Tư vấn phòng ngừa dọa sẩy thai và sinh non

Đây là vấn đề quan tâm của không chỉ các bà mẹ mang thai mà còn của cả gia đình và xã hội.

Sinh con khỏe mạnh là điều mọi phụ nữ mang thai đều mong muốn, nhưng không phải ai cũng có được một thai kỳ trọn vẹn và an toàn. Việc nâng cao nhận biết về các vấn đề dọa sẩy thai và sinh non cần thiết ngay cả khi bạn không thuộc đối tượng nguy cơ cao. Những hiểu biết ấy sẽ giúp bạn chủ động phòng ngừa được nguy cơ dọa sẩy thai và sinh non, tận hưởng trọn vẹn niềm vui làm mẹ, cho ra đời những đứa con khỏe mạnh đồng thời làm giảm thiểu những tổn thương về mặt tinh thần và vật chất cho gia đình nói riêng và xã hội nói chung.

Với mục đích hỗ trợ thêm kiến thức và tư vấn cho các phụ nữ mang thai trong vấn đề phòng ngừa dọa sẩy thai và sinh non, Hội Nữ hộ sinh Việt Nam đã kết hợp cùng với các bác sĩ chuyên gia đầu ngành về sản phụ khoa tổ chức chương trình tư vấn chuyên đề “Nâng niu mầm sống” miễn phí cho các ông bố bà mẹ trẻ.

Chương trình gồm 7 buổi tư vấn, được tổ chức tại TP HCM, Hà Nội và Huế từ ngày 18/10 đến 2/11 đã thu hút được sự tham dự của hơn 700 ông bố bà mẹ. Đến với chương trình, họ được các bác sĩ tư vấn và giải đáp cụ thể: những thắc mắc xoay quanh vấn đề chăm sóc sức khỏe thai kỳ; nhận biết những nguyên nhân gây dọa sẩy thai và sinh non; tìm hiểu về những phương pháp dự phòng và điều trị, từ đó có những hiểu biết cần thiết để chủ động phòng ngừa và đảm bảo sức khỏe để cho ra đời những đứa con khỏe mạnh. Ngoài ra, chương trình còn gửi tặng đến các ông bố bà mẹ những phần quà bổ ích làm hành trang trong suốt quá trình thai kỳ.

(Nguồn: Công ty TNHH Diên Vĩ)