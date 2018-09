Dự đoán tháng 6 của bạn

Một tháng đột phá trong chuyện tình cảm cho Dương Cưu, Cự Giải tươi sáng hơn về tình hình tài chính.

Dương Cưu (21/3 – 19/4)

Ngay khi tháng mới gõ cửa, Dương Cưu sẽ cảm nhận được cảm xúc luôn gắn liền với các quan điểm và niềm tin của bạn. Vì vậy, nếu ai đó thử thách thức bạn, hãy thận trọng. Đây là tháng mà niềm tin và quan điểm cá nhân của Dương Cưu đẩy lên cao bất ngờ. Bạn đặt sự tin cậy lên hàng đầu.

Trong tháng, bạn có thể kết thúc một vấn đề liên quan đến pháp lý hoặc giáo dục. Nhiều khả năng Dương Cưu được cấp bằng sau khi bảo vệ luận án hoặc một khóa học nào đó. Đã đến lúc để bạn cảm thấy nhẹ nhõm.

Từ ngày 5/6 - 18/7, Dương Cưu có khoảng thời gian lãng mạn hơn. Đây là bước phát triển ngoạn mục, mở ra sự thăng hoa trong tình yêu, hẹn hò hơn nhiều trước đây. Nếu còn độc thân, bạn sẽ tận hưởng một trong những giai đoạn khác thường nhất, có thể là gặp được ai đó đặc biệt. Còn với Dương Cưu đã có đôi, ngọn lửa hạnh phúc sẽ được thắp lên giữa bạn và người tình theo cách đáng kinh ngạc nhất. Ngày 22/6 là một ngày may mắn cho vấn đề tình cảm của bạn. Đừng đánh mất cơ hội để nắm bắt những điều làm cho bạn hạnh phúc.

Điều này có thể tác động đến mối quan hệ của bạn với một trong số các con. Tình cảm của bạn với con được cải thiện vững chắc, giúp cuộc sống của con vui vẻ, hạnh phúc hơn. Còn nếu bạn đang suy nghĩ về việc có một đứa con, đây là thời điểm thích hợp.

Nếu đang mong ký một hợp đồng quan trọng hay cố gắng có được thông tin liên lạc nào đó, tốt nhất hãy chờ đến sau ngày 11/6. Thậm chí tốt hơn là chờ đến khi Trăng Non xuất hiện vào ngày 16/6. Bạn sẽ dễ thành công hơn.

Sao Hỏa xâm nhập vào lĩnh vực đối nội của Dương Cưu và ở đó cho tới tận ngày 8/8. Vì vậy, mọi chuyện trong gia đình có thể thay đổi và nếu bạn không cẩn thận có thể làm bùng lên sự căng thẳng giữa mình với người thân. Hãy dừng lại trước khi quá muộn.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tình trạng nợ nần có thể đến gần hơn bạn nghĩ. Khoảng đầu tháng, Kim Ngưu có thể phải trả hết một khoản vay, hóa đơn bảo hiểm hoặc một khoản nợ khác mà bạn không nghĩ tới. Bạn đã có nhiều thăng trầm trong lĩnh vực tài chính trong thời gian gần đây. Cách duy nhất để đối phó với những rắc rối về tiền bạc là tăng đầu vào. Thay vì lo lắng quá mức về những gì mình không thể thay đổi, hãy sử dụng trí thông minh của mình để tìm kiếm một giải pháp khả thi.

Rất may, các vấn đề gia đình, nhà cửa sẽ nhẹ nhàng, ngọt ngào hơn sau ngày 5/6, cho phép bạn tập trung vào những gì quan trọng nhất. Sao Kim xâm nhập lĩnh vực đối nội của Kim Ngưu mang đến nhiều điều kiện thuận lợi cho sự hài hòa giữa bạn và người thân. Hòa bình luôn chiếm ưu thế cho đến ngày 18/7.

Kim Ngưu sẽ nhìn ra bức tranh rõ ràng hơn về tình hình tài chính sau ngày 11/6 khi Sao Thủy quay trực tiếp trong lĩnh vực thu nhập của bạn. Tất cả những rắc rối về tài chính sẽ được sắp xếp ổn thỏa. Hãy ngừng lo lắng và bắt đầu kế hoạch. Thực tế, một Trăng Non tuyệt đẹp trong khu vực biểu đồ sẽ thắp sáng cơ hội cho dòng tiền của bạn sau ngày 16/6. Hãy sử dụng tốt điều đó.

Bạn cần can đảm để nói lên bất cứ điều gì quan trọng với mình sau ngày 24/6. Từ nay cho đến ngày 8/8, Kim Ngưu có nhiều khả năng tinh thần và trí tuệ để hỗ trợ các ý tưởng, kế hoạch mới. Nếu bạn làm trong ngành truyền thông hoặc kinh doanh, bạn có thể làm những việc tiên phong ngay bây giờ.

Song Sinh (21/5 – 21/6)

Sự gắn bó về tình cảm và "lý tưởng" về mối quan hệ của bản thân là tiêu điểm quan tâm của Song Sinh trong những ngày đầu tháng. Khoảng ngày 2/6, bạn cảm thấy vô cùng khăng khít với đối phương nhưng hãy tự hỏi đều này có phản ánh chính xác về mối quan hệ của mình hay chỉ đơn giản dựa vào mức độ hy vọng của mình.

Nếu bạn quá mơ mộng về chuyện tình cảm so với thực tế, đây có thể là thời điểm của sự thức tỉnh đau đớn. Tuy nhiên, nếu Song Sinh đang yêu và được yêu chân thành thực sự, đây là thời điểm khá hoàn hảo giữa bạn và đối phương.

Từ mùng 5/6 cho tới 18/7, bạn sẽ tỏa sáng trong giao tiếp nhờ sự thanh lịch và tinh tế. Hãy nằm chắc lợi thế của mình khi thực hiện bất kỳ một bài viết, thuyết trình, theo duổi doanh số bán hàng hay đàm phán một hợp đồng quan trọng. Điều này sẽ tốt hơn cho bạn sau khi Sao Thủy quay trực tiếp trong cung hoàng đạo của bạn vào ngày 11/6. Trăng Non xâm nhập vào ngày 16/6 báo hiệu một khởi đầu mới về tinh thần, thể chất của bạn. Hãy sẵn sàng để khám phá.

Tình hình tài chính có nhiều thay đổi từ 24/6. Chi phí có thể phát sinh, nhiều khả năng Song Sinh phải chỉ đạo một nguồn quỹ mà mình không không muốn. Thay vì tức giận, hãy làm một kế hoạch rõ ràng.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Một dự án công việc khổng lồ có thể được Cự Giải hoàn thành ngay khi tháng mới gõ cửa, khiến bạn nhẹ lòng. Nỗ lực này đòi hỏi một nguồn năng lượng tinh thần lớn nhưng bạn sẽ tự hào về thành tích của mình và vui mừng khi kết thúc nó. Khả năng khác, bạn sẽ nhận được tin tức một người đồng nghiệp khởi hành vào đầu tháng này. Đó là lúc buồn vui lẫn lộn. Bạn sẽ nhớ đồng nghiệp nhưng mặt khác mong muốn có thể truyền năng lượng mới cho đội ngũ thay thế anh/cô ấy.

Tài chính của Cự Giải tươi sáng hơn trong khoảng 5/6 đến 18/7. Vì vậy, nếu bạn đang hy vọng để đề xuất tăng lương hay chào giá với mức cạnh tranh, đây là thời gian để thực hiện. Khoảng ngày 6/6 hoặc 29/6 sẽ đem lại cho bạn kết quả tốt nhất. Cuối tháng là lúc lý tưởng để thể hiện tài năng "lập dị" của bạn cho một nhân vật quan trọng. Anh/cô ấy chắc chắn sẽ chú ý.

Đầu óc của Cự Giải có thể bị quá tải thông tin trong thời gian gần đây. Những kỷ niệm, kinh nghiệm mà bạn muốn quên bỗng dội về. Bạn phải đối mặt mặc dù khó chịu. Tuy nhiên, bước đột phá có thể tới vào khoảng 11/6. Bạn sẵn sàng cho một khởi đầu mới về tâm lý sau ngày 16/6. Bạn sẽ quyết định không cho phép bản thân chìm trong quá khứ thêm nữa. Mọi việc sẽ sớm ổn thôi.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Việc mở cửa trái tim đem tình yêu đến cho Sư Tử theo cách phi thường nhất trong khoảng ngày 2/6. Bạn bị cuốn vào tình yêu, sẵn sàng tiết lộ cho cả thế giới biết nhưng điều đó lại giúp cho công việc sáng tạo được thăng hoa. Có thể mối quan hệ giữa bạn với một trong những đứa con đạt được một bước ngoặt và bạn sẽ cảm thấy sự gắn bó cực kỳ đặc biệt với con.

Trong tình yêu, nếu đang hẹn hò người mới, Sư Tử cảm thấy như thể bạn đã tìm thấy một nửa thực sự. Điều này trở nên rõ ràng hơn sau ngày 5/6 đến 18/7 khi sao Kim tượng trưng cho tình yêu xâm nhập vào cung hoàng đạo của bạn. Ngày 6/6, hai bạn có thể quyết định thời gian để đi chơi riêng với nhau. Dù đang trong một mối quan hệ nhưng sự tự tin hơn nhiều của Sư Tử làm những người khác không thể không bị thu hút bởi bạn trong khoảng thời gian này. Đối với Sư Tử độc thân, hãy đón nhận sự quan tâm từ người khác ngay từ bây giờ. Bạn có thể có hơn một đối tượng tiềm năng cho việc hẹn hò.

Đời sống xã hội của Sư Tử có nguy cơ xấu đi, thậm chí đổ vỡ. Nếu bạn và một người bạn thân dính vào hiểu lầm hay bực bội, hãy giải quyết trong những ngày tiếp theo. Sau ngày 16/6, bạn có cơ hội để trải nghiệm xã hội theo cách mới hoàn toàn. Sư Tử có thể quyết định tham gia một nhóm, tổ chức mà bạn thấy kích thích trí tuệ.

Sư Tử đang muốn thể hiện một nguyện vọng cá nhân? Hãy thực hiện nó sau ngày 16/6, điều kỳ diệu có thể xảy ra.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Nếu đang rao bán nhà, Xử Nữ có thể bán được nó vào đầu tháng này. Trăng Tròn tỏa sáng trong lĩnh vực cuộc sống gia đình của bạn vào ngày 2/6, báo hiệu một sự thay đổi về vấn đề bất động sản, thậm chí bạn có thể chuyển nhà. Dù Xử Nữ có thể nhận được tin tức xúc động từ người thân trong khoảng thời gian này nhưng phần lớn sự quan tâm của bạn sẽ tập trung vào thế giới gia đình của mình.

Các vấn đề tình cảm sẽ trở thành một mối quan tâm của Xử Nữ sau ngày 6/5 đến 18/7. Bạn thèm muốn có thêm thời gian ở một mình với người yêu. Nếu vậy, hãy làm những gì có thể để đề cao nhu cầu này. Có lẽ đã có quá nhiều vở kịch trong thế giới bên ngoài và bạn sẵn sàng rút lui vào một thế giới chỉ có tình yêu của bạn với bạn đời. Đây cũng sẽ là một thời gian tuyệt vời để đi khóa đi, spa, nghỉ dưỡng hay các kỳ nghỉ khác dành cho cặp vợ chồng.

Các vấn đề chuyên môn đáng để Xử Nữ quan tâm sau ngày 11/6. Nếu dạo này bạn hay vấp váp khi nói với sếp, bây giờ là cơ hội để sửa chữa. Thực tế, một cơ hội cực tốt sẽ phát sinh ngay ngày 16/6. Đó là thời điểm lý tưởng để xây dựng một mục tiêu mới cho nghề nghiệp, ươm trồng những hạt giống mới để nó đâm chồi.

Đời sống xã hội của Xử Nữ bận rộn hơn từ 26/6 đến 8/8. Bạn có rất nhiều hoạt động, khó có thể theo dõi tất cả mọi thứ hay đến tất cả những sự kiện mình được mời. Hãy ưu tiên lịch trình nào quan trọng và giữ hòa khí bởi bạn khó có thể làm tất cả những người bạn của mình vui vẻ trong suốt thời gian này.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Hợp đồng nào đó liên quan đến tài sản, xe cộ của bạn có thể hết hạn vào đầu tháng. Nếu nó xảy ra, tốt nhất hãy tìm cách trì hoãn cho đến sau ngày 11/6, trước khi bạn thực hiện bất kỳ cuộc đàm phán mới nào. Đây sẽ là một tháng tuyệt vời cho Thiên Bình để dành thời gian nghiên cứu mua một chiếc xe mới hay một thỏa thuận nào đó mà sắp tới bạn sẽ phải đăng ký. Dù vậy, bạn cần kiên nhẫn, ít nhất là đến khoảng giữa tháng.

Mối quan hệ xã hội mang lại niềm vui lớn cho Thiên Bình trong khoảng thời gian từ 5/6 đến 18/7. Nếu bạn không dành thời gian cho bạn bè hay tham gia những bữa tiệc hoặc những sự kiện tương tự, giờ là lúc để thay đổi. Với Thiên Bình độc thân, hãy xem xét để đồng ý lời đề nghị mai mối của một người bạn. Anh/cô ấy đang nhắm một đối tượng mà họ cho rằng sẽ rất lý tưởng với bạn. Thiên Bình nên sẵn sàng thử hẹn hò qua mạng, điện thoại. Bạn sẽ có tâm trạng vui hơn trong tháng này. Hãy cho phép bản thân nhiều thời gian hơn để giải trí và tận hưởng niềm vui.

Sau ngày 24/6, bạn sẽ bước vào một giai đoạn sự nghiệp đáng mong đợi. Điều tốt lành này sẽ kéo dài cho tới ngày 8/8. Đây là thời điểm phi thường để thúc đẩy nỗ lực kinh doanh, đạt được sự thăng tiến hay theo đuổi một mục tiêu nghề nghiệp mới đầy tham vọng.

Bò Cạp (23/10 – 21/11)

Bạn có thể cảm thấy không an toàn về tình hình tài chính trong tháng này. Nếu điều này xảy ra, thay vì hoảng loạn, hãy chủ động đối mặt với sợ hãi và dập tắt nó từ trong trứng nước. Đừng cho phép bản thân bị tràn ngập bởi nỗi lo tiền bạc.

Trong một số trường hợp, đó là vấn đề thu nhập chứ không phải chi tiêu. Bò Cạp có thể có một khả năng kiếm tiền bằng cách khác sau ngày 2/6. Nếu bạn bị mất một nguồn thu nhập trong tháng này, hãy coi đó là một cơ hội để trau dồi. Một trong những tài năng mà trước đây bạn đã bỏ qua vì an phận với đồng lương ổn định. Bằng cách tích cực làm những gì mình yêu thích, tiền cũng sẽ về theo. Bạn có thể đã nằm lòng điều này nhưng việc đưa nó vào thực tế cần phải có một bước nhảy vọt về niềm tin. May mắn thay, Bò Cạp sẽ có đủ niềm tin và cần phải thực hiện sự that đổi này ngay bây giờ.

Khoảng thời gian từ 5/6 đến 18 tháng sau, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ nghề nghiệp rất tuyệt vời từ một nhân vật quan trọng, giúp bạn tận dụng tối đa cơ hội vàng này. Bò Cạp sẽ cảm thấy có giá trị và có cơ hội yêu cầu tiền thù lao ổn định hơn vào khoảng 6/6. Một cơ hội việc làm bất ngờ cũng có thể xuất hiện vào gần ngày 29/6.

Nếu bạn từng bị mắt kẹt trong một đống giấy tờ lộn xộn liên quan đến vay nợ, tín dụng, thuế, hãy mong đợi mọi thứ bắt đầu sáng sủa hơn sau ngày 11/6. Nếu bạn đang mong được chấp nhận vay một khoản tiền, thế chấp thì thời điểm sau 16/6 sẽ cho kết quả tốt nhất.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Khi tháng mới gõ cửa, Nhân Mã sẽ thể hiện tình cảm của mình một cách thoải mái và thẳng thắn, không hề giấu giếm cảm xúc. Bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cho dù bất kể ai biết được. Đó mới là bản chất của bạn, tại sao phải giấu nhỉ?

Nếu đang suy nghĩ về đi nước ngoài một chuyến, tốt nhất hãy đi vào giữa thời gian mùng 5/6 đến 18 táng sau. Bạn sẽ tận hưởng triệt để bất kỳ chuyến du lịch nào, thậm chí có tín hiệu tình yêu khi đi khám phá chân trời mới. Nếu đã có đôi, hãy xem đó là kỳ nghỉ đáng mơ ước của bạn với người yêu. Bạn sẽ không hối tiếc.

Nhìn chung, các mối quan hệ của Nhân Mã được cải thiện đáng kể sau ngày 11/6. Trăng Non trong khu vực biểu đồ của bạn vào ngày 16/6 mang đến cơ hội để bắt đầu một việc kinh doanh mới hay tạo dựng một khối liên minh.

Nếu vấn đề tài chính bắt đầu trầm trọng thêm, sau ngày 24/6 hãy tranh thủ sự giúp đỡ của một chuyên gia để giảm tải những chuyện đau đầu.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Triển vọng tài chính của Ma Kết khá tươi sáng trong tháng này. Từ 5/6 đến 18/7, bạn có thể được tăng tiền bản quyền, cổ tức hay thậm chí biết thêm về vấn đề thừa kế. Nếu đã kết hôn, nhiều khả năng bạn đời của Ma Kết được tăng lương trong thời gian này. Hãy xem xét các lựa chọn đầu tư ngay từ bây giờ và suy nghĩ nên đặt tiền vào nơi vào làm cho bạn hứng thú. Vào ngày 6/6, bạn có thể làm khá tốt một vụ đầu tư bí mật.

Sau ngày 11/6, Ma Kết sẽ dễ dàng hơn trong việc giao tiếp một cách hiệu quả với đồng nghiệp hoặc nhân viên (nếu bạn là sếp). Nếu từng có bất cứ hiểu lầm nào giữa bạn và đồng nghiệp, giờ là thời gian để xóa bỏ.

Trăng Non vào ngày 16/6 là thời gian để bạn di chuyển nếu đang cân nhắc. Với Ma Kết kinh doanh tự do, đây là thời điểm tuyệt vời để đưa vào một vài dự án mới. Bạn sẽ thấy kích thích!

Về mặt sức khỏe, thời gian này khá tốt để bắt đầu những thói quen mới, thúc đẩy ý thức bản thân về việc có được một tổng thể khỏe mạnh. Tham gia tập thể dục, thuê một chuyên gia dinh dưỡng hoặc lên lịch hẹn bác sĩ của bạn.

Từ 24/6 đến 8/8, quan hệ với đối tác sẽ là ưu tiên số một. Bạn chiến đầu cho những mối liên kết mà mình tin tưởng và nhận thấy một sự căng thằng giữa bạn và đồng nghiệp hoặc mối quan hệ cá nhân. Nếu điều đó xảy ra, hai bạn cần phải phân tích rành mạch.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Khoảng đầu tháng, bạn có thể được yêu cầu nắm giữ một vai trò quan trọng trong nhóm hoặc tổ chức, có thể là vị trí thành viên hội đồng hay một lời mời diễn thuyết. Dù sao, bạn cũng nên vui mừng khi biết rằng các ý tưởng và sự thông thái của mình có giá trị.

Nếu từng thất vọng trong việc trao đổi với một trong những đứa con hoặc người bạn đời của mình, bạn nên làm sáng tỏ sau ngày 11/6. Ngoài ra, nếu bạn từng cảm thấy bị ngăn cản sự sáng tạo, đột nhiên cảm hứng nghệ thuật sẽ một lần nữa tuôn trào. Trong một số trường hợp, những tuần gần đây, người cũ có thể đang nhen nhóm vun đắp lại chuyện tình cảm lãng mạn. Hãy chờ cho tới sau ngày 11/6 để quyết định có nên chấp nhận hay không.

Nếu đang cô đơn, tình yêu mới của Bảo Bình có thể đơm hoa sau ngày 16/6. Bảo Bình đang yêu có thể quyết định có em bé và ra mắt gia đình nếu người yêu của bạn đã sẵn sàng.

Từ ngày 24/6 đến 8/8, bạn có thể phải chú ý đến sức khỏe nếu thường xuyên lơ là việc chăm sóc bản thân. Một bệnh nhẹ nhưng không được chăm chút bây giờ có thể tái phát. Nếu điều đó xảy ra, bạn cần thận trọng hơn. Sức khỏe là vấn đề quan trọng nhất nhưng bên cạnh đó Bảo Bình cũng có một số vấn đề trong công việc ở một vài tuần tới. Bạn và đồng nghiệp có thể cãi nhau nhiều hơn và cảm thấy cực kỳ khó để thành một đội. Hãy cố gắng hết sức nhằm giữ hòa khí.

Song Ngư (19/2 – 20/ 3)

Tháng mới gõ cửa, Song Ngư sẽ tỏa sáng một cách chuyên nghiệp. Khoảng 2/6, bạn có để được hiện diện với một giải thưởng, danh dự hay một hình thức công nhận thành tích khác. Hãy đắm mình trong vinh quang, bạn xứng đáng được tận hưởng.

Thói quen hàng ngày của bạn trong công việc cũng sẽ trở nên thú vị hơn trong tháng này, nhất là từ ngày 5/6 cho đến ngày 18/7. Bạn sẽ nhận thấy một bầu không khí hòa hợp giữa bạn và đồng nghiệp hoặc cấp trên. Ngoài ra, Song Ngư có thể được giao cho một dự án mà bạn rất thích. Nó sẽ giúp bạn thể hiện tài năng và trở nên sáng láng hơn trong mắt của sếp. Điều này có thể xuất hiện ngay từ ngày 6/6.

Nếu bạn và người thân không hiểu nhau, một cuộc nói chuyện sau ngày 11/6 sẽ giúp cả hai thấy sáng tỏ. Song Ngư cũng có một cơ hội làm dịu trong vấn đề nổi cộm của gia đình, sau ngày 16. Nếu bạn đang suy nghĩ chuyển nhà hay một sự thay đổi lớn về nhà cửa, hãy đợt sau khoảng thời gian này mới khởi động.

Mùa hè này sẽ là một thời gian rất đặc biệt cho bạn. Từ nay cho tới 8/8, bạn chỉ có một ưu tiên, đó là tận hưởng niềm vui.

Chi Lan