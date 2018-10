Thứ ba của bạn

Bò Cạp sẽ cười rất tươi ngày hôm nay khi biết rằng bạn nhận được một phần thưởng giá trị từ ai đó.

Dương Cưu (21/3-19/4)

Bạn quyết định bỏ qua mọi đề nghị của đối thủ, dù nó có hấp dẫn thế nào đi nữa. Tuy nhiên đây không phải là một quyết định khôn ngoan, bởi vì sự cố chấp của bạn có thể đem đến những kết quả mà bạn không lường trước được. Đây là ngày mà bạn cần học cách lắng nghe, biết lùi ở thời điểm thích hợp, nếu bạn muốn bước những bước dài hơn về phía trước. Ngoài ra, hãy nghĩ về hậu quả của những việc mà mình làm trước khi bắt tay vào hành động.

Kim Ngưu (20/4-20/5)

Đây thực sự là một ngày may mắn và thú vị của bạn, khi bạn nhận được những lời khen ngợi, tán dương về những thể hiện của mình. Tuy nhiên trong công việc, đây không phải là ngày mà bạn nên vội vàng khi ký kết bất cứ giấy tờ, văn bản nào, cần đọc mọi thông tin thật kỹ trước khi có quyết định của mình.

Song Sinh (21/5-20/6)

Cần cố gắng giữ các kế hoạch làm việc của bạn được độc lập, tránh phụ thuộc vào bất cứ ai, kể cả là những người thân thiết đi nữa. Không phải ai cũng có thể hiểu và chia sẻ hoàn toàn những ý tưởng với bạn. Ngoài ra, việc quá tin cậy vào người đó, cũng như chịu ảnh hưởng bởi người đó cũng khiến bạn không đủ tự tin đưa ra bất cứ quyết định nào cho riêng mình.

Cự Giải (21/6-22/7)

Đây sẽ là một ngày tương đối bận rộn, vất vả của Cự Giải, bởi không chỉ phải xử lý công việc trong gia đình, bạn còn nhiệm vụ nơi công sở nữa. Đừng ngạc nhiên nếu như bạn cảm thấy kiệt sức sau một buổi chiều vật lộn với những nhiệm vụ được giao phó. Buổi tối, nên dành thời gian thư giãn tối đa, nạp năng lượng và lấy lại cân bằng cho mình.

Sư Tử (23/7-22/8)

Bản tính cẩn thận đôi khi gò ép Sư Tử phải chú ý tới từng chi tiết, tuy nhiên điều đó vô tình khiến cho bạn lại bỏ qua "bức tranh toàn cảnh", một điều quan trọng không kém. Thế nên với ngày hôm nay, bạn cần có sự bao quát, nhìn nhận mọi việc một cách khách quan và tổng thể, thay vì chỉ chú ý những tiểu tiết. Hôm nay cũng là ngày thích hợp cho một chút táo bạo về tiền bạc đấy.

Xử Nữ (23/8-22/9)

Một nửa của bạn đang trong tâm trạng không được tốt lắm, đó là lý do khiến cả hai dễ dàng cãi vã, mâu thuẫn và đi đến châm dứt mối quan hệ. Để tránh điều này, bạn cần độ lượng, sử dụng khả năng giao tiếp khéo léo nhằm tránh để tình huống dẫn đến căng thẳng ngoài tầm kiểm soát. Sau những nỗi bực dọc, cả hai sẽ tìm thấy tiếng nói chung và hiểu nhau hơn mà thôi.

Thiên Bình (23/9- 2/10)

Thay vì giữ thái độ căng thẳng như thói quen thường lệ, ngày hôm nay, bạn quyết định thỏa hiệp. Bạn sẵn sàng lùi một bước để nhượng bộ cho một ai đó, giúp mối quan hệ được hàn gắn, dù trước kia hai phía từng đối đầu nhau trong những tình huống hết sức căng thẳng, khó khăn.

Bò Cạp (23/10-21/11)

Bò Cạp sẽ cười rất tươi ngày hôm nay khi biết rằng bạn nhận được một phần thưởng giá trị từ ai đó, có thể là một vận may mà bạn không nghĩ tới. Tuy nhiên, đừng lạm dụng may mắn của bạn, hãy kiểm soát tài chính sao cho ổn thỏa nhất và đừng để bản thân vung tay quá đà, nếu không, may mắn chưa chắc đã đến với bạn lần thứ hai đâu.

Nhân Mã (22/11-21/12)

Đây thực sự là một ngày dễ chịu của bạn, khi bạn có cơ hội gặp gỡ bạn bè, chia sẻ niềm vui. Tuy nhiên với những người đang gặp vấn đề về sức khỏe, bạn nên dành thời gian tới khám bệnh và tìm hướng xử lý, trước khi mọi thứ trở nên rắc rối ngoài tầm kiểm soát và khiến bạn mệt mỏi hơn.

Ma Kết (22/12-19/1)

Sức khỏe là điều mà Ma Kết nên lưu tâm hàng đầu ngày hôm nay. Thay vì dễ dàng từ bỏ kế hoạch tập luyện, ăn kiêng sao cho điều độ nhất, bạn nên cố gắng kiên trì theo đuổi, để đạt được kết quả như ý. Còn nếu bạn có vấn đề rắc rối về tinh thần, nên tìm kiếm bạn bè, người thân để chia sẻ và tìm được lời khuyên hữu ích nhất cho lúc này.

Bảo Bình (20/1-18/2)

Buổi sáng sẽ là thời gian khá bận rộn của Bảo Bình, khi bạn phải nỗ lực hết sức mình để giải quyết toàn bộ những công việc còn dang dở. Tuy nhiên, may mắn thay, buổi chiều sẽ như một sự xoa dịu, bởi vì bạn sẽ không phải lo nghĩ nhiều đến những nhiệm vụ của mình và được thả lòng, thư giãn ở bên người mà bạn thực sự yêu quý.

Song Ngư (19/2-20/3)

Một quyết định nào đó mà bạn đưa ra tưởng chừng như rất đơn giản, cuối cùng lại trở nên rắc rối bởi sự góp ý của mọi người. Dường như ai đó không hài lòng với việc bạn tự mình đưa ra chọn lựa mà không tham khảo ý kiến của họ. Đây cũng là bài học cho bạn, cần phải cư xử bình đẳng giữa mọi người và tôn trọng ý kiến tập thể. Tuy nhiên, sau khi đi qua những phút khó khăn này, bạn sẽ thấy mọi việc ổn thỏa thôi.

Thùy Linh