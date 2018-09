Tuổi Dần năm Bính Thân

Năm này, bạn có cơ hội kiếm tiền, thậm chí kiếm ra tiền, nhưng cũng có thể bị mất mát, tiêu hao tài sản vì những quyết định sai lầm.

Năm Bính Thân mang tới cho tuổi Dần những ý tưởng mới mẻ, thú vị về các mục tiêu mới trong đời sống. Bạn nhìn nhận rõ những sai lầm, vấp váp của mình trong năm trước, từ đó có những giải pháp khắc phục phù hợp trong năm này. 2016 cũng là năm mà bạn đưa ra những thay đổi tích cực để thực hiện mục tiêu đã đề ra, tinh thần bạn nhờ thế được cải thiện hơn rất nhiều.

Khoảng thời gian đầu năm, tâm trạng tuổi Dần có chút bấp bênh, bạn lo âu, dễ tổn thương và bị phụ thuộc vào những người xung quanh, thậm chí bị xuống tinh thần bởi những chướng ngại vật bất ngờ xuất hiện. Tuy nhiên, từ tháng 5 trở đi, con đường bạn đi sẽ hanh thông hơn, bạn cũng mạnh mẽ, vững vàng hơn để vượt qua thử thách. Lời khuyên cho bạn là hãy tự tin để mạo hiểm một chút, và giải quyết mọi vấn đề bằng sự lạc quan nhất định.

Trong các mối quan hệ xã hội, bạn cần tránh việc bày tỏ ý kiến riêng một cách ồn ào, gây phản cảm, hoặc vội vã đưa ra những kết luận trong khi bản thân chưa nhìn thấu đáo sự việc.

Về chuyện tình cảm:

Đây là năm những người tuổi Dần còn độc thân có nhiều cơ hội để tìm "một nửa" phù hợp, tuy nhiên hãy thận trọng trước khi nhận lời bắt đầu bất cứ mối quan hệ nào. Tháng 5 trở đi, khi cảm xúc trở nên chắc chắn, rõ rệt, hãy đưa ra chọn lựa của mình.

Với người trải qua tình cảm tan vỡ trong năm trước, đây là thời điểm vượt qua thất bại và tự tin bắt đầu một mối quan hệ mới. Nhưng nếu bạn nghĩ đến hôn nhân, hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm - đây không phải năm thích hợp cho việc kết hôn.

Trong khi đó, người tuổi Dần đã kết hôn đối diện với không ít thách thức (nhất là khoảng đầu năm), sự bất an, thất vọng có thể nảy sinh, khiến bạn muộn phiền. Sự điều chỉnh tâm trạng, học cách đối diện bằng sự bao dung, nhường nhịn là cần thiết, nếu bạn muốn duy trì mối quan hệ. Đối tượng phù hợp với tuổi Dần năm này là Thân và Tuất, Ngọ, tuy nhiên bạn cần tránh tuổi Sửu, Dần, và Mùi. Đối tượng tuổi Tỵ có thể hợp với bạn trong việc làm ăn, nhưng nếu tính đến chuyện tình cảm với họ, hãy thận trọng. Tháng 3 là tháng đẹp nhất cho chuyện tình cảm.

Về sự nghiệp và tài chính:

Năm này, tuổi Dần có thể có cơ hội kiếm tiền, thậm chí kiếm ra tiền, nhưng cũng có thể bị mất mát, tiêu hao tài sản vì những quyết định sai lầm. Tháng 4 trở đi là khoảng thời gian bạn gặp nhiều áp lực với những trọng trách mới, trong khi đầu óc bạn chưa thực sự thích nghi, bạn thấy mình cạn ý tưởng, không biết xử lý khó khăn như thế nào.

Với người muốn thay đổi công việc, tháng 6 là thời điểm phù hợp và có nhiều may mắn thuận lợi, nhưng không nên vội vã, hãy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Sẽ tốt hơn nếu bạn giữ mọi việc ổn định theo guồng quay quen thuộc. Tháng 6 tới tháng 11 là khoảng thời gian tốt cho việc củng cố chuyên môn, trau dồi kiến thức, nếu bạn nghĩ đến một khóa học nào đó thì đây cũng là lúc lý tưởng. Nếu bạn cảm thấy bế tắc, hãy tìm đến người có kinh nghiệm để được giúp đỡ.

Khoảng thời gian tháng 5 tới tháng 10, bạn sẽ cần phải xem xét các kế hoạch tài chính dài hơi, cân đối các khoản chi tiêu cho cả năm. Nhiều khả năng bạn sẽ phải chi trả kha khá cho việc sửa nhà cửa. Tháng 9 tới tháng 12, giai đoạn bạn bận rộn với các hoạt động xã hội, và đây cũng là cơ hội tốt để xây dựng các mối quan hệ mới.

Về mặt sức khỏe:

Nguồn năng lượng dồi dào sẽ là chỗ dựa tốt cho tuổi Dần năm Bính Thân này. Nhờ việc bố trí lịch làm việc, nghỉ ngơi hợp lý và kết hợp với tập luyện thể dục, thể thao, bạn sẽ có thể tránh được bệnh tật (đặc biệt về tiêu hóa). Lập kế hoạch ăn kiêng phù hợp trong khoảng cuối năm để tăng cường sức khỏe là lời khuyên cho bạn.

Tuổi Dần cũng cần chú ý thận trọng khi đi lại, tránh tai nạn (tay, chân), hạn chế đi du lịch xa nhà.

Con số may mắn cho tuổi Dần:

Số may mắn: 1, 3, 4, tránh số 6, 7, 8

Màu may mắn: Xanh, xám, trắng, vàng cam, tránh màu vàng, bạc, nâu

Tháng may mắn: tháng 5, tháng 6, tháng 11

Nguyễn Hương