Yamaha Grande tài trợ chuyến lưu diễn đến Việt Nam của Ariana Grande

Nữ ca sĩ người Mỹ thể hiện loạt ca khúc làm nên tên tuổi cô vào ngày 23/8, tại sân vận động Quân Khu 7, TP HCM.

Ghi dấu ấn với các album Yours Truly, My Everything và Dangerous Woman, Ariana tiếp tục chuỗi thành công của mình với tour diễn quốc tế Dangerour Woman. Khởi động từ ngày 3/2, trải qua nhiều điểm dừng chân tại Mỹ và châu Âu, tour diễn này sẽ "hạ cánh'' tại Việt Nam vào ngày 23/8, tại sân vận động Quân Khu 7, TP HCM.

''Dangerous Woman'' là một trong những sự kiện âm nhạc quốc tế lớn được tổ chức tại Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây.

Ngay khi thông tin world tour Dangerous Woman tại Việt Nam được xác nhận, cộng đồng fan US-UK nói chung và các Arianators (cộng đồng fan hâm mộ của Ariana Grande) nói riêng đều chờ đợi để sở hữu tấm vé dự sự kiện âm nhạc ''hot'' này.

Chỉ sau vài giờ mở bán, hàng loạt vé VIP G&M đã được mua hết. Hiện tại, người hâm mộ Việt Nam vẫn chờ đợi các đợt mở bán vé tiếp theo để nắm trong tay tấm vé xem buổi biểu diễn của Ariana Grande.

Các fan Việt Nam vẫn đang chờ đợi các đợt bán vé tiếp theo để có cơ hội thưởng thức những màn biểu diễn của nữ ca sĩ xinh đẹp người Mỹ.

Tuy nhiên, ngoài các trang bán vé chính thức của chương trình, người hâm mộ sẽ có cơ hội sở hữu hàng trăm tấm vé miễn phí từ Yamaha Motor Việt Nam. Nhãn hàng xe máy Nhật Bản quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam vừa trở thành thương hiệu tài trợ đồng hành cùng tour diễn của Ariana Grande.

Yamaha sở hữu dòng xe tay ga đang được ưa thích cũng mang tên Grande.

Ariana Grande-Butera (sinh ngày 26/6/1993), nghệ danh Ariana Grande, là ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Mỹ. Ariana lớn lên ở Boca Raton, Florida.

Tháng 3/2013, Grande đạt được thành công khi đĩa đơn The Way từ album đầu tay Yours Truly lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và được RIAA chứng nhận đĩa bạch kim đôi. Album thứ hai của Grande, My Everything (2014), đạt hạng nhất tại Mỹ và đạt top 10 tại nhiều quốc gia khác. Trong năm 2016, Grande tung ra album phòng thu thứ ba, Dangerous Woman. Tính tới tháng một năm nay, tất cả video âm nhạc của cô đã được xem tổng cộng là gần 7 tỷ lần.

Trong năm 2016, Grande xuất hiện trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time. Nữ ca sĩ 9x có lượng lớn người theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng và là người có số lượng theo dõi cao thứ hai trên Instagram, sau Selena Gomez.

Thu Ngân