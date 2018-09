Trịnh Gia Dĩnh 'kém duyên' với Trần Khải Lâm trên phim

Dù yêu nhau ngoài đời thật, nhưng trong phim 'Cương thi - ân oán truyền kiếp', Trịnh Gia Dĩnh lại từ chối tình cảm của Trần Khải Lâm.

Bộ phim do giám chế Trần Duy Quán thực hiện. Ông đã gắn bó cùng TVB từ những năm 90 với các bộ phim như Bao la vùng trời 2, Bốn nàng luật sư... "Cương thi - ân oán truyền kỳ" được quay ngoại cảnh ở Hà Lan, bởi nơi đây có huyền thoại “Người bay”, phù hợp với ý tưởng của ông.

Dù lấy đề tài là ma cà rồng nhưng cách tiếp cận của "Cương thi - ân oán truyền kiếp" lại khá mới mẻ. Trong phim, Trịnh Gia Dĩnh vào vai người bất tử Hình Hoạt Trứ, chuyên đối phó với cương thi. Hình Hoạt Trứ là một cẩm y vệ, 500 năm trước khi quyết chiến với cương thi bị sét đánh, từ đó trở nên bất tử. 500 năm sau, Hình Hoạt Trứ mở quán ăn đêm, anh thu nhận đệ tử và luôn truy sát cương thi, trừ gian diệt bạo.

Người bất tử vốn dĩ là kẻ thù truyền kiếp của cương thi nhưng số phận trớ trêu khiến anh gặp gỡ và yêu nàng cương thi xinh đẹp Lam Mộng Nam (do Tạ An Kỳ đóng). Mộng Nam sống cùng bà nội và em gái Lam Mộng Dao (do Trần Khải Lâm đóng). Mộng Nam biết bản thân là cương thi, không thể sống chung với con người nên đã bỏ trốn. Hình Hoạt Trứ muốn tìm kiếm Mộng Nam nhưng lại phát hiện em gái Mộng Dao rất giống người vợ cũ của mình. Về phần mình, Mộng Dao đã yêu anh từ ban đầu. Sau khi biết mình giống vợ cũ của Hình Hoạt Trứ, cô cho rằng đây là nhân duyên truyền kiếp và quyết định theo đuổi, nhưng, Hình Hoạt Trứ lại kiên quyết từ chối tình cảm của cô.

Về phần Mộng Nam, dưới sự trợ giúp của Hoạt Trứ, khó khăn lắm cuộc sống của cô mới trở lại bình thường. Nhưng phong ba lại nổi lên khi Bàng Ứng Thiên (do Quan Lễ Kiệt đóng) xuất hiện. Ứng Thiên vì sự mong muốn cá nhân, quyết tâm muốn giết chết Mộng Nam. Lúc này quân đoàn cương thi lại âm thầm hoạt động. Hoạt Trứ và Mộng Nam lại bị lôi vào vòng xoáy tàn sát giữa cương thi và người bất tử suốt mấy trăm năm.

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên Trịnh Gia Dĩnh, Tạ An Kỳ, Trần Khải Lâm, Quan Lễ Kiệt, Trần Sơn Thông... Khán giả đón xem bộ phim "Cương thi - ân oán truyền kiếp" phát sóng đồng thời với TVB trên kênh SCTV9 vào 20h hàng ngày từ, ngày 11/4.

Cũng sau bộ phim này, Trịnh Gia Dĩnh và Hoa hậu Trần Khải Lâm đã yêu nhau ngoài đời. Do chênh lệch tuổi tác quá lớn, nam diễn viên gặp không ít phiền toái. "Tôi không cho rằng khoảng cách về độ tuổi trong tình yêu là cản trở. Để trở thành một nửa của nhau, quan trọng là cách chúng ta đối xử với nhau", nam tài tử Hong Kong chia sẻ.

