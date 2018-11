Vòng đời của 55.000 bếp than tổ ong trước 'ngày tận thế'

Hà Nội còn khoảng hơn 50.000 bếp than tổ ong muốn 'khai tử' đến năm 2020, nhưng đó cũng là một lượng rác thải khổng lồ.

Những chồng bếp than cuối cùng được bày bán ở Đại Cồ Việt, Hà Nội.

55.000 là con số bếp than tổ ong còn lại cần chuyển đổi trên địa bàn thủ đô, theo thống kê năm 2018. Phần lớn, chúng thuộc về các cơ sở kinh doanh ăn uống, bán nước vỉa hè và hộ nghèo.

Than tổ ong khi đốt thải khói, các loại khí độc mà điển hình là CO (loại khí cực độc không màu, không mùi, khó nhận biết), bụi mịn gây hại sức khoẻ con người và ô nhiễm không khí. Đi vào hàng quán dùng bếp than tổ ong, bạn vẫn thường tiếp xúc khí CO. Đun bếp than trong phòng kín có thể gây ngạt và chết người.

Chị Phạm Phương Mai, đại diện Live & Learn - một trong những đơn vị triển khai thí điểm chuyển đổi bếp than tổ ong ở Hà Nội, cho biết: "Nếu đổi từ bếp than sang bếp gas, bếp cải tiến, điện, từ... sẽ giảm được lượng lớn khí CO, CO2, SO2, NO2... dẫn đến các bệnh về hô hấp có tỷ lệ tử vong cao và làm Trái Đất nóng lên".

Sản phẩm từ gây ô nhiễm đến có lợi cho môi trường.

Đun bếp một lần bằng hút 40 điếu thuốc

Hoàn Kiếm là một trong những quận nội thành thuộc trọng điểm xóa bếp than.

Trên rải đơn tuyên truyền của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được dán quanh địa bàn quận ghi "Đun bếp than tổ ong một lần bằng hút 40 điếu thuốc".

Bác Sự là người viết bảng tin trong một tổ dân phố quân đội trên phố Lý Nam Đế. Cư dân lớn tuổi tháo xuống tờ đơn mang thông điệp cuối cùng cần thiết về than tổ ong ở đây. Tổ của bác còn duy nhất một hộ đun bếp than vì bán cơm bình dân.

Một năm trước, con số là vài chục. Bác Sự nói: "Năm qua vận động, hầu như chẳng còn ai dùng. Họ chuyển hết sang bếp gas, điện, từ rồi".

Từng mở hàng ăn, bác Sự kể một ngày có khi thay đến cả chục viên than, mỗi viên chỉ 3.000-4.000 đồng. Cùng với những cư dân khác, họ dần không thể dễ chịu với làn khói hun từ nhiên liệu siêu rẻ, thoát ra từ bếp nhà mình hay hàng xóm. Bác Sự cho biết khói bếp khiến bác tức ngực.

Những bếp than tổ ong cuối cùng của khu phố nói trên nằm trong số 2.800 bếp đã được bỏ ở Hà Nội, theo thông tin điều phối viên Mai của Live & Learn cung cấp. Con số hiện ở giai đoạn thí điểm chờ nhân rộng và tự triển khai tại các quận, phường.

Nhưng nếu hoàn thành, 55.000 bếp than tổ ong sẽ đổ về đâu?