Chọn hướng kê bàn cho quái số 5 và 6 trong năm 2018

Năm nay, người có quái số 6 có các lựa chọn tối ưu là hướng Tây Nam (Diên niên), Tây Bắc 2 và 3 (Phục vị).

​Nam có quái số 5 chọn hướng như người có quái số 2. Nữ có quái số 5 chọn hướng như người có quái số 8.

Quái số 6

Các hướng nên chọn

- Tây Nam là hướng Diên Niên của bạn và được sao Lục Bạch #6 (sao Thiên vận) viếng thăm trong năm 2018. Ngôi sao này liên quan tới năng lượng vũ trụ đến từ bên ngoài. Nó còn được biết tới như ngôi sao tài vận gián tiếp vì mang lại của cải bất ngờ. Lục Bạch cũng mang lại vận may Quý nhân phù trợ và vận may quyền lực. Lục Bạch thuộc hành Kim, vì vậy khi vào cung Tây Nam thuộc hành Thổ, nó sẽ được tăng cường sức mạnh trong năm nay. Đây là hướng may mắn của người mẹ trong gia đình và lãnh đạo nữ tại công ty. Kê bàn làm việc và đầu giường ngủ hướng về Tây Nam giúp bạn củng cố các mối quan hệ trong gia đình và trong tình yêu.

- Tây Bắc là hướng Phục Vị của bạn và cũng là hướng tốt trong năm 2018, nơi Nhất Bạch #1 (sao chiến thắng) chiếu trong năm nay. Ngôi sao may mắn này giúp giành chiến thắng trong các cuộc cạnh tranh, củng cố vận may thăng tiến trong nghề nghiệp và gia tăng tiền bạc. Hành Thủy của Nhất Bạch được củng cố bởi năng lượng Kim của cung Tây Bắc, vì vậy ảnh hưởng của Nhất Bạch sẽ gia tăng trong năm 2018. Tây Bắc là hướng may mắn của người cha trong gia đình hay lãnh đạo nam tại công ty.

Tuy nhiên cần lưu ý là năm nay Thái Tuế đóng ở Tây Bắc 1 (292,5-307,5 độ) vì vậy để tránh phạm Thái Tuế (ngồi đối mặt vị thần này), bạn không nên nhìn về Tây Bắc 1 mà chỉ nên chọn Tây Bắc 2 (307,5-322,5 độ) hoặc Tây Bắc 3 (322,5-337,5 độ). Kê bàn hay đầu giường ngủ theo hướng Tây Bắc 2 hoặc Tay Bắc 3 sẽ giúp bạn củng cố sức mạnh tinh thần, đạt sự tiến bộ của bản thân và may mắn trong thi cử.

Các hướng nên cân nhắc hoặc tránh

- Tây Bắc 1 (292,5-307,5 độ) là hướng Phục Vị của bạn nhưng cần tránh vì phạm Thái Tuế trong năm nay. Ngồi nhìn hoặc nằm ngủ đầu hướng về phía này có thể khiến bạn mất việc làm, mất tiền của hay thất bại trong công việc. Nếu nghề của bạn mang tính cạnh tranh mạnh thì ảnh hưởng của Thái Tuế càng tồi tệ hơn, vì kẻ thù sẽ chiến thắng bạn một cách dễ dàng.

- Tây tuy là hướng Sinh khí của bạn nhưng cần cân nhắc trong năm nay vì đây là nơi trú ngụ của sao Nhị Hắc #2, mang tới bệnh tật, tai nạn. Rất may là khi vào cung Tây thuộc hành Kim, năng lượng thù địch của Nhị Hắc (hành Thổ) đã bị giảm phần nào. Dù sao vẫn nên tránh ngồi nhìn về hướng này nếu có thể. Đây là hướng may mắn của con gái út trong gia đình. Kê bàn hay đầu giường ngủ theo hướng Tây có thể khiến bạn mất đi rất nhiều cơ hội thành công.

- Đông Bắc tuy là hướng Thiên Y của bạn nhưng nên tránh vì là nơi sao Cãi cọ #3 viếng thăm. Ngôi sao này liên quan tới kiện tụng, thù địch và tranh chấp. Ngoài ra, nó cũng mang lại sự hiểu nhầm giữa những người thân trong gia đình, bạn vè, đồng nghiệp, rắc rối liên quan tới nhà chức trách. Nên tránh sử dụng nhiều thời gian ở cung Tây Bắc hoặc ngồi nhìn về phía Tây Bắc. Nếu bắt buộc phải sử dụng hướng này thì nên tăng cường mặc đồ màu đỏ để giảm thiểu tác hại của sao #3. Đây là hướng may mắn của con trai út trong gia đình. Ngồi nhìn về hướng Đông Bắc lâu hoặc kê đầu giường theo hướng này sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe, khiến bạn ốm đau, gây trì hoãn hoặc cản trở thành công.

Giải nghĩa từ:

- Sinh Khí: Thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài

- Thiên Y: Cải thiện sức khỏe, trường thọ

- Diên Niên: Củng cố các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu

- Phục Vị: Củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong thi cử

Xác định các hướng theo độ chia trên la bàn.

* Thời gian trong bài được tính theo lịch Phong thủy, từ 4/2 năm nay đến 3/2 năm sau.

Hùng Sơn