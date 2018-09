Unilever là nhà tuyển dụng hấp dẫn tại Việt Nam

JobStreet.com đã thực hiện một khảo sát đối với 3.093 người lao động tại Việt Nam về những nhà tuyển dụng mà họ khát khao được làm việc cùng.

Kết quả cho thấy, công ty lớn trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng Unilever Việt Nam đã đứng đầu danh sách Nhà tuyển dụng hấp dẫn của Việt Nam. Samsung, tập đoàn danh tiếng trong sản xuất điện tử và thiết bị di động đứng thứ 2. Vị trí thứ 3 là công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk, thương hiệu sữa quen thuộc với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Hai vị trí còn lại trong danh sách lần lượt thuộc về hai công ty công nghệ thông tin và viễn thông lớn của Việt Nam là FPT và Viettel.

Theo kết quả khảo sát, lương là lý do tiên quyết để người lao động các cấp từ sinh viên mới ra trường đến quản lý cấp cao muốn ứng tuyển việc làm. Mức lương của các công ty trên dành cho nhân viên cao hơn khoảng từ 10% đến 40% so với thị trường.

Nhiều ứng viên đã có kinh nghiệm xem phúc lợi là yếu tố thứ 2 để quyết định gia nhập công ty. Những công ty mang lại nhiều phúc lợi tốt cho người lao động bao gồm thưởng, bảo hiểm y tế, chế độ lương hưu, cho vay mua nhà và xe... có thể thu hút được nhiều ứng viên hơn. Đối với sinh viên mới ra trường, những chương trình đào tạo và phát triển cho nhân viên của các công ty là lý do thứ 2 để họ xem xét và ứng tuyển việc làm. Họ cho rằng các chương trình đào tạo và phát triển là cơ hội để nâng cao kỹ năng công việc và mở rộng con đường phát triển sự nghiệp sau này.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Tập đoàn viễn thông Quân đội cho biết, Tập đoàn Viettel có một đặc sản mà bất cứ ai khi mới gia nhập ngôi nhà này đều không bao giờ quên. Đó là các khóa huấn luyện tân binh, những khóa học tập trung nhằm rèn luyện sức khỏe và ý chí của người Viettel. Đào tạo cán bộ ở Viettel không chỉ là cử đi nước ngoài mà còn là “đào tạo thông qua giao việc khó và luân chuyển cán bộ” để mài giũa và sàng lọc nhân tài ngay trong công ty.

Danh tiếng công ty là lý do thứ 3 mà người lao động ở mọi vị trí xem xét trước khi quyết định ứng tuyển. Mức lương, phúc lợi và cơ hội đào tạo là lý do tiên quyết hấp dẫn người lao động đầu quân cho những công ty này, bên cạnh đó vẫn còn những lý do khác khiến nhân viên của họ cảm thấy yêu mến và gắn bó với công ty hơn. Một ví dụ điển hình về văn hóa doanh nghiệp độc đáo của FPT khiến người lao động khát khao được gia nhập tổ chức này là những chương trình, cuộc thi, hội thao thường xuyên được tổ chức cho nhân viên. Ngoài mục đích tìm kiếm đội ngũ cán bộ nguồn cho FPT, những cuộc thi này còn là sự cổ vũ cho phong trào học tập, thi cử trong tập đoàn.

Còn đối với nhân viên Viettel, văn hóa “kỷ luật” cũng như chính sách quan tâm đến đời sống và gia đình nhân viên là chất keo kết dính nhân viên với công ty. Kỹ sư Bùi Nguyễn Nam Sơn, Trưởng phòng sản xuất chia sẻ: “Rời nhung lụa ở nước ngoài về làm người Viettel là bởi mình cảm mến phong cách làm việc, tính nguyên tắc, trung thực, tuân thủ quy định của Viettel".

Có một lãnh đạo tốt cũng là một lý do khiến các nhân viên cảm thấy yêu quý và gắn bó hơn với công ty. Anh Lê Quang Hưng, Trưởng phòng đầu tư Viettel Telecom chia sẻ, những đồng nghiệp của anh đều coi Viettel là ngôi nhà chung và các nhân viên đều là người thân của nhau. Một nhân tố không kém quan trọng, tác động vào tâm lý người lao động khiến những công ty kể trên trở nên hấp dẫn và được yêu thích nhiều là “thương hiệu” cũng như những giá trị mà công ty mang lại cho cộng đồng.

(Nguồn: Công ty TNHH JobStreet Việt Nam)