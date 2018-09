Yamaha thay thế đèn phanh sau Jupiter FI và Sirius FI

Công ty đã thực hiện việc thay thế bộ công tắc đèn phanh sau trên hai dòng xe Jupiter Fi và Sirius Fi đúng cam kết.

Khách hàng sau khi tham gia chương trình đều hài lòng vì công tác sửa chữa đạt chất lượng. Anh Trần Minh Trí, người mang chiếc xe Sirius Fi đến tham gia chương trình cho biết: “Tôi mua xe ở Vũng Tàu và được đại lý thông báo về việc mang xe đến thay thế công tắc đèn phanh sau. Làm việc tại TP HCM nên tôi đem xe đến trung tâm YFS tại Phú Nhuận để thực hiện thay thế. Tôi lo lắng khi nghe tin xe của mình cần sửa chữa. Chứng kiến sự nhiệt tình của các nhân viên kỹ thuật Yamaha, tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Quy trình thay thế diễn ra nhanh chóng và khiến tôi hài lòng.”

Kỹ thuật viên đang giải kiểm tra số khung xe của khách hàng theo danh sách sửa chữa.

Cùng suy nghĩ với anh Trí, anh Lê Văn An một trong những người vừa được kiểm tra xong chiếc xe Sirius Fi ở một đại lý Yamaha ở Hà Nội cho rằng, hãng đã cố gắng trong việc giảm thiểu rắc rối cho khách hàng. Anh nhận xét rằng các đại lý Yamaha đã có sự chuẩn bị kỹ càng, khách hàng đem xe đến sửa chữa tuy có lo lắng, nhưng đã được trấn an nhờ sự tận tâm và nhanh nhẹn của các nhân viên đại lý. Anh An nhận xét: “Việc thay thế tốn ít thời gian hơn tôi nghĩ. Tôi tưởng rằng mình sẽ mất cả ngày để sửa chữa, nhưng chỉ mất khoảng 15 phút. Các nhân viên của Yamaha cũng đã làm việc cẩn thận và có trách nhiệm.”

Công tác tiến hành thay mới công tắc đèn phanh sau cho xe Sirius Fi.

Những người đem xe đến sửa chữa cũng được tặng 1 lọ dung dịch làm sạch các bon PEA của Yamaha và 2 phiếu thay dầu miễn phí sử dụng cho lần bảo dưỡng xe tiếp theo. Chị Trần Kim Hoa, một người sử dụng xe Jupiter Fi tại Đà Nẵng cho biết, chị cảm thấy thoải mái và yên tâm hơn sau khi mang xe đến đại lý Yamaha để thay thế công tắc đèn phanh sau. Chị nhận quà tặng kèm và nhờ các anh kỹ thuật sử dụng luôn lọ làm sạch cacbon, hai phiếu thay dầu sẽ dành cho những lần bảo trì xe định kỳ tiếp theo.

Yamaha đã tiến hành thông báo chương trình thay thế đèn phanh sau nhanh chóng và sâu rộng. Quy trình thay thế tiết kiệm thời gian cho người sử dụng xe. Uy tín của hãng xe Nhật Bản cũng được nâng cao đáng kể. “Việc quan tâm tới các dịch vụ sau bán hàng luôn quan trọng đối với một nhà sản xuất. Cá nhân tôi ấn tượng với cách Yamaha tiến hành chương trình này. Việc nhận trách nhiệm và tiến hành sửa chữa nhanh chóng đã chứng tỏ cam kết chất lượng của sản phẩm và dịch vụ từ hãng”, Anh Trí khẳng định.

Kỹ thuật viên đang giải thích quy trình và giới thiệu lọ tẩy cặn carbon cho khách hàng.

Khi khách hàng đem xe đến đại lý theo lịch hẹn, các kỹ thuật viên của Yamaha sẽ giải thích rõ ràng mục đích thay thế đèn phanh sau rồi mới tiến hành công tác thay thế. Sau khi hoàn thành, một miếng tem chữ Y được dán vào khu vực số khung, cho thấy xe đã được thay thế công tắc đèn phanh mới, an toàn. Cụm công tắc đèn phanh cũ cũng được lưu lại với một phiếu xác nhận hư hỏng có thông tin và số khung của xe. Toàn bộ quy trình diễn ra nhanh chóng nhưng chặt chẽ và cẩn thận.

(Nguồn: Yamaha)