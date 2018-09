Tư vấn phòng ngừa sinh non 'Nâng niu mầm sống'

Chương trình do Hội Nữ hộ sinh Việt Nam kết hợp cùng các bác sĩ chuyên gia đầu ngành về sản phụ khoa tổ chức miễn phí.

Mang trong mình một mầm sống mới là niềm hạnh phúc lớn lao, nhưng xen lẫn sẽ là sự hồi hộp, lo lắng của bạn về sự phát triển của thai nhi trong chín tháng mười ngày. Tất cả những phụ nữ mang thai đều mong muốn sẽ có một thai kỳ khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông.

Bạn có thể nâng cao nhận biết về các vấn đề dọa sẩy thai và sinh non cần thiết ngay cả khi không thuộc đối tượng nguy cơ cao.

Dọa sẩy thai và sinh non luôn là nỗi lo lắng thường trực không chỉ của các bà mẹ mang thai mà còn cả gia đình và xã hội. Thống kê hàng năm trên toàn thế giới có 15 triệu trẻ sinh non, và có hơn một triệu trong số đó chết do các biến chứng của sinh non. Việc nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ sinh non tốn kém và không dễ dàng.

Việc nâng cao nhận biết về các vấn đề dọa sẩy thai và sinh non ngay cả khi không thuộc đối tượng nguy cơ cao là cần thiết. Chủ động phòng ngừa được nguy cơ dọa sẩy thai và sinh non, bạn sẽ tận hưởng trọn vẹn niềm vui làm mẹ và cho ra đời những đứa con khỏe mạnh đồng thời làm giảm thiểu những tổn thương về mặt tinh thần và vật chất cho gia đình nói riêng và xã hội nói chung.

Với mục đích hỗ trợ thêm kiến thức và tư vấn cho các phụ nữ mang thai trong vấn đề phòng ngừa dọa sẩy thai và sinh non, Hội Nữ hộ sinh Việt Nam kết hợp cùng với các bác sĩ chuyên gia đầu ngành về sản phụ khoa tổ chức chương trình tư vấn chuyên đề “Nâng niu mầm sống”. Chương trình sẽ được tổ chức tại 3 thành phố lớn: TP HCM, Hà Nội và Huế. Khi đến tham gia chương trình, các bà mẹ nhận được sự tư vấn của các bác sĩ và quà tặng kèm theo.

STT Thành phố Địa điểm Địa chỉ Ngày tổ chức 1 TP HCM New Epoch Hotel 120 Cách mạng tháng 8, phường 7, quận 3 18/10 2 TP HCM Cosmopolitan Hotel 191 Nam Kỳ Khởi nghĩa, phường 7, quận 3 19/10 3 TP HCM Cosmopolitan Hotel 191 Nam Kỳ Khởi nghĩa, phường 7, quận 3 26/10 4 TP HCM New Epoch Hotel 120 Cách mạng tháng 8, phường 7, quận 3 2/11 5 Hà Nội Khách Sạn Công Đoàn 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm 19/10 6 Hà Nội Khách Sạn Công Đoàn 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm 25/10 7 Huế Khách sạn Hương Giang 51 Lê Lợi, thành phố Huế 2/11

Các bà mẹ tương lai có thể dành thời gian đến tham gia chương trình để cập nhật thêm các kiến thức về y khoa và nhận được sự tư vấn, giải đáp thắc mắc, xóa tan những lo âu và tận hưởng những niềm vui với quá trình phát triển của con trong bụng, chờ đợi giây phút hạnh phúc khi bé khỏe mạnh chào đời.

Đăng ký tham gia chương trình, liên hệ Ngọc Phụng (giờ hành chính): (08) 3812 3008 hoặc hotline: 0919 171 964.

(Nguồn: Công ty TNHH Diên Vĩ)