Ưu đãi vé mua trực tuyến từ Air France

Trong ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2016, hãng hàng không Pháp Air France mang đến giá vé ưu đãi cho khách mua vé máy bay tại website của hãng đi nhiều điểm châu Âu.

Mua sắm trực tuyến không còn xa lạ với người tiêu dùng Việt. Chỉ với vài thao tác đơn giản, khách hàng đã có thể tìm kiếm và đặt mua nhiều mặt hàng. Ngày mua sắm trực tuyến 2/12 chính là dịp để mua sắm với nhiều mức giảm giá hấp dẫn. Đáp ứng nhu cầu của khách du lịch mong muốn “săn” được nhiều ưu đãi cho mùa lễ hội, hàng không Pháp Air France mang đến khuyến mãi cho vé đi châu Âu chỉ từ 17,81 triệu đồng đến các thành phố hấp dẫn như Paris (Pháp), Amsterdam (Hà Lan), Milan (Italy) hay Prague (Czech)...

Giá vé đặc biệt được Air France áp dụng từ 2/12/2016 đến 15/12/2016 cho các hành khách đi châu Âu từ nay đến 10/2/2017 hoặc 15/6/2017 (thời gian đi có thể thay đổi tuỳ theo điểm đến). Khách hàng có thể đặt mua tại website của hãng sau đó thanh toán trực tuyến hoặc tại các phòng vé của Air France.

Paris, điểm đến hấp dẫn mùa lễ hội.

Trong những năm gần đây, Air France luôn không ngừng cải tiến dịch vụ, bao gồm cả việc nâng cấp website ngày càng tiện dụng và đẹp mắt hơn. Không chỉ là công cụ mà khách hàng có thể truy cập mọi lúc mọi nơi để mua vé, website còn chứa mọi thông tin mà hành khách cần biết cho chuyến đi.

Hãng cũng dành nhiều ưu ái hơn cho các khách mua sắm trực tuyến như mức phí dịch vụ thấp so với mua tại văn phòng hay giảm đến 20% khi mua thêm hành lý quá cước. Khách hàng có thể an tâm với chức năng thanh toán trực tuyến an toàn tại website khi sử dụng thẻ. Nếu không có thẻ tín dụng hoặc muốn thanh toán tiền mặt thì thủ tục cũng đơn giản: khách chỉ cần đặt giá ưu đãi tại website và cầm mã số đặt vé đến thanh toán tại văn phòng.

Amsterdam thơ mộng với những con kênh.

Đơn giản, tiện dụng và an toàn là những trải nghiệm mà Air France muốn mang đến cho các khách hàng sử dụng dịch vụ trực tuyến. Nhanh tay truy cập ngay trong Online Friday để sở hữu giá vé hấp dẫn đi châu Âu tại website.

Thu Ngân