà bạn đề ra trước đó, quan trọng là ý chí, nghị lực. Ngoài ra, bạn nên giữ cho mình sự nhũn nhặn và khiêm tốn cần thiết khi đối mặt với các thách thức, đồng thời lập ra kế hoạch chi dùng cụ thể cho mình, người thân.

Trong năm, một vài thời điểm bạn cần phải đưa ra những quyết định quan trọng về tài chính, nhưng với sự độc lập, tinh thần trách nhiệm của mình, cộng vào đó là những tính toán thấu đáo, bạn sẽ sắp xếp tất cả đâu vào đấy. Hãy nghĩ tới hậu quả/kết quả từ quyết định của bạn, tới chính mình và người thân. Đương nhiên, thu nhập mà bạn đang hưởng ở mức ổn định, nhưng không vì thế mà từ chối những cánh cửa mới đang mở ra trước mắt. Tầm nhìn táo bạo hơn về tương lai sẽ giúp bạn thành công.

2014 là năm giúp bạn thực hiện những ước mơ đã ấp ủ từ lâu (một chuyến du lịch dài ngày, mua sắm một món gì đó quan trọng). Nhưng hãy coi đồng tiền là phương tiện, chứ đừng biến nó thành mục đích, nếu không, những bạn sẽ phải đối diện với những bài học thực tế cay đắng. Ngoài ra, lời khuyên cho bạn là tránh xa nợ nần, không vay mượn tiền nong để mua những món đồ bạn thích tức thời. Cũng không nên tin người, cho vay mượn mù quáng, sau đó vướng vào những rắc rối không cần thiết.

Về chuyện tình cảm:

Các mối quan hệ của tuổi Dần trong năm này khá tốt, đặc biệt với các đối tác cùng tuổi, hay tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Những tháng mùa hè, thời điểm tuyệt vời của yêu đương, khi những cảm xúc ái tính chiếm trọn tâm trí bạn. Sự chiếu sáng của các vì sao may mắn trong địa hạt tình cảm sẽ giúp bạn hạnh phúc đủ đầy. Năm này cũng báo hiệu những thay đổi tích cực, hứa hẹn về những cái kết đẹp đẽ. Đối với các cá nhân còn “chăn đơn gối chiếc”, đây là năm với nhiều cơ hội cho bạn. Đừng rụt rè, hãy hướng ánh mắt về người bạn ngưỡng mộ, nói cho họ biết tình cảm của mình, và chờ đợi sự hồi đáp.

Với người có gia đình, đây là năm mà bạn dành không ít thời gian, tâm sức cho việc nuôi dạy con cái, kéo theo đó là sự bận rộn, mệt mỏi. Dù vậy, với vai trò người làm chủ, hãy kiên nhẫn hơn để dàn xếp bất hòa, đối diện với mọi người bằng sự yêu thương và kiên nhẫn. Khi bạn có thể gieo niềm tin cho mọi người, tạo sức hút với họ, họ sẽ đến với bạn bằng trọn vẹn sự tin cậy.

Trong mối quan hệ yêu đương/vợ chồng, tránh tuyệt đối việc tìm kiếm những mối quan hệ mới, bởi người thứ ba này không đi với bạn đến hết con đường. Bạn cũng cần đề phòng một kẻ xấu nào đó có thể gây tổn hại cho mối quan hệ này. Đầu tư thời gian, không quên dành sự chăm sóc, yêu thương cho “một nửa” là cách để giữ ngọn lửa tình yêu. Với một số người tuổi Hổ, tính cách có phần trẻ con có thể gây ảnh hưởng đến mối quan hệ, sẽ tốt hơn nếu bạn có thể trưởng thành trong suy nghĩ, hành động.

Trong năm, một vài thời điểm, bạn cần ngồi lại phân tích tình huống, nhìn nhận sai lầm của mình và tìm cách khắc phục. Thông thường, những vấn đề không xuất hiện trong giai đoạn “mật ngọt” của mối quan hệ, và chỉ khi ở giai đoạn tình cảm đi vào lối mòn, mọi việc mới dễ phát sinh, khiến bạn dễ rơi vào trạng thái nóng nảy, cáu kỉnh. Đừng trách móc đối phương, trước hết, hãy nhìn lại mình đã. Không nên vì những chuyện nhỏ nhặt, không xứng đáng mà làm mọi thứ trở nên phức tạp.

Tuổi Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi Dần Không chỉ chênh lệch về hình thức, tính cách của cả hai khiến họ là một cặp "kỳ cục" trong mắt mọi người. Bất chấp mọi lời dị nghị, họ là một cặp yêu nhau và hiểu nhau. Việc ai cũng muốn kiểm soát khiến cho hai người hay cãi vã. Một vài vấn đề xảy ra làm trục trặc mối quan hệ này, dù thế, người tuổi Dần vẫn bị tuổi Mão thu hút. Cả hai không hào hứng với việc làm mới mối quan hệ, và vì thế, họ có một năm tương đối buồn tẻ. . Họ quan tâm nhiều đến công việc, các sở thích riêng mình, thay vì đối phương. Sự thiếu sáng tạo trong tình yêu có thể khiến hai phía dần chán nhau. Một cặp rất hài hòa trong tình yêu. Họ nhường nhịn và yêu thương nhau rất nhiều. Một cặp ổn định, nhưng dường như đôi khi thiếu đi sự mãnh liệt của tình yêu. Đôi khi, tuổi Dần khó chịu vì tính cách của tuổi Dậu, và vì thế, họ nảy sinh cãi vã. Một cặp hòa hợp và hạnh phúc. Dừng việc cố gắng kiểm soát nhau, cả hai sẽ hạnh phúc.



Về sức khỏe:

Một năm đầy năng lượng của các cá nhân tuổi Dần. Mọi thứ xuôi chèo, mát mái khiến tâm trạng bạn rất tốt, đồng nghĩa với đó là sự tăng cường các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí. Tuy nhiên, bạn nên đề cao sự an toàn trong mỗi hành trình của mình, đồng thời kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm những nguy cơ tiềm tàng.

Lựa chọn thực phẩm hợp lý, phù hợp sức khỏe, tránh các món quá nhiều mỡ, hay các loại đồ rán/nướng có hại cơ thể.

Nguyễn Hương