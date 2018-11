'Vũ hội ánh sáng' khởi động đại tiệc mua sắm lớn nhất năm của Lazada

Chương trình vừa diễn ra tại TP HCM có sự góp mặt của ca sĩ Đông Nhi và nhóm Uni5.

Tối 9/11, đêm nhạc "Light it up - Vũ hội Ánh sáng" được tổ chức tại Dinh Độc Lập (quận 1, TP HCM). Chương trình nhằm khởi động cho đại tiệc mua sắm lớn nhất năm của Lazada vào ngày 11/11.

Đông Nhi diện đầm sequin lấp lánh, đem đến nhiều tiết mục sôi động. Người đẹp nhảy "sung" cùng vũ đoàn trong ca khúc Xin lỗi anh quá phiền. Còn 5 chàng trai của nhóm Uni5 khiến fan nhún nhảy theo với nhạc phẩm C'Mon. Các ca sĩ cho biết họ đều thích mua sắm trên Lazada vì tiện lợi, tiết kiệm thời gian.

Nhiều fan gọi tên Đông Nhi khi cô biểu diễn.

Tiếp đó là màn trình diễn ánh sáng kết hợp âm nhạc và công nghệ 3D mapping. Hàng nghìn khán giả thích thú trước những hiệu ứng ánh sáng ảo diệu, liên tục thay đổi hình dạng và màu sắc.

Lazada Việt Nam cũng livestream "Vũ hội ánh sáng" trên ứng dụng di động và Facebook chính thức. Đồng thời tặng hàng trăm mã khuyến mãi cho khán giả xem trực tiếp tại sự kiện và trên livestream gồm: 100 voucher trị giá 50.000 đồng cho 100 người; 3 voucher đặc biệt trị giá 500.000 đồng cho 3 bạn may mắn.

Theo thể lệ, người chơi chỉ cần·like và share livestream ở chế độ công khai, sau đó chụp lại khoảnh khắc voucher màu hồng bay ra từ trái tim. Cuối cùng là comment hình đã chụp voucher màu hồng, tag 3 người bạn, kèm hashtag "#Lazada1111 #24HSieuSale" trong post livestream để nhận được phần thưởng từ chương trình.

Khán giả mãn nhãn với hiệu ứng ánh sáng tại sự kiện.

Đại tiệc mua sắm được Lazada tổ chức thường niên, năm nay rơi vào ngày 11/11. Người tiêu dùng có cơ hội tham gia nhiều trò chơi vui nhộn, tương tác cùng người nổi tiếng và mua sắm giá rẻ. Đơn vị cung cấp 110.000 phiếu mua hàng với 1.111.000 khuyến mãi "khủng".

Trong 24 tiếng, từ 0h ngày 11/11, các tín đồ của Lazada ở Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam sẽ được hưởng ưu đãi từ hơn 50 triệu mặt hàng, hơn một triệu sản phẩm giảm đến 50%, trong đó có các thương hiệu nổi tiếng như L'oreal, AHC, Samsung, Huggies, Bobbies, Xiaomi, Unilever.

Người tiêu dùng còn nhận được những phần thưởng giá trị khi tham dự trò "Slash It (Chém giá)". Có thể thu thập mã giảm giá từ Lazada và các thương hiệu được yêu thích thông qua trò "Shake It" và "Wonderland - Xứ sở diệu kỳ". Bên cạnh đó khách hàng cón được tận hưởng chính sách vận chuyển miễn phí tại 8 tỉnh thành như: Hà Nội, TP HCM, Huế, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và Long An cho các đơn đặt hàng trên 99.000 đồng. Xem chi tiết tại đây, Facebook và Instagram.

Năm chàng trai của nhóm Uni5 và MC Quốc Bảo (thứ ba từ phải qua).

