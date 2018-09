Tuổi Dần năm Ất Mùi

2015 báo hiệu những thay đổi lớn và rất tích cực cho các cá nhân tuổi Dần. Năm này thích hợp để mua nhà, sinh thêm con cái...

Người tuổi Dần nhạy bén, xông xáo và luôn thích thú với những trải nghiệm mới. Họ cũng là những con người nồng nhiệt, mạnh mẽ và không bao giờ hối hận vì những gì mình chọn lựa. Một khi đã dấn bước, họ sẽ đi đến cùng.

Người tuổi Dần sinh vào buổi sáng cá tính khá mạnh mẽ, họ tự tin, tham vọng. Đôi khi trông họ hiền lành, dễ tính, nhưng kỳ thực, họ âm thầm quan sát người khác và chờ cơ hội của riêng mình. Những người này rất dễ thành công khi tuổi đời còn trẻ, tuy nhiên tính háo danh, cao ngạo quá mức có thể khiến họ phải trả một cái giá không nhỏ.

Người tuổi Dần sinh vào buổi trưa và chiều trong khi đó lại có một tính cách khác biệt: họ không mạnh mẽ, dễ bị tác động bởi bên ngoài, chán nản khi mọi thứ không ưng ý. May mắn thay, cuộc sống của họ khá yên ả, dễ chịu, công việc thuận lợi. Phụ nữ tuổi này là những người mẹ tuyệt vời.

Người tuổi Dần sinh vào chiều tối thường thành công ở giai đoạn trung niên, tuổi trẻ của họ phải xông pha và không ngừng nỗ lực. Qua khó khăn, họ sẽ nếm được "trái ngọt quả thơm". Người tuổi này phần lớn đam mê quyền lực, họ bận rộn với công việc xã hội và yêu thích tự do.

2015 này, người tuổi Dần có một năm "xuôi chèo mát mái", hầu như mọi việc đều rất tốt đẹp và trôi chảy. Nguồn năng lượng dồi dào, tinh thần lạc quan và tự tin giúp bạn vững vàng trong mọi thử thách để khẳng định mình. Đây chính là năm tốt để bạn theo đuổi những mục tiêu mới của bản thân, nỗ lực biến ước mơ thành hiện thực.

2015 báo hiệu một năm hiệu quả, khi bạn biết rõ được điều mình muốn, và làm thế nào để thực hiện được nó. Năm này, những vì sao may mắn chiếu rọi giúp bạn đủ tỉnh táo, bản lĩnh nắm bắt lấy cơ hội của mình. Đây cũng là năm để du lịch, khám phá và trải nghiệm cuộc sống.

Về sự nghiệp và tài chính:

2015 là thời điểm hoàn hảo để theo đuổi những mục tiêu mới, bước những nấc thang mới trong sự nghiệp. Tự tin thể hiện khả năng của mình, sẵn sàng lãnh nhận những trách nhiệm mới giúp bạn tỏa sáng giữa tập thể.

Nếu năm ngoái bạn phải tằn tiện chi tiêu, hạn chế sắm sửa, thì năm này, bạn có thể tự thưởng cho mình những phần thưởng giá trị một chút. Nếu bạn nghĩ về những thay đổi tích cực cho cuộc sống, ví dụ như mua nhà, tậu xe hơi... , đã đến lúc để biến suy nghĩ thành hành động. Thay vì tiết kiệm tiền bạc, năm này, bạn nên nghĩ về những giấc mơ của mình và dùng tiền mình có để biến mơ ước thành sự thật. Đã đến lúc bạn hưởng trái ngọt từ những hạt mầm mình gieo trồng, nỗ lực vun xới nhiều năm qua. Đương nhiên, như vậy không có nghĩa là bạn phóng tay thiếu thận trọng.

Một số dấu hiệu cho thấy năm này bạn may mắn hơn về tiền bạc, nhiều cơ hội sẽ đến giúp bạn cải thiện thu nhập đáng kể. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất chính là chia sẻ đều lợi nhuận, tránh để xảy ra sự hiềm tị, dẫn đến những thù hằn không đáng có.

Về chuyện tình cảm:

Tuổi Dần có một năm rất ưng ý trong chuyện tình cảm, đây chính là thời điểm tốt để bạn hướng đến hôn nhân (với những người đang yêu). Tuổi Dần đang cô đơn có thể gặp được ý trung nhân đồng điệu tâm hồn, cảm xúc. Trong khi đó, với tuổi Dần đã có gia đình, tập trung chăm sóc tổ ấm, khơi lại ngọn lửa yêu đương... chính là lời khuyên dành cho bạn. Hãy nghĩ về việc mở rộng tổ ấm, sinh thêm con cái.

Với phái nam, đây là năm mà cơ hội dành cho bạn tốt hơn hẳn phái nữ cùng tuổi, và nhiều khả năng thông qua các chuyến du lịch, bạn sẽ gặp được người ưng ý. Trong khi đó, phái nữ có thể gặp được ý trung nhân qua bạn bè giới thiệu, mai mối.

Không chỉ chuyện tình cảm riêng tư, năm này, mối quan hệ gia đình, bạn bè của người tuổi Dần cũng rất tốt, không có dấu hiệu của xích mích, bất hòa. Đây cũng là năm bạn nghĩ về việc kết giao bạn bè, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, thiện nguyện.

Về sức khỏe: Sức khỏe của tuổi Dần năm nay khá tốt, nhất là khi bạn dành nhiều thời gian cho các hoạt động thể dục, thể thao.

Tháng may mắn: Tháng hai, ba, tháng sáu và tháng 11

Số may mắn: 1, 3, 4

Màu may mắn: xanh, xám, trắng, vàng cam

Nguyễn Hương