Vinatexmart bốc thăm may mắn đợt đầu tiên

Trong đợt bốc thăm đầu tiên có 500 khách hàng may mắn trúng 500 giỏ quà của các nhà cung cấp Unilever, P&G, Vinamilk, công ty dầu Cái Lân.

Toàn hệ thống siêu thị Vinatexmart vừa thực hiện bốc thăm may mắn đợt đầu tiên trong chương khuyến mãi mang tên “Tưng bừng sinh nhật - trúng giải xe hơi” (diễn ra từ ngày 29/8 đến 10/10 nhân dịp mừng sinh nhật lần thứ 12 của Vinatexmart).

Tiếp theo đó, vào ngày 12/10, Vinatexmart sẽ tổ chức bốc thăm đợt 2 với 108 giải thưởng gồm 36 máy giặt Sanyo 6,8kg, 36 tủ lạnh Sanyo 180 lít, 36 TV LG Led 32 inch. Giải đặc biệt là ôtô Chevrolet Lacetti sẽ được sở hữu bởi vị khách may mắn nhất sau ngày 19/10.

Khách hàng có thể đến ngay siêu thị Vinatexmart gần nhất mua sắm để có cơ hội sỡ hữu những phần quà hấp dẫn trên. Ngoài chương trình bốc thăm trúng xe hơi, Vinatexmart còn thực hiện giảm giá lên tới 50% diễn ra liên tiếp trong 3 đợt (từ ngày 29/8 đến 10/10) và chương trình “Ngày vàng hàng Việt” ngày 10/10 với giá chỉ 20.000 đồng.

Vinatexmart là một trong những hệ thống siêu thị lớn tại Việt Nam. Sau 12 năm thành lập và phát triển, đến nay đơn vị này đã có 58 điểm bán hàng, trải dài trên 26 tỉnh thành của cả nước. Hệ thống siêu thị này chuyên kinh doanh các mặt hàng thời trang, hàng thực phẩm công nghệ, thực phẩm tươi sống, hóa mỹ phẩm, hàng gia dụng, quà lưu niệm, đồ chơi trẻ em… trong đó dệt may là ngành hàng chủ lực với 38 siêu thị kinh doanh tổng hợp, 8 cửa hàng thời trang và 12 đại lý thời trang. Vinatexmart có trên 1.000 nhà cung cấp với 60.000 mặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm hàng ngày của người tiêu dùng.

Đơn vị này luôn đặt mục tiêu phát triển thị trường thời trang nội địa là nhiệm vụ cốt lõi, từng bước tìm kiếm, khai thác thị trường hàng dệt may thời trang và giới thiệu đến người tiêu dùng các sản phẩm dệt may thời trang của các đơn vị thành viên, trực thuộc Tập Đoàn Dệt may Việt Nam và các nhà cung cấp thời trang trong nước. Vinatexmart luôn có nhiều mặt hàng phong phú, giá cả hấp dẫn và nhiều chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho khách hàng.

Một số siêu thị Vinatexmart trên toàn quốc:

- Siêu thị thời trang Vinatex 25 Bà Triệu

Số 25 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: 043. 9360 839



- Trung Tâm Thương Mại Vinatex Buôn Ma Thuột

Số 78 Lý Thường Kiệt, phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

Điện thoại: 050. 3563 388



- Siêu thị Vinatex Mỹ Phước I

Khu công nghiệp Mỹ Phước I, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650. 3553 406



- Siêu thị Vinatex Dĩ An

Tầng 1 chợ Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650. 3735 136



- Siêu thị Vinatex Biên Hòa 2

Ngã ba Phan Chu Trinh & Phan Đình Phùng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0613. 943 124



- Siêu thị Vinatex Lãnh Binh Thăng

Số 1/2 Lãnh Binh Thăng, phường 8, quận 11, TP HCM

Điện thoại: 08. 5406 7186 - 5406 7187



- Siêu thị Vinatex Khánh Hội

Khu công viên hồ Khánh Hội, đường 48, phường 3, quận 4, TP HCM

Điện thoại: 08. 3941 1051



- Siêu thị Vinatex Tân Thuận

Số 571 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP HCM

Điện thoại: 08. 3873 1638



- Siêu thị Vinatex Bạc Liêu

TTTM Bạc Liêu, đường Trần Phú, phường 3, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 0781. 3969 677



- Trung Tâm Thương Mại Vinatex Cần Thơ

Số 42 đường 30/4, phường An Phú, quận Ninh kiều, TP Cần Thơ

Điện thoại: 0710. 3763 227

Website: vinatexmart.vn.

Thư Kỳ