Truyền hình Viettel ưu đãi lớn cho thuê bao mới

Đăng ký lắp đặt mới dịch vụ FTTH và truyền hình (NextTV, cáp analog, cáp số 1 chiều) trong thời gian khuyến mãi, bạn sẽ được nhận mã dự thưởng.

Chương trình kéo dài từ 3/4 đến 30/6 với tổng giá trị giải thưởng lên tới 852,59 triệu đồng, gồm 22 giải (21 giải tháng và một giải tổng kết chương trình). Trong đó, mỗi tháng Viettel sẽ quay số tìm ra các khách hàng may mắn sở hữu các giải thưởng: một giải đặc biệt tivi Led 3D Sony 65’’ trị giá 99,9 triệu đồng, một giải nhất là máy tính Macbook Pro Retina 13.3' trị giá 35,99 triệu đồng, 2 giải nhì là điện thoại iPhone 6 Plus 128GB trị giá 25,59 triệu đồng và 3 giải ba là máy tính bảng Galaxy Tab 10.5 trị giá 12,99 triệu đồng. Cuối chương trình, khách hàng sẽ được tham gia quay số tìm ra chủ nhân của giải thưởng đặc biệt trị giá 174,4 triệu đồng gồm trọn bộ gồm 4 sản phẩm nêu trên (tivi, Macbook Pro, iPhone 6 Plus, Galaxy Tab).

Thông tin chi tiết, liên hệ: 19008198 (200 đồng một phút) hoặc 04/0862555.888. Website: vietteltelecom.vn.

Theo đó, khi đăng ký lắp đặt mới dịch vụ FTTH và dịch vụ truyền hình trong thời gian khuyến mãi, bạn sẽ được Viettel tặng mã dự thưởng để quay số. Cứ 50.000 đồng cước thuê bao một tháng, khách hàng cá nhân được tặng một mã dự thưởng và 300.000 đồng cước thuê bao một tháng; khách hàng doanh nghiệp sẽ được tặng một mã dự thưởng.

Dịch vụ FTTH được Viettel cung cấp đa dạng, phong phú để khách hàng có thể tùy chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng. Cụ thể, gói FTTH Eco dành cho hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ với băng thông trong nước đạt 12 Mbps; gói FTTH TV dành cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ truyền hình số HD – NextTV; gói FTTH Office dùng cho doanh nghiệp vừa với tốc độ 45Mbps, 640Kbps; gói FTTH PUB (dùng cho đại lý Internet); khách hàng đóng trước cước sử dụng 6 tháng được miễn phí lắp đặt và sử dụng dịch vụ với tốc độ 32Mbps, 640Kbps; gói FTTH pro dùng cho doanh nghiệp lớn với tốc độ 75Mbps hoặc 1,5Mbps.

Bên cạnh đó, trên hạ tầng cáp quang siêu băng rộng, Viettel cung cấp các loại dịch vụ truyền hình: cáp số một chiều, cáp analog, truyền hình số HD NextTV. Các dịch vụ này có những đặc tính: khả năng tương tác tốt; xem nội dung theo yêu cầu; kho nội dung phong phú (điện ảnh, âm nhạc, thiếu nhi, thể thao…); có đủ kênh truyền hình của 63 tỉnh, thành phố; hàng trăm kênh truyền hình đẳng cấp của thế giới và trong nước… Dịch vụ có giá cước tiết kiệm (cáp analog: 50.000 đồng một tháng, NextTV từ 65.000 đồng một tháng; cáp số một chiều từ 77.000 đồng một tháng).

(Nguồn: Viettel)