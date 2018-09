Thứ sáu của bạn

Mâu thuẫn trong chuyện tình cảm có thể nảy sinh ngày hôm nay, khiến Bảo Bình tức giận đến mức muốn buông xuôi tất cả.

Dương Cưu (21/3-19/4)

Mâu thuẫn, cãi vã có thể nảy sinh hôm nay giữa các thành viên trong nhóm và khiến Dương Cưu đau đầu. Lý do của bất đồng có thể khiến bạn phải than trời, bởi nó quá nhỏ nhặt. Sẽ là tốt hơn cả nếu như bạn có thể giúp họ suy nghĩ khách quan hơn một chút. Còn trong tình thế tệ hơn, hãy tự an ủi rằng bạn đã làm hết cách rồi.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Việc ai đó chối đẩy trách nhiệm cá nhân có thể khiến Kim Ngưu hoặc một số người khác phải lãnh nhận hậu quả, và điều này khiến tất cả rất bực bội. Đừng căng thẳng, hãy bình tĩnh để cùng nhau xử trí vấn đề, sắp xếp chúng sao cho phù hợp nhất có thể.

Song Sinh (21/5 – 21/6)

Nếu Song Sinh không muốn bỏ sót bất cứ chi tiết nào quan trọng trong một kế hoạch nào đó, hãy dành thời gian ghi danh sách công việc ra giấy. Sự thiếu thận trọng có thể khiến bạn lúng túng sau này, và vì thế, hãy cẩn thận thì hơn.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tiền bạc là vấn đề khiến Cự Giải cảm thấy rất lo lắng những ngày này, nhất là khi ai đó chi xài quá giới hạn cho phép. Nhưng đó chỉ là những đánh giá cảm tính của bạn, không phải sao? Hãy cố gắng khách quan hơn trong các vấn đề đi nào.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Nếu Sư Tử cảm thấy không sẵn sàng cho một lời mời nào đó (cả với tư cách chủ nhà hay khách viếng thăm), hãy thẳng thắn lên tiếng. Ai đó có thể tức giận ban đầu, nhưng sau đó, họ sẽ sớm hiểu và thông cảm với bạn thôi.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Xử Nữ nên cho mình một ngày thả lỏng, thư giãn và tận hưởng, thay vì để sự ồn ào cuốn bạn đi và khiến bạn có một ngày rất bận rộn, mỏi nhừ cả hai chân. Đây cũng là ngày nên tránh những mâu thuẫn, cãi vã và tập trung nhiều hơn vào cảm xúc cá nhân nhé.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Ai đó thiếu đi sự quan tâm với Thiên Bình, và điều này khiến cho bạn cảm thấy chán nản, cô đơn. Đừng căng thẳng hóa vấn đề như vậy, chỉ đơn giản là người ấy còn có nhiều mối quan hệ khác nữa, ngoài bạn. Hãy học cách chăm sóc cho chính mình nhiều hơn đi nào.

Bò Cạp (23/10 – 21/11)

Đừng phát cuồng lên để chạy theo một thứ gì đó, mà quên mất rằng đôi khi đó không phải là mục tiêu sống lớn lao nhất của bạn, thậm chí có thể khiến bạn sống không đúng như con người thực của mình. Tỉnh táo lại đi nào!

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Ai đó có thể trút tức giận lên Nhân Mã một cách vô căn cớ, nhưng đừng đáp trả lại bằng những lời thiếu kiềm chế. Đây là ngày mà bạn cần phải kiên nhẫn một chút, và cho đối phương cơ hội để hiểu rõ hơn về mọi vấn đề nhé.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Ma Kết gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin, vấn đề xuất phát từ chính bạn - lúc này bạn không đủ tỉnh táo với công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn này. Hãy chờ đến ngày mai, khi tất cả ổn thỏa hơn nhé! Bạn sẽ thấy mọi thứ trở nên hiệu quả hơn rất nhiều.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Mâu thuẫn trong chuyện tình cảm có thể nảy sinh ngày hôm nay, khiến Bảo Bình tức giận đến mức muốn buông xuôi tất cả. Nhưng hãy kiềm chế, đừng quên ai cũng có lúc nóng giận, bực bội. Tại sao không gọi cho ai đó để được xoa dịu và chia sẻ nhỉ?

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Song Ngư stress vì công việc quá tải, và sẽ tốt hơn nếu bạn gạt bỏ những căng thẳng, hồ nghi trong đầu bằng cách cho mình được nghỉ ngơi. Thả lỏng, đi dạo chơi một chút, và rồi bạn sẽ thấy tinh thần thêm thư thái đấy.

Nguyễn Hương