Chủ nhật của bạn

Tâm trạng của Cự Giải vào ngày cuối tuần vô cùng tệ và việc bạn cần làm nhất vào lúc này là đi tìm câu trả lời tại sao.

Dương Cưu (21/3-19/4)

Dương Cưu chắc hẳn sẽ dùng cả ngày hôm nay để suy nghĩ về chuyện học tập. Hướng đi tương lai của bạn đang có chút thay đổi và có lẽ ngành học hiện tại không còn phù hợp với bạn nữa. Quyết định như thế nào là tuỳ thuộc ở bạn nhưng hãy nhanh lên vì thời gian không còn nhiều nữa.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Ngày cuối tuần này sẽ vô cùng đặc biệt với Kim Ngưu khi bạn cuối cùng đã biết được con đường mình nên lựa chọn. Tuy vậy, hãy chắc chắn bạn đã chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng nhé vì có vẻ như gia đình bạn không ủng hộ đâu. Dù sao cũng chúc bạn thành công!

Song Sinh (21/5 – 21/6)

Một người bạn của Song Sinh vừa được bố mẹ tặng cho chiếc điện thoại đắt tiền hoặc một chiếc xe máy đời mới khiến bạn không ngừng ghen tỵ. Dần dần, những cảm xúc này sẽ tích tụ thành nỗi ám ảnh thật sự và nhiều khi vô lý đến khó tin nên bằng mọi cách bạn hãy cố thoát ra nhé!

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tâm trạng của Cự Giải vào ngày cuối tuần vô cùng tệ và việc bạn cần làm nhất vào lúc này là đi tìm câu trả lời tại sao. Nếu nguyên nhân không đến từ những tác động bên ngoài (như bị bố mẹ mắng, bài kiểm tra bị điểm xấu hay chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ) thì chắc là bạn đang sắp sửa đối mặt với một bước ngoặt lớn trong đời.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Sư Tử hãy dành thật nhiều thời gian để trò chuyện với những người đã luôn ở bên, giúp đỡ và không ngừng nâng đỡ bạn. Hãy nói với họ bạn trân trọng mối quan hệ này đến mức nào và hy vọng tình cảm giữa hai phía sẽ ngày càng bền chặt. Ngày Chủ Nhật dùng để tĩnh tâm và thư giãn nên bạn đừng quan trọng hoá vấn đề.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Xử Nữ ở thời điểm này rõ ràng đang thiếu tự tin trầm trọng nhưng vì một lý do chủ quan nào đó lại khao khát mãnh liệt được chứng tỏ cho người khác biết khả năng của mình. Đây quả thật không phải là suy nghĩ khôn ngoan và có thể mang đến những hậu quả không đáng có cho bạn đấy.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Thiên Bình, đừng buộc bản thân phải vui vẻ và trò chuyện với những người bạn gặp gỡ mà hãy dành cuối tuần này cho suy nghĩ riêng tư và kế hoạch học tập mới. Và thậm chí ngay cả khi không có việc gì quan trọng để làm thì cũng đừng phí công sức và thời gian cho ai đó mà bạn không thích.

Bò Cạp (23/10 – 21/11)

Ngày chủ nhật mang đến nhiều biến chuyển tích cực cho tinh thần của Bò Cạp, nhất là sự sáng tạo. Bạn ngay lập tức sẽ biết cách tổ chức nhóm hiệu quả, giải quyết được nhiều rắc rối mà bản thân đang gặp phải. Nhờ đó, bạn sẽ nhanh chóng có được sự tin tưởng của mọi người.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Nhân Mã có vẻ ngoài mạnh mẽ và gan lỳ nhưng mỗi khi ở gần gia đình bạn lại yếu đuối và nhõng nhẽo. Chuyện này vốn dĩ rất bình thường nhưng đôi khi sự đòi hỏi của bạn lại bị đẩy đi quá xa, khiến bố mẹ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Chủ nhật cuối cùng đã đến và không có lý do gì mà Ma Kết cứ phải ở nhà ủ rũ và tất bật với đống bài tập làm thêm. Hãy quẳng mọi thứ sang một bên để tận hưởng niềm vui thư giãn với gia đình và bạn bè. Vội gì chứ khi tuần mới rồi sẽ đến và bạn sẽ lại tất bật với việc học mà thôi.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Hôm nay Bảo Bình chắc chắn sẽ bị bố mẹ mắng vài lần do cái tội đầu óc cứ ở đâu đâu, không chịu tập trung lắng nghe những gì người lớn nói. Khi rơi vào tình huống này, bạn tốt nhất không nên cãi lại hay tìm cách biện minh mà hãy cười trừ im lặng thôi nhé!

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Song Ngư, đã đến lúc bạn chấp nhận những thử thách mới và tập cách nhìn môi trường xung quanh bằng con mắt đa chiều. Bạn đang ở giai đoạn may mắn và thăng hoa của cuộc đời nên không có lý do gì mà suốt ngày phải nằm dài than thở về những lựa chọn của bản thân cả.

Theo Ione