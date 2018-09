Tuyệt tác của Quỳnh Dao trên SCTV11

Bộ phim 'Không phải hoa, chẳng phải sương' đang phát sóng lúc 19h20 trên kênh SCTV11 chiếm tình cảm của khán giả với những câu chuyện tình yêu thời hiện đại.

Bộ phim ra đời trong sự ngóng trông của đông đảo khán giả trẻ say mê những câu chuyện tình sướt mướt của Quỳnh Dao. Theo bà, đây là kịch bản viết riêng cho khán giả trẻ với những cung bậc cảm xúc được đẩy lên đến đỉnh điểm. Bộ phim quy tụ 3 thế hệ diễn viên nổi tiếng từ phim Quỳnh Dao như Lý Thạnh, Trương Duệ, Lâm Tâm Như, Lưu Đức Khải… cùng nam tài tử đẹp trai xứ Hàn Joo Jin Mo.

Xem trailer tại đây.

Lý Thạnh vai Diệp Phàm (Hỏa Hoa)

Lý Thạnh tên tiếng Trung là 李晟 (phiên âm: Li Sheng), tên tiếng Anh là Li Sheng Su. Cô sinh ngày 10/9/1985. Được biết đến với biệt danh "Én nhỏ" thay thế hình ảnh của Triệu Vy trong Tân Hoàn Châu cách cách, Lý Thạnh cũng được xem là nàng ngọc nữ thế hệ mới của nhà biên kịch gạo cội Quỳnh Dao.

Trong Không phải hoa chẳng phải sương cô vào vai Diệp Phàm (Hỏa Hoa) - một cô gái xinh đẹp, cá tính, sở hữu nhiều tài năng và là tâm điểm mới của Học viện nghệ thuật Phương Đông. Cô đã gây ấn tượng mạnh và chiếm được cảm tình của Tề Phi. Mọi thủ đoạn của cô đều không nằm ngoài mục tiêu tiếp cận anh để điều tra bí ẩn cái chết của người chị Tuyết Hoa. Diệp Phàm nóng tính như biệt danh “Hỏa Hoa” của mình, cô luôn sống hết mình vì tình cảm, đấu tranh cho lẽ phải. Vì là trẻ mồ côi, cô luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để không bị người khác làm tổn thương.

Trương Duệ vai Tề Phi

Nhắc đến Trương Duệ, người xem thường nhớ tới chuyện tình màn ảnh lãng mạn giữa anh và Lý Thạnh trong Tân Hoàn Châu cách cách. Cả hai được xem là cặp Tiên đồng Ngọc nữ mới sau Triệu Vy - Tô Hữu Bằng.

Trương Duệ thủ vai Tề Phi trong Không phải hoa chẳng phải sương, anh là nhị thiếu gia nhà họ Tề, đồng thời được mệnh danh là "Hoàng tử trong mơ" của Học viện nghệ thuật Phương Đông. Tề Phi cũng là em trai của Tề Viễn, người được xem là nguyên nhân gây ra cái chết của Angel (Tuyết Hoa). Tề Phi nhất mực yêu thương Diệp Phàm mà không ngờ rằng, cô tiếp cận anh chỉ nhằm điều tra cái chết của chị mình. Anh không chỉ gây ấn tượng cho người xem bởi vẻ ngoài điển trai mà còn là khả năng nhập vai, những trường đoạn thể hiện sự đau lòng, mất mát của anh khiến người xem thương cảm.

Lâm Tâm Như vai Angel (Tuyết Hoa)

Là một nữ diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất nổi tiếng ở Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Á khác. Lâm Tâm Như từng tham gia diễn xuất trong nhiều phim truyền hình ăn khách như Hoàn Châu Cách Cách, Mỹ nhân tâm kế, Khuynh thế hoàng phi...

Trong phim này, Lâm Tâm Như vào vai chị cả Angel. Cô là người được nhận nuôi sớm nhất trong bốn chị em và cô cũng mất liên lạc với họ ngay từ đó. Tuyết Hoa là một cô gái đa tài, đa cảm, cô có tình yêu đẹp như mộng với thiếu gia Tề Viễn. Cả hai đã hứa yêu thương nhau đến trọn đời, thế nhưng, một ngày nọ, tin đồn Angel đã ra đi vĩnh viễn cùng sự mất tích bí ẩn của cô khiến cho lâu đài Hải Ngạn rơi vào quên lãng. Nó cũng khiến cho Diệp Phàm, tám năm sau quyết tâm lặn lội sang tận nước Pháp xa xôi để kết thúc những bí ẩn cho câu chuyện cũ.

Vạn Tây vai Hải Hoa; Dương Tử vai Mộng Hoa

Là hai mảnh ghép cuối cùng của bộ phim, Hải Hoa và Mộng Hoa khiến người xem khâm phục bởi nghị lực kiên cường và cá tính của mình. Dù hoàn cảnh không được như những đứa trẻ bình thường, họ vẫn luôn đấu tranh và dành lấy hạnh phúc cho riêng mình.

Joo Jin Mo vai Tề Viễn

Joo Jin Mo là tài tử nổi tiếng Hàn Quốc với vai diễn ấn tượng trong Empress Ki và là người thủ vai Tề Viễn trong Không phải hoa chẳng phải sương. Tám năm trước, Tề Viễn yêu Tuyết Hoa và đã cùng cô góp mặt trong nhiều vở nhạc kịch gây tiếng vang nơi đất Pháp. Trong một lần say rượu, anh vô tình bị chụp ảnh đang thân thiết với một người con gái khác, điều này ngay lập tức trở thành scandal nóng nhất trên các mặt báo và khiến Angel vô cùng đau khổ. Không tìm được lối thoát, thông tin cô quyết định tự vẫn và cái chết của cô để lại nhiều bí ẩn bao trùm lên lâu đài Hải Ngạn. Tám năm sau, khi mọi việc tưởng chừng đã trôi vào dĩ vãng thì Hắc thiên sứ (do Hoả Hoa tạo ra) lại đột ngột xuất hiện gây ra nhiều dấu hỏi về cái chết của Angel cũng như những xáo trộn tại Học viện nghệ thuật Đông Phương. Nhân vật Tề Viễn do Joo Jin Mo thủ vai khiến người xem ấn tượng bởi vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng trái tim thì ấm áp tình cảm và luôn hết lòng bảo vệ em trai.

Bên cạnh câu chuyện tình yêu đầy ám ảnh, bối cảnh quay bộ phim tại Pháp cũng thu hút khán giả với những khung cảnh đẹp. Bộ phim được phát sóng vào lúc 19h20 hàng ngày trên kênh SCTV11 - Kênh Văn hóa và Nghệ thuật sẽ làm mùa hè của những fan mê phim Quỳnh Dao thêm thú vị.

(Nguồn: SCTV11)