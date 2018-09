'Vincom Golden Sale' kéo dài hết tháng 7

Chương trình khuyến mãi lớn trong năm của Vincom sẽ kết thúc vào ngày 31/7. Đây là cơ hội để các tín đồ nhanh chóng lựa chọn sản phẩm ưng ý.

Chị Lan, một cán bộ ngân hàng ở quận Hai Bà Trưng cho biết, suốt mấy tuần qua, phòng chị liên tục rủ nhau đi Vincom để mua sắm. Bản thân chị cũng đã nhanh tay sở hữu chiếc vali tím xinh xắn, túi xách trắng và đôi giày cao gót ấn tượng. "Chưa bao giờ cơ hội sở hữu hàng hiệu lại dễ thế này vì giá giảm chỉ còn một nửa”, chị Lan chia sẻ.

Chương trình "Vincom Golden Sale" thu hút hàng nghìn người đến mua sắm mỗi ngày tại các Trung tâm thương mại Vincom.

Không chỉ chị Lan, nhiều khách hàng khác cũng cho biết chương trình khuyến mãi lớn Vincom Golden Sale rất thiết thực và hữu ích. Với hơn 1.000 gian hàng tham gia, chương trình mang tới sự đa dạng về chủng loại sản phẩm. Bên cạnh đó, ưu đãi giảm giá lớn khiến các tín đồ được thỏa sức mua sắm mà không lo về giá.

Hàng trăm thương hiệu nổi tiếng từ thời trang, mỹ phẩm đến đồ nội thất, gia dụng… đều được giảm giá đồng loạt.

Để phục vụ các “thượng đế”, Trung tâm thương mại Vincom còn hợp tác với hãng Uber để dành tặng ưu đãi 30.000 đồng mỗi chuyến cho khách hàng đến Vincom và trở về nhà. Theo đó,chỉ cần nhập code "Vincomgoldensale" với mỗi tài khoản Uber mới, khách hàng sẽ được miễn phí 30.000 đồng chuyến đi và đến các Trung tâm thương mại Vincom.

Bên cạnh những sản phẩm hàng hiệu giảm giá, khách mua sắm còn được nhận nhiều quà tặng đi kèm. Tham gia chương trình quay số trúng thưởng, khách hàng có cơ hội nhận hàng nghìn phiếu mua hàng với tổng giá trị lên đến 5 tỷ đồng.

Tại 12 trung tâm thương mại Vincom lớn trên cả nước, thương hiệu cũng tổ chức màn trình diễn thời trang ứng dụng “Vincom Fashion Runway”, phối hợp cùng các người mẫu nổi tiếng như Thúy Hằng, Tiêu Ngọc Linh, Chà Mi, Mạnh Khang... Sự kiện giới thiệu sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế như Debenhams, Nike, Adidas (VinDS), Valentino Creations, Elise, Nine West, Emspo, Labella, Ivy moda, MYM, Long Beach Pearl, PNJ, Pierre Cardin Shoes...

Những trang phục được các người mẫu chương trình “Vincom Fashion Runway” trình diễn nhanh chóng được bán hết vì mang tính ứng dụng cao lại có mức giảm giá ấn tượng.

Chương trình khuyến mại “Vincom Golden Sale” tiếp tục diễn ra đến hết ngày 31/7 với nhiều nhãn hiệu thời trang nổi tiếng như New Look, Debenhams, Nike, Adidas, Skechers... của VinDS; FCUK, DKNY, G2000, Axara, Mark & Spencer, Lee, Warehouse, Wannabe, Labella, Emspo, Giordano, Celio, Valentino Creations, Borse Morgan, Triumph… Ngoài ra, còn có đồ phụ kiện của Carlo Rino, Aldo, Pedro, Ecco, Watch Gallery, House Of Pierre, Samsonite, Cardin Shoes, The Travel Store...; các hãng mỹ phẩm như Shiseido, L’Oréal, The Face Shop, Yves Rocher, tinh dầu Aroma, Silent Night… hay sản phẩm nội thất, đồ gia dụng, điện máy cao cấp từ Index Living Mall, Bedding Gallery, Dunlopillo, Akemi Uchi, VinPro, VinMart…

Xuân Nga