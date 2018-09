Sau bốn thập niên phát triển, Tường An ra mắt sản phẩm dầu Nành Tường An nguyên chất phiên bản mới có nhiều Omega 3, 6, 9 và Vitamin A, E tự nhiên.

Tháng 10/2017, sau 40 hoạt động trên thị trường, thương hiệu Tường An ra mắt sản phẩm dầu Nành Tường An nguyên chất phiên bản mới. Với sự kiện này, Tường An muốn đồng hành cùng người nội trợ tạo nên những món ăn mang hương vị "Ngon tinh tế, trọn yêu thương", cải thiện sức khỏe và hỗ trợ bảo vệ tim mạch.

Sản phầm dầu nành có bí quyết độc quyền từ năm 1977

Ẩm thực Việt Nam được nhiều du khách quốc tế đánh giá cao bởi chuẩn mực trong nghệ thuật chế biến mang nét tinh tế riêng biệt. Những người nội trợ Việt đóng vai trò đầu bếp gia đình luôn cố gắng quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất, biến mỗi món ăn trở thành tác phẩm nghệ thuật chứa đựng sự yêu thương.

Thấu hiểu điều này, dầu Nành Tường An nguyên chất ra đời cùng bí quyết độc quyền từ năm 1977 của thương hiệu chú voi đỏ. Sản phẩm được kỳ vọng mang tới những bữa ăn ngon tinh tế, giúp món ăn tươi ngon, chiếm được cảm tình của nhiều khách hàng, để lại hương vị ấm áp tự nhiên.

Dầu Nành Tường An giúp thổi vị ngon tinh tế vào món ăn Việt.

Để cho ra đời một lít dầu nành nguyên chất, Tường An đã phải cần đến 5,6kg hạt đậu nành tươi chọn lọc. Trải qua quá trình xử lý bằng dây chuyền kỹ thuật cao cùng hệ thống máy móc công nghệ hiện đại, sản phẩm dầu nành hoàn thiện có thể lưu giữ lượng vitamin A, E tự nhiên và hội tụ các Omega-3, Omega-6, Omega-9 giúp giảm các cholesterol trong máu, hỗ trợ phòng bệnh đột quỵ, máu nhiễm mỡ, cao huyết áp và các bệnh tim mạch. Với tuyên ngôn “Luôn lấy chất lượng làm trọng tâm”, dầu Nành Tường An luôn nỗ lực trở thành đầu tàu tiên phong trong sứ mệnh bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng Việt.

Bên cạnh đó, dầu Nành Tường An vừa ra mắt thị trường bao bì mới với thiết kế điểm gam xanh của cánh đồng đậu nành, nổi bật trên nền vàng của dầu ăn biểu tượng chú voi đỏ. Đầu tư thay đổi về diện mạo, đội ngũ tâm huyết của Tường An hy vọng rằng dầu Nành Tường An trở thành sản phẩm không thể thiếu trong mỗi gian bếp.

25 năm hoạt động vì người Việt

Năm 1992, chú voi đỏ trở thành một trong những thương hiệu dầu ăn đầu tiên ra mắt sản phẩm dầu nành nguyên chất. Theo đại diện công ty, sản phẩm thời bấy giờ là cú huých trong việc tuyên truyền người tiêu dùng Việt sử dụng dầu ăn có lợi cho sức khỏe.

Dầu Nành Tường An hoạt động vì tình yêu với người Việt.

Hoạt động với tinh thần bảo vệ sức khỏe cho người Việt trong 25 năm qua, dầu Nành Tường An luôn không ngừng nỗ lực để mang đến những mâm cơm “ngon tinh tế, trọn yêu thương” và đong đầy dưỡng chất cho người tiêu dùng Việt Nam.

Dầu Nành Tường An nguyên chất là sự giúp món ăn thơm ngon, hỗ trợ người tiêu dùng bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm được nhiều khách hàng đánh giá tốt bởi các đặc tính. - Thơm ngon nhờ bí quyết độc quyền của Tường An từ năm 1977.

- Nguyên chất từ đậu nành tự nhiên.

- Dồi dào Omega 3,6,9 và Vitamin A,E tự nhiên. Hiện, dầu Nành Tường An được bán tại các cửa hàng, tạp hóa lớn và hệ thống siêu thị toàn quốc.

(Nguồn: Tường An)