Versace: Hồi sinh từ nỗi đau

21 năm sau ngày anh trai bị sát hại, Donatella Versace đem hào quang trở lại cho thương hiệu thời trang Italy một thời chìm trong bùn lầy.

Gianni Versace và em gái Donatella tại nhà riêng ở Milan năm 1990. Ảnh: 1843 Magazine.

Mỗi khi nghĩ về người anh từng gắn bó khăng khít, Donatella thường nhắc đến tôn giáo.

"Lần đầu anh ấy mang tôn giáo vào thời trang là năm 1991. Việc đưa thập giá và hình Đức Mẹ vào bộ sưu tập vấp phải nhiều chỉ trích. Người khuôn phép nói rằng: 'Sao anh ta dám động tới hình ảnh mẹ Maria!'. Anh ấy phá vỡ quy tắc, nhưng đương nhiên biết rằng Thiên Chúa giáo quan trọng thế nào với mọi người, vì chúng tôi cũng được nuôi dạy có đạo", Donatella giải thích.

Ba anh em nhà Versace, Gianni, Donatella và anh cả Santo, lớn lên không xa vùng Sicily, Italy, và cùng sáng lập nhãn hiệu thời trang mang tên dòng họ. Donatella thừa nhận gia đình không đến nhà thờ đều đặn hằng tuần, nhưng Thiên Chúa giáo ăn sâu trong họ và với tư cách người Italy, không ai muốn xúc phạm đến Chúa Trời.

Dấu ấn tôn giáo trong thời trang Versace.

Nỗi đau và gánh nặng anh trai để lại

Tháng 7/1997, Gianni, ở tuổi 50, bị sát hại trên thềm nhà ở Miami bởi một tay giết người hàng loạt. Thế giới rúng động trước cái chết của nhà thiết kế bạc mệnh, nổi danh với trường phái thời trang gợi cảm và mãnh liệt lấy cảm hứng từ phục hưng Italy. Ông còn là người mở đường cho những siêu mẫu hàng đầu sau này như Cindy Crawford, Naomi Campbell, Carla Bruni và Helena Christensen.

Vụ ám sát không chỉ đặt dấu chấm hết cho một cuộc đời hào hoa, mà còn thay đổi mọi thứ với cô em gái Donatella.

Donatella kể lại trên The Economist: "Hành trình trước đó của tôi tại công ty là những chuỗi ngày viên mãn, không phải trả lời ai điều gì, ngoại trừ trao đổi với Gianni về phần sáng tạo. Thế rồi, đột ngột phải gánh vác tất cả. Có lẽ tôi chưa được chuẩn bị cho điều đó và còn bận khóc than. Có thể bấy giờ điều tôi kiếm tìm là lý do để bỏ cuộc".

Donatella trong một trong những thiết kế cuối cùng của anh trai. Ảnh: 1843 Magazine.

Sự nghiệp gia đình và nỗi đau mất người thân bỗng chốc dồn cả lên vai Donatella, "nàng thơ" quen xuất hiện kế bên anh trai và chưa từng mơ mộng "đứng mũi chịu sào". Từ lúc Gianni ra đi, bà đảm đương vị trí giám đốc sáng tạo của Versace.

Sau khi Gianni Versace qua đời, những bộ sưu tập Donatella cho ra mắt thiếu thuyết phục, làm mờ nhạt dần hào quang người anh trai để lại.

Bà kể: "Thế giới khi ấy có lẽ nhìn tôi nghĩ rằng 'cô ta sẽ chẳng thể làm được đâu'. Tôi hiểu, bởi Gianni là một thiên tài thời trang. Bấy giờ, tôi chật vật đi tìm tiếng nói riêng, và vật lộn với muôn vàn thứ khác nữa".

"Tôi không mất một ông vua thời trang, dù Gianni xứng danh, tôi mất đi người anh trai của mình",

Donatella Versace nói.

Năm 2004, Donatella chìm trong cơn nghiện cocaine. Ngay cả khi bà đã hồi phục, doanh số Versace tiếp tục sụt giảm và công ty trên bờ sụp đổ. Trong một thập kỷ, từ 1997 đến 2007, doanh thu của hãng lao dốc từ 1 tỷ USD xuống còn 400 triệu USD. Nợ nần chất đống, các tài sản có giá trị, kể cả dinh thự của Gianni tại Miami, bị đem bán.



Công nương Diana và Elton John trong đám tang Gianni Versace. Ảnh: AFP.

Donatella nhìn lại: "Tôi đã phạm sai lầm, có lẽ nghe theo nhầm người và làm ra những bộ sưu tập vớ vẩn. Dẫu sao tôi cũng là con người. Đó là thời điểm mà hình ảnh Versace trở nên lạc lõng… Nhưng tôi không bao giờ bỏ cuộc, làm tất cả có thể để cải thiện".

Hào quang trở lại

Giai đoạn hồi sinh của Versace khởi đầu khi Donatella khám phá ra công thức diễn đạt triết lý tạo mẫu hoa mỹ của anh trai bằng một hơi thở mới. Chính biến đổi trong gu ăn mặc của công chúng giúp ích cho bà. Tính tối giản được đẩy xuống thứ yếu trong khi Versace hướng đến sự dồi dào của thời trang đường phố. Bên cạnh đó, những mảng màu ký ức phù hợp nhất với thời đại được chắt lọc để đưa vào trang phục.

Năm 2011, Versace hợp tác thành công với hãng bán lẻ "thời trang nhanh" H&M. Tiếp đó, ba năm sau, tập đoàn tài chính Black Stone mua lại 20% cổ phẩn của hãng thời trang Italy. Những bộ sưu tập được đón chào nồng nhiệt cùng thời điểm thương hiệu mở rộng hoạt động bán lẻ.

Thiết kế nổi bật trong BST Mùa Xuân 2018 của Versace. Ảnh: Vogue.

Versace đến nay sở hữu 200 cửa hàng toàn cầu, và dự định mở thêm 8 chi nhánh trong năm 2018. Giới kinh doanh nhận định, thời điểm nhãn hiệu lan tỏa trở lại chính là lúc Donatella tỏa sáng.

Vẻ ngoài lạnh lùng nhưng sự hiện diện của nhà thiết kế 63 tuổi giờ đây để lại ấn tượng ấm áp. Những người làm việc cho bà không mang nét căng thẳng của cấp dưới thường xuyên bị mạt sát, điều phổ biến trong ngành thời trang.



Năm ngoái, trong show kỷ niệm 20 năm ngày mất của Gianni, người ta thấy dàn mẫu Cindy Crawford, Naomi Campbell, Carla Bruni và Helena Christensen đoàn tụ, lộng lẫy trong những chiếc đầm lưới kim loại đậm dấu ấn thương hiệu mang biểu tượng "Nữ hoàng tóc rắn Medusa". Sải bước cùng họ, không ai khác, là Donatella, trước những tràng pháo tay không ngớt của đám đông.

Từ bi kịch đến câu chuyện thương hiệu

Versace hiện là thương hiệu thời trang đứng thứ 8 thế giới về mức độ nhận diện. Những bộ sưu tập trên sàn diễn đem lại tới 70% trong tổng số doanh thu của công ty, điều hiếm thấy ở các hãng thời trang.

Theo lời Jonathan Akeroyd, giám đốc kinh doanh của Versace từ năm 2016, điều họ cần khai thác bây giờ là kể chuyện thương hiệu, biến bi kịch gia đình trở thành điểm nhấn. Trong khi các thương hiệu khác gặp khó trong việc tìm ra giọng nói riêng, Versace sở hữu câu chuyện có thật và lan tỏa mạnh mẽ.

Hồi đầu năm, bộ phim The Assassination of Gianni Versace trong series American Crime Story (Truyện hình sự Mỹ), tái hiện vụ ám sát gây chấn động làng thời trang, vấp phải sự phản đối gay gắt từ chính gia đình Versace bởi nhiều chi tiết thêu dệt.

Dẫu vậy, câu chuyện đã và đang đem lại cho thương hiệu sức ảnh hưởng văn hóa lớn, điều truyền cảm hứng không chỉ cho điện ảnh mà còn âm nhạc. Bằng chứng là hai ca khúc Versace on the Floor của Bruno Mars và Versace của Migos. Nữ ca sĩ Lady Gaga, năm 2013, còn sáng tác hẳn bài hát Donatella để tỏ lòng ngưỡng mộ tới cô em gái bản lĩnh của gia đình thời trang Italy.

Người phụ nữ có vẻ ngoài xa cách giờ đây biết sử dụng mạng xã hội để xây dựng hình ảnh gần gũi và hài hước hơn. Donatella nói đùa: "Bề ngoài như lá chắn cho tôi khi khó khăn ập đến. Trong mắt nhiều người, tôi là người lạnh lùng. Nhưng Instagram giúp phơi bày những khía cạnh khác, nơi đôi khi tôi nói nhiều điều ngốc nghếch".