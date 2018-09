Vạn Thái Land tổ chức tọa đàm thị trường bất động sản TP HCM

Theo các chuyên gia, thị trường vẫn tồn tại tình trạng thiếu cân đối sản phẩm nhà ở, lệch pha cung - cầu ở phân khúc bình dân, trung cấp.

Vạn Thái Land tổ chức buổi tọa đàm "Toàn cảnh thị trường bất động sản TP HCM cuối năm 2017 đầu năm 2018" vào ngày 25/11 với sự tham gia của các chuyên gia và khách mời. Tại sự kiện, các chuyên gia cho rằng thị trường đang trong chu kỳ phục hồi và tăng trưởng, phát triển tương đối ổn định, tuy nhiên, vẫn còn tồn tại tình trạng thiếu cân đối sản phẩm nhà ở, lệch pha cung - cầu ở phân khúc bình dân và trung cấp.

Trong khi nhu cầu nhà ở xã hội, căn hộ nhà ở thương mại loại vừa và nhỏ, có giá bán vừa túi tiền rất cao thì nguồn cung lại đang thiếu nhiều. Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP HCM cũng đề cao chủ đầu tư Vạn Thái Land khi luôn giữ trách nhiệm của một công dân doanh nghiệp, tạo ra những bất động sản phù hợp túi tiền, hướng đến những khách hàng thực sự có nhu cầu, tạo cân bằng cho thị trường. "Dự báo thời gian tới sẽ có sự điều chỉnh lớn để giải quyết tình trạng lệch pha cung - cầu hiện nay, giúp cho thị trường phát triển lành mạnh, bền vững hơn", ông Lê Hoàng Châu nhận định.

Ông Lê Hoàng Châu cho biết thị trường đang thiếu hụt nguồn cung căn hộ vừa túi tiền.

Cả ba diễn giả đều đề cập đến tín hiệu sụt giảm nguồn cung căn hộ năm nay so với hai năm trước. Ngay trong năm nay, nguồn cung quý ba giảm 30% so với quý hai. Sự sụt giảm đến từ nhiều lý do nhưng nhìn chung, các chuyên gia đánh giá đây là sự điều chỉnh tích cực của thị trường, giúp thanh lọc thị trường bất động sản và giữ ở mức không bị đẩy lên "quá nóng" dẫn đến bong bóng bất động sản vào khiến nhiều người lo ngại.

Nhìn về tương lai gần, Bà Dương Thùy Dung - Giám đốc Nghiên cứu thị trường CBRE cho rằng thị trường năm 2018 sẽ diễn biến tích cực nhờ các động lực từ cơ sở hạ tầng đang dần hoàn thiện, hướng phát triển dự báo sẽ đa dạng hơn. Khu trung tâm hiện quá đông đúc và giá bất động sản đã lên quá cao sẽ khiến các nhà đầu tư mở rộng sang những quận vùng lân cận.

Bà Dung nhấn mạnh: "Giá bán và độ hấp thụ dự đoán tăng ở tất cả các phân khúc trong năm 2018, đặc biệt là các sản phẩm chất lượng nhiều tiện ích, vị trí đắc địa, chủ đầu tư uy tín thuộc phân khúc trung cấp. Phân khúc trung cấp, tức căn hộ có giá 1 - 2 tỷ luôn là xu thế dẫn đầu thị trường vì tính thanh khoản cao". Còn ông Lê Hoàng Châu đề cao khu vực quận 8 với lợi thế gần trung tâm thành phố sẽ là tâm điểm đầu tư và sau 5 năm nữa khi dự án cải tạo kênh đôi được hoàn thành sẽ là "Venice của TP HCM".

Bà Dương Thùy Dung - Giám đốc Nghiên cứu thị trường CBRE.

Cuối năm, thị trường đang có nhiều sự lựa chọn cho khách hàng, mức giá đang tốt, thêm vào đó chính sách đánh thuế VAT đối với căn nhà thứ hai cũng như tăng thuế VAT cho bất động sản hiện chỉ mới là dự thảo nên người mua nhà có thể yên tâm khi quyết định mua căn hộ vào thời điểm này. Ông Châu cũng cho biết thêm về thí điểm đánh thuế tài sản đối với TP HCM vừa được quốc hội công bố sẽ không áp dụng. Về những chính sách khác, hiệp hội cũng đang tích cực tham mưu để tìm ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng cũng như các chủ đầu tư bất động sản, không để hiện tượng thuế chồng thuế diễn ra.

Khi nhận được câu hỏi, người mua nhà cần cân nhắc những điểm gì trước khi quyết định đầu tư, ông Lê Hoàng Châu cho hay: "Thời điểm hiện tại, thị trường bất động không còn cảnh "tranh sáng - tranh tối" nữa mà ngày càng trở nên minh bạch, lành mạnh hơn với các nỗ lực đến từ nhà nước và các đơn vị liên quan. Sự tham gia của các ông lớn và nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường càng kích thích sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước và mang lại nhiều lợi ích về mặt giá bán cũng như ưu đãi, tiện ích cho người mua nhà. Vì vậy, người mua cần chọn các chủ đầu tư uy tín, có đủ tiềm lực tài chính để trao gửi niềm tin của mình, giấy tờ quan trọng nhất trước khi ký hợp đồng mà người đầu tư cần lưu ý là giấy phép do sở xây dựng cấp về việc được phép huy động vốn".

Ông Lê Hoàng Châu, bà Dương Thùy Dung và đại diện Vạn Thái Land - Bà Bùi Nguyệt Nga (ngoài cùng bên trái) trả lời tham luận.

Ngoài ra, bà Dương Thùy Dung và ông Lê Hoàng Châu đồng quan điểm nên đầu tư vào phân khúc trung cấp bởi tính thanh khoản cao. Trong khi nếu đầu tư các dự án cao cấp, số tiền đầu tư cao và sẽ mất nhiều thời gian chuyển nhượng. Vì vậy, các chuyên gia đưa ra lời khuyên khách hàng không có khả năng tài chính đủ dài hơi để theo đuổi phân khúc cao cấp thì nên chia nhỏ "giỏ trứng" của mình vào các căn hộ phân khúc trung cấp có tính thanh khoản và tỷ suất sinh lời cộng lại cao hơn. Ông Châu cũng nhấn mạnh người mua nhà nên chọn những chủ đầu tư uy tín, đã có các dự án được thành hình để quyết định chọn mua.

Bà Bùi Nguyệt Nga - đại diện Vạn Thái Land, một doanh nghiệp tâm huyết và kiên định với phân khúc nhà vừa túi tiền chia sẻ: "Ngay từ những ngày đầu bước chân vào thị trường bất động sản với vai trò là chủ đầu tư, chúng tôi đã định hướng cho mình phân khúc trung cấp và bình dân, hướng đến người có nhu cầu thực về nhà ở. Với phương châm 'Người xây tổ ấm', chúng tôi luôn đặt chữ tâm lên hàng đầu trong tất cả dự án mà chúng tôi thực hiện với mong muốn mang đến cho thị trường những sản phẩm chất lượng tốt, tiện ích phong phú và giá bán hợp lý, sản phẩm có giá trị gia tăng và tính thanh khoản cao".

Đại diện Vạn Thái Land cho hay vì theo đuổi phân khúc trung cấp vừa túi tiền và luôn muốn chia sẻ lợi ích với khách hàng, nên các sản phẩm của công ty dù là trong bối cảnh thị trường trầm lắng như 2013 - 2014 (Topaz Garden, Topaz City) hay thị trường sôi động như 2016 - 2017 (Topaz Home, Topaz Elite) thì vẫn luôn nhận được sự ủng hộ của khách hàng.

Vạn Thái Land với hơn 18 năm kinh nghiệm, thành công với chuỗi dự án mang thương hiệu Topaz, đặc biệt là dự án Topaz Elite tọa lạc tại hai mặt tiền đường Tạ Quang Bửu và Cao Lỗ quận 8, sở hữu trung tâm thương mại rộng đến 60.000 m2 đang thu hút nhiều sự quan tâm từ khách hàng. Dự án này mới ra mắt từ giữa tháng 7 năm nay. Đến nay, 2/3 số lượng căn hộ đã có chủ, chỉ còn duy nhất một khu căn hộ Dragon 1 sẽ được chủ đầu tư công bố trong thời gian sớm nhất và được kỳ vọng rất lớn từ người mua nhà.

