Vợ cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama kiếm triệu đô nhờ việc viết sách

Cuốn tự truyện Becoming đã mang về cho cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama 65 triệu USD tiền bản quyền và được dịch ra 31 ngôn ngữ.

Cuốn tự truyện "Becoming" của cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama phát hành ở Mỹ hôm 13/11. Cuốn sách đã ký hợp đồng bản quyền với 31 ngôn ngữ trên thế giới. Theo đó, bà Michelle sẽ nhận được 65 triệu USD tiền bản quyền và các khoản tiền khác đến từ tour quảng bá sách hay bán các vật phẩm có liên quan.

Giá cho cuốn tự truyện của bà Obama ở Brooklyn’s Barclay’s Center vào tháng tới hiện giao động từ 307 đến 4.070 USD tùy vào từng phiên bản gồm có cả ảnh của bà Michelle và một bản sao có chữ ký.

Bìa cuốn tự truyện Becoming. Ảnh: USA today.

Bên cạnh đó cựu đệ nhất phu nhân Mỹ đang thực hiện tour vòng quanh 10 thành phố tại Mỹ để quảng bá cho cuốn tự truyện. Hiện giá vé cho mỗi mỗi buổi giới thiệu tại thành phố Chicago có giá 29,50 USD/vé và 20.000 vé đã được bán hết chỉ trong vòng 5 phút mở bán. Bà Obama còn được nhận được khoản tiền từ việc bán 25 loại hàng hóa khác nhau liên quan tới sách như áo phông, ly uống nước giá 20 USD hay nến giá 35 USD.

Ngoài kiếm tiền từ việc viết sách, bà Michelle hiện là một diễn giả cho các tập đoàn lớn và tổ chức phi lợi nhuận với mức thù lao khoảng 225.000 USD mỗi lần xuất hiện. Vào tháng 10/2017, bà Michelle Obama được mời làm diễn giả tại Hội nghị dành cho Phụ nữ diễn ra tại Pennsylvania trước 12.000 khán giả và nhận được mức thù lao hậu hĩnh.

Theo Forbes vợ chồng ông Obama đã kiếm được 20,5 triệu USD tiền lương và bản quyền bán sách trong khoảng giữa năm 2005 (khi ông Obama trở thành thượng nghị sỹ) đến năm 2016 (kết thúc nhiệm kỳ tổng thống Mỹ). Hiện gia đình Obama đang sở hữu khối tài sản trị giá 135 triệu USD. Con số trên là chưa bao gồm tiền mặt nhận được cho những lần được mời làm diễn giả.

Ông Obama hiện nhận được số tiền khoảng 400.000 USD cho mỗi bài phát biểu và đã bỏ túi 1,2 triệu USD cho 3 bài nói chuyện với các công ty ở phố Wall vào năm 2017. Mức thu nhập hiện tại của ông cao hơn hẳn mức lương ông nhận được khi còn đương nhận chức vụ Tổng thống Mỹ khoảng 207.8000 USD/năm.

Vợ chồng cựu Tổng thống Obama hiện là diễn giả đắt show tại Mỹ với mức thu nhập khủng. Ảnh: NY Post.

Theo dự đoán, cuốn tự truyện "Becoming" đang có tiềm năng trở thành một trong những cuốn sách bán chạy toàn cầu. Trong cuốn sách, bà Obama tiết lộ chi tiết về cuộc sống cá nhân của mình, những khó khăn sau khi kết hôn, những câu chuyện chính trị trong tám năm ở vị trí Đệ nhất phu nhân của bà.

Trước đây, cựu tổng thống Mỹ Obama cũng từng xuất bản một vài cuốn sách và đem về khoảng thu nhập không nhỏ. Ông bỏ túi 8,8 triệu USD cho cuốn "The Audacity of Hope" xuất bản năm 2006 và cuốn sách dành cho trẻ con ra mắt vào năm 2010. Ông cũng kiếm được gần 7 triệu USD từ cuốn sách "Dreams from My Father".

Ngoài tiền bán sách, làm diễn giả, vợ chồng Obama còn nhận được hợp đồng sản xuất video với hãng Nexflix trị giá 50 triệu USD về các chủ đề liên quan đến cuộc sống của gia đình. Chương trình này sẽ được phát sóng tại 190 quốc gia trên toàn thế giới.

Sơn Nam

Theo New York Post