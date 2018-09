Tuấn Hưng giao lưu cùng đội tuyển Hoàng Anh Gia Lai

Nam ca sĩ đã đến thăm Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và biểu diễn trong buổi giao lưu cùng các cầu thủ trẻ.

Buổi giao lưu "Hoàng Anh Gia Lai - Osla: Mùa xuân của khát vọng chiến thắng" được tổ chức ngoài trời, bên cạnh hồ bơi của Học viện tại Pleiku. Đây là hoạt động chào mừng sự thành công của lễ ký kết hợp tác giai đoạn 2016 - 2018 giữa Hoàng Anh Gia Lai và thương hiệu thuốc nhỏ mắt Osla trong chương trình "Hoàng Anh Gia Lai - Osla: Vì tình yêu đôi mắt hướng về khát vọng chiến thắng".

Theo đó, hai bên sẽ cùng nhau triển khai các hoạt động ý nghĩa và đa dạng để cùng người hâm mộ tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai tại sân chơi V-League cũng như khi tham gia thi đấu cho đội tuyển quốc gia tại các giải khu vực và châu Á.

Học viện bóng đá đã có một đêm sôi động và náo nhiệt khi chứng kiến màn biểu diễn của Tuấn Hưng, vừa hát "Tôi yêu bóng đá" vừa tâng bóng. Ảnh: Minh Trần.

Bên cạnh những bản hit như Nắm lấy tay anh, Tìm lại bầu trời, Tuấn Hưng còn tham gia giao lưu, chia sẻ và chụp hình kỷ niệm với các cầu thủ. Dù kế hoạch cuối năm rất bận rộn, nhưng tình yêu với môn thể thao vua và các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã khiến nam ca sĩ tạm gác lại công việc và nhận lời tham gia buổi giao lưu.

Các cẩu thủ lưu lại khoảnh khắc vui vẻ cùng ca sĩ Tuấn Hưng. Ảnh: Minh Trần.

Buổi giao lưu còn có sự xuất hiện của nữ ca sĩ Khổng Tú Quỳnh. Mặc dù thời tiết khá lạnh nhưng với giọng ca ngọt ngào và vũ điệu uyển chuyển, cô nàng đã làm nóng không khí tại đây. Các cầu thủ trẻ chưa hết bất ngờ và náo nhiệt vì nam ca sĩ Tuấn Hưng thì đã chuyển sang rộn ràng, nhí nhảnh cùng các bài hát Lạnh, Khi người yêu lừa dối... từng gắn với tên tuổi Khổng Tú Quỳnh. Cô tỏ ra thích thú và thân thiện khi mời một số cầu thủ hòa giọng cùng mình và giao lưu với khán giả.

Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh lần đầu đến với Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai.

Ngoài Khổng Tú Quỳnh, tham dự chương trình còn có ca sĩ Vũ Thảo My. Là quán quân cuộc thi The Voice 2013 khi độ tuổi còn trẻ, Thảo My ngày càng khẳng định tài năng với giọng ca đầy nội lực. Với các tiết mục sôi động, nữa ca sĩ đã nhanh chóng chiếm được nhiều tình cảm và sự ủng hộ của các cầu thủ trẻ tại Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai.

(Nguồn: Osla)