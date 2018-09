Nhận diện Song Ngư đồng tính

Chàng gay Song Ngư thường e dè khi nhận ra xu hướng tính dục của mình bởi chàng sợ người thân trong gia đình sẽ thất vọng.

Nam

Chàng gay Song Ngư thường e dè khi nhận ra xu hướng tính dục của mình bởi chàng sợ những người thân trong gia đình sẽ thất vọng và dư luận xã hội quá ư khắc nghiệt. Chỉ khi chàng phải lòng ai đó và làm mọi thứ để có được trái tim người ấy, thì chàng mới thoát ra được cảm giác sợ hãi của bản thân. Một khi mọi thứ đã được công khai rõ ràng, thì chàng mới nhận ra mình đã phí hoài quá nhiều thời gian để lo sợ, thay vì được hạnh phúc. Tuy nhiên, chàng cũng có thể giấu nhẹm đi giới tính của mình và kết hôn với một cô nàng nào đó như những người đàn ông bình thường chỉ để làm hài lòng gia đình.

Song Ngư không mấy khi gặp may trong cuộc sống, nhưng sự kiên trì và kinh nghiệm chính là những yếu tố giúp chàng giành được thắng lợi. Không có lợi thế về ngoại hình, vì thế, khi muốn tiếp cận hay gây ấn tượng với một chàng trai nào đó, chàng thường đến bên người ấy trên danh nghĩa là một người bạn tốt, sau đó mới là quá trình dài cưa cẩm.

Phản ứng của chàng tùy vào từng thời điểm và tâm trạng khác nhau. Khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ thì chàng là chính là người đàn ông ngọt ngào, dễ mến nhất thế gian, nhưng nếu ngược lại thì tốt nhất mọi người nên tránh xa chàng một chút. Nếu bạn muốn chinh phục một chàng trai hệ Nước, hãy tỏ ra là người chín chắn hơn chàng, dẫn dắt và ân cần chỉ ra những lỗi sai hay nhược điểm của chàng, để ý và quan tâm chàng đến từng chi tiết bởi Song Ngư luôn tìm kiếm những người đàn ông mang đến cho chàng cảm giác chân thành và an toàn khi yêu đấy.

Nữ

Nàng les Song Ngư là cô gái rất lãng mạn, nhạy cảm và rất thu hút. Tuy nhiên, một số vấn đề trong việc nhìn nhận con người thật chính là nguyên nhân làm cho cuộc sống của nàng có đôi chút hỗn loạn, nàng phân vân do dự giữa hai giới tính. Vì thế, bạn bè chính là điểm tựa cho nàng mỗi khi nàng cần sự giúp đỡ hay tư vấn nào đó. Cuộc sống của nàng không được tự do thoải mái như những nàng les khác bởi nàng luôn cảm thấy do dự và bất an, tuy nhiên, nàng lại bị cuốn hút bởi những cô gái e dè kèm chút ngại ngần giống mình.

Trực giác của nàng rất chính xác, vì thế, đôi lúc nàng để con tim và cảm xúc quyết định mọi việc. Là người bạn cực kỳ nhiệt tình và trung thành, đôi khi nàng quên đi vấn đề của bản thân mà xắn tay vào giúp đỡ bạn bè của mình trước. Nàng les Song Ngư sở hữu vẻ đẹp mỏng manh trong sáng như giọt nước, điều đó thu hút không chỉ những chàng trai mà các cô nàng khác cũng say mê nàng như điếu đổ. Vì vậy, nếu bạn muốn giành được trái tim nàng, hãy “men” hơn một chút và chủ động tấn công nàng mãnh liệt nhé.

Thanh Hà