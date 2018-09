Gieo quẻ tuần 6/10

Tuần thứ 41 của năm cho Thiên Bình cơ hội nhìn nhận chuyện tình cảm ở các góc độ khác nhau, từ đó có được những hiểu biết mới giá trị.

Dương Cưu (21/3-19/4)

Chuyện tình cảm chiếm trọng tâm khi tuần mới gõ cửa, Dương Cưu đứng trước những rắc rối nho nhỏ trong một mối quan hệ nào đó. Đây là thời điểm mà bạn nên thẳng thắn đối diện và chấm dứt tất cả những gì khiến cho bản thân/ đối phương có những cảm xúc không vui. Thứ tư chính là thời điểm thích hợp. Nên nhớ, mối quan hệ sẽ chấm dứt khi mà bạn và đối phương không có cùng một hướng đi hay một nền tảng vững chãi. Thứ sáu, ngày mà cả hai "chuyện cũ nói lại", và đây là cơ hội để trò chuyện về những vấn đề cả hai e ngại bấy lâu. Những ngày cuối tuần là cơ hội cho sự thay đổi, và có thể đó là những biến chuyển thực sự tích cực.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

May mắn có thể đến với Kim Ngưu khi tuần mới gõ cửa, dù bạn vốn không tin vào may mắn (hoặc chưa từng gặp may mắn lớn đi nữa). Và một điều kiện cần phải có cho điều này, đó là: hãy dũng cảm, tự tin và vững vàng. Đừng để nỗi sợ hãi lấn át bạn. Đây cũng là tuần mà bạn cần phải thận trọng với sự hiểu biết của chính mình. Đôi khi, vì sự tự tin, bạn cho rằng bạn biết rõ một điều gì đó, nhưng kỳ thực không phải như vậy.

Trong chuyện tình cảm, đây là tuần mà bạn không tìm thấy sự hòa hợp với một nửa, và lúc này, chỉ trái tim bạn mới có thể mách bảo cho bạn biết một điều: thứ gì mới đích thực là giá trị. Hãy lắng nghe thận trọng.

Song Sinh (21/5 – 21/6)

Một tuần mà Song Sinh nhận được sự giúp sức từ bạn bè - những người sẵn sàng ở bên bạn và chia sẻ những khó khăn, vất vả. Vì thế, hãy lên tiếng để được trợ giúp. Ở chiều ngược lại, bạn không muốn bất cứ ai mất lòng, nhưng đừng vì thế mà hy sinh bản thân mình, bởi dù bạn có nỗ lực thế nào, bạn cũng không thể làm tất cả vừa ý.

Trong tuần, chuyện tình cảm có thể có những trục trặc nho nhỏ, nhưng tới thứ sáu, hai người có thể ngồi lại, trò chuyện với nhau thật thẳng thắn và tìm tiếng nói chung. Bằng sự bình tĩnh, những giận hờn, cãi vã sẽ được hóa giải.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Mâu thuẫn sẽ nảy sinh giữa Cự Giải và đồng nghiệp/bạn thân khi tuần mới đến. Đừng lo lắng, không gì bạn không thể xử lý, nếu như cả hai đồng lòng và nghĩ nhiều hơn về đối phương, thay vì đề cao bản thân mình. Ngoài ra, đừng quên rằng chỉ tin tưởng bản thân chưa chắc là đúng đắn.

Đây cũng là tuần mà bạn cần đầu tư nhiều thời gian hơn để có thể hiểu được những thông điệp mà ai đó (hoặc đơn giản là cuộc sống) gửi đến mình. Nếu chỉ lướt qua, bạn dường như không thể nắm bắt được nó trọn vẹn.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Sự nhẫn nại trong giao tiếp sẽ giúp ích cho Sư Tử rất nhiều khi tuần mới gõ cửa. Hãy cho ai đó thấy, công việc cần xử lý và cần được chia đều để xử lý. Những ngày sau đó, nếu không thận trọng, bạn sẽ bị ai đó đánh giá là "hứa một đằng, làm một nẻo". Hãy nói đúng sự thật Trong tuần, bạn cần có sự quản lý thời gian cho hợp lý, nếu bạn muốn công việc diễn ra được trôi chảy và hiệu quả.

Về chuyện tình cảm, đây là tuần mà bạn có thể xử lý tốt những vấn đề trước giờ vốn rất "khó nhằn". Hãy tự tin vào bản thân mình, nếu như bạn muốn mọi việc diễn ra êm đẹp.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tiền bạc là trọng tâm của tuần này, khi những rắc rối tài chính của Xử Nữ và một ai đó có liên quan có thể được giải quyết ổn thỏa, khi hai người tìm được tiếng nói chung. Đây cũng là tuần mà những thay đổi tích cực (dù gây cho bạn khá nhiều mệt mỏi ban đầu) có thể giúp đem lại cho bạn sự ủng hộ, sức mạnh đáng kể.

Trong chuyện tình cảm, đừng quên rằng những bước nhỏ, nhưng tích cực lại mang giá trị lớn hơn là những bước vội vàng, nhưng ẩu đoảng. Đừng quên bạn và cả đối phương đều cần đến thời gian.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Tuần thứ 41 của năm cho Thiên Bình cơ hội nhìn nhận chuyện tình cảm ở các góc độ khác nhau, từ đó có được những hiểu biết mới giá trị. Đây cũng là thời điểm mà việc chia sẻ công việc, trách nhiệm với gia đình giữa hai người có chút trục trặc, khiến cho sự căng thẳng tăng lên. Hãy xem xét lại mọi việc và thay đổi quan niệm sống cố hữu - điều đó thực sự cần thiết.

Đôi khi vì bận rộn, chúng ta bỏ qua những điều nhỏ nhặt, bình thường của đời sống, nhưng nó lại đóng một vài trò quan trọng mà có thể bạn chưa biết đến. Vậy thì hãy suy xét thật kỹ lưỡng khi bắt đầu bất cứ công việc gì, dù nhỏ hay to, và nhờ vậy, bạn sẽ tích lũy cho mình bài học giá trị.

Bò Cạp (23/10 – 21/11)

Chuyện tình cảm có một tác động đáng kể đến vấn đề sức khỏe của Bò Cạp khi tuần mới gõ cửa. Nếu bạn và "một nửa" thường xuyên cãi vã, giận hờn, đã đến lúc để xem xét lại mối quan hệ này và tự hỏi mình: Có cần thiết tiếp tục nuôi dưỡng tình cảm ấy? Thành thật với chính mình là cách để bạn có một cuộc sống tốt hơn.

Trong tuần, trước khi lao đầu vào cuộc cãi vã "bất phân thắng bại" nào đó, hãy đặt câu hỏi: Có nhất thiết phải làm như vậy? Đây cũng là tuần để bạn biến mơ ước thành hiện thực, với điều kiện bạn chọn một giấc mơ... vừa tầm với. Đừng mơ mộng xa vời.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tuần thứ 41 của năm, lời khuyên cho Nhân Mã là đừng để sự bốc đồng chốc nhát khiến bạn nói/làm những điều trái với con người mình. Có những việc mà một khi đã tiến hành, bạn không thể ấn nút "undo", và vì thế, hãy nghĩ thật kỹ để tránh sự hối tiếc không cần thiết.

Đây cũng là tuần mà đời sống tình cảm của bạn trở nên phức tạp hơn bao giờ hết, và vấn đề rắc rối nảy sinh từ chính bản thân bạn. Vì vậy, cách ứng xử của bạn cũng đóng một vai trò quan trọng, đừng quên điều đó. Thứ tư là thời điểm mà những biến chuyển trong mối quan hệ được thể hiện rõ rệt nhất, hoặc là cơ hội tốt cho bạn xây dựng mối liên kết chặt chẽ hơn với người mà bạn quý mến bấy lâu. Tuy nhiên, lời khuyên cho bạn là hãy thận trọng, đừng vội vàng.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Trao đổi những mục tiêu sự nghiệp với người mình tin cậy là lời khuyên dành cho Ma Kết khi tuần mới gõ cửa. Dù cho họ có hoàn toàn ủng hộ bạn hay không, việc bạn nói ra được những ưu tư trong lòng giúp bạn có thêm động lực, sự quyết tâm cần thiết.

Trong tuần, điều gì đó xảy đến có thể khiến bạn cảm thấy mất niềm tin, hy vọng, nhưng hãy yên tâm, phép màu sẽ đến và khiến bạn thay đổi cách nhìn về đời sống. Điều quan trọng là không ngừng hy vọng.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Nếu Bảo Bình nghĩ rằng bạn giấu kín suy nghĩ cho riêng mình để tránh sự ồn ào, cãi vã, có lẽ bạn đã sai lầm. Mỗi người có một quan điểm sống riêng, một chọn lựa riêng, và sự khác biệt luôn tồn tại - đó là điều bình thường của đời sống mà bạn không thể không thừa nhận. Điều quan trọng chính là sự tôn trọng và nỗ lực để tìm sự dung hòa.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Những băn khoăn về tài chính có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến Song Ngư tuần này, đồng thời tác động đến mối quan hệ của bạn và đối phương. Vì vậy, ngay từ đầu tuần, bạn cần xem xét và tính toán lại mọi thứ một cách cẩn trọng. Đây cũng là thời điểm mà bạn có thể phải dựa dẫm nhiều vào một nửa, bởi thu nhập bị giảm sút.

Trong tuần, những nỗi sợ hãi mơ hồ có thể dấy lên trong lòng, khiến bạn có cái nhìn bất an về đời sống. Và lời nhắc nhở cho bạn: đừng tưởng tượng thiếu thực tế, tất cả chỉ là nỗi lo lắng không cơ sở của bạn thôi.

Nguyễn Hương