Vinamilk đến với người tiêu dùng Nga

Vinamilk có gian hàng hơn 100m2 trưng bày, giới thiệu các dòng sản phẩm dinh dưỡng chất lượng quốc tế tại Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao Mátxcơva.

Từ 12/11 đến 12/12, Vinamilk cùng một số doanh nghiệp Việt Nam tham gia "Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao Mátxcơva" tại Trung tâm thương mại thuộc Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Mátxcơva, thành phố Mátxcơva, Liên bang Nga. Sự kiện được tổ chức nhằm xúc tiến đầu tư và thương mại sang thị trường Liên bang Nga, giới thiệu và quảng bá các mặt hàng sữa Việt Nam chất lượng cao đến người tiêu dùng tại đây, đồng thời tiếp cận thị trường Nga.

Tham dự hội chợ lần này, Vinamilk có gian hàng hơn 100m2 để trưng bày, giới thiệu các dòng sản phẩm dinh dưỡng chất lượng quốc tế, đáp ứng nhu cầu cho mọi đối tượng tiêu dùng. Thương hiệu mang tới kiều bào và người dân Nga các sản phẩm thơm ngon, bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe được ưa chuộng tại Việt Nam như sữa nước Vinamilk, sữa chua Vinamilk, sữa đặc Ông Thọ, Ngôi Sao Phương Nam, sữa bột Dielac, nước ép trái cây Vfresh, kem Vinamilk, sữa đậu nành Goldsoy… Tại hội chợ, thương hiệu còn tổ chức cho người tiêu dùng thử các sản phẩm và đã tạo được ấn tượng tốt bằng các loại sữa nước, sữa đậu nành, nước giải khát.

Đại diện Vinamilk đang giới thiệu đến người tiêu dùng Nga những sản phẩm chất lượng, đa dạng của Vinamilk - thương hiệu sữa 4 lần liên tiếp đươc Chính phủ Việt Nam vinh danh Thương hiệu Quốc gia.

Với kinh nghiệm đã có từ việc xuất khẩu đi hơn 40 quốc gia trong đó có thị trường châu Âu, ngay trước thời điểm diễn ra hội chợ, Vinamilk đã tiến vào thị trường Nga với các lô hàng xuất vào thành phố St Petersburg. Từ các phản hồi tích cực của thị trường châu Âu và Nga, dự kiến trong thời gian tới, thương hiệu sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển và mở rộng hoạt động ở các quốc gia này. Các kế hoạch đầu tư và kinh doanh quốc tế tại đây sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu doanh số 3 tỷ USD và lọt Top 50 doanh nghiệp sữa thế giới. Hội chợ lần này không chỉ giúp mở rộng thị trường của Vinamilk mà còn là cơ hội tìm kiếm những đối tác phân phối tiềm năng để hợp tác, thâm nhập vào Nga. Bên cạnh đó, đại diện Vinamilk còn tham gia các hoạt động, hội thảo xúc tiến thương mại bên lề chương trình.

Vinamilk là thương hiệu sữa 4 lần liên tiếp đươc Chính phủ Việt Nam vinh danh Thương hiệu Quốc gia. CEO và nhiều cán bộ quản lý cấp cao của công ty được Nga đào tạo bài bản về ngành sữa và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành sữa Việt Nam những năm qua. Hàng năm, công ty đều tuyển chọn sinh viên xuất sắc của các trường đại học tại Việt Nam và đưa đi đào tạo chuyên ngành sữa ở Nga.

Tại hội chợ, Vinamilk còn tổ chức cho người tiêu dùng Nga dùng thử các sản phẩm và đã tạo được ấn tượng tốt với khách hàng bằng các loại sữa nước, sữa đậu nành, nước giải khát.

Tại Việt Nam, Vinamilk chiếm khoảng 53% thị phần ngành hàng sữa nước, 84% thị phần sữa chua và 80% thị phần sữa đặc… Thương hiệu cũng có hệ thống phân phối bán hàng rộng khắp với hơn 212.000 điểm bán lẻ, 100 cửa hàng giới thiệu sản phẩm của chính công ty và 650 siêu thị trên toàn quốc.

9 tháng đầu năm 2015, mặc dù phải cạnh tranh với những công ty trong và ngoài nước, Vinamilk vẫn đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng, vượt chỉ tiêu đã đề ra với doanh thu thuần quý 3 đạt 10.549 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2014. Lợi nhuận gộp của 9 tháng đầu năm đạt 5,877 tỷ đồng, tăng 35,4% so với cùng kỳ năm 2014, nhờ việc thay đổi cơ cấu nhóm sản phẩm, tập trung vào các sản phẩm mang lại hiệu quả cao. Vinamilk cũng dẫn đầu Top 50 thương hiệu có giá trị lớn nhất Việt Nam do hãng tư vấn định giá thương hiệu Brand Finance (Anh) vừa công bố vào đầu tháng 10 vừa qua.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên Bang Nga và ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam đến tham quan gian hàng của Vinamilk tại Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao ở Liên bang Nga.

Năm 2013-2014, Vinamilk đưa vào hoạt động thêm 2 nhà máy mới sản xuất sữa bột và sữa nước ở Bình Dương, với tổng vốn đầu tư hơn 4.400 tỷ đồng. Nhà máy sữa nước Việt Nam có công suất hơn 400 triệu lít sữa mỗi năm trong giai đoạn một và sẽ tăng lên 800 triệu lít sữa mỗi năm trong giai đoạn 2. Đây là nhà máy sử dụng công nghệ tích hợp và tự động hiện đại của Tetra Pak.

Hệ thống thiết bị, máy móc, đặc biệt là các robot LGV đều vận hành tự động, được điều khiển bởi hệ thống máy tính trung tâm cùng với kho thông minh tại Việt Nam. Nhà máy sữa bột Việt Nam có công suất 54,000 tấn mỗi năm, là một trong những nhà máy có công suất lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Nhà máy đi vào hoạt động đã và đang giúp Vinamilk đáp ứng tốt nhu cầu trong nước và còn đảm bảo khả năng phục vụ xuất khẩu đang tăng cao của Vinamilk trong những năm gần đây.

Vinamilk cũng đầu tư 22,8% cổ phần tại nhà máy Miraka (New Zealand), 70% cổ phần vào nhà máy Driftwood (Mỹ), nắm giữ 51% cổ phần đầu tư nhà máy tại Campuchia, mở công ty con tại Ba Lan làm cửa ngõ giao thương các hoạt động thương mại của Vinamilk tại châu Âu. Sản phẩm của Vinamilk hiện cũng có mặt ở hơn 40 nước trên thế giới như Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Canada, Mỹ, Australia... Thương hiệu đang tiếp tục tìm kiếm và mở rộng thị trường sang châu Âu, châu Phi, Nam Mỹ…

Bên cạnh việc sản xuất kinh doanh, Vinamilk cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng trong gần 40 năm qua với nhiều chương trình ý nghĩa như Sữa học đường, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, Quỹ Một triệu cây xanh cho Việt Nam…

(Nguồn: Vinamilk)