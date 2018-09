Trẻ kém hấp thu vì rối loạn tiêu hóa

Những triệu chứng rối loạn tiêu hóa không chỉ khiến trẻ mệt mỏi, mất nước mà còn ảnh hưởng lớn tới dinh dưỡng và sự phát triển của trẻ.

Rối loạn tiêu hóa là bệnh thường gặp ở 60% trẻ dưới một tuổi và 40% ở trẻ 1-2 tuổi. Tuy không phải là bệnh nguy hiểm nhưng rối loạn tiêu hóa lại là nguyên nhân khiến trẻ quấy khóc, chậm lớn và là yếu tố trực tiếp cản trở quá trình phát triển.

Vai trò của các lợi khuẩn đường ruột

Hệ tiêu hóa của trẻ chỉ khỏe mạnh khi hệ vi khuẩn đường ruột được cân bằng. Nhóm vi khuẩn có ích chiếm khoảng 85%, trong đó chủ yếu là Bifidobacterium - một nhân tố quan trọng giúp thực hiện tốt chức năng tiêu hóa và hấp thu thức ăn. Các lợi khuẩn này không chỉ làm nhiệm vụ tiêu hóa triệt để thức ăn, chuyển hóa, hấp thu dưỡng chất, thải độc, bài tiết mà còn giúp tổng hợp các yếu tố vi lượng cho cơ thể, các kháng sinh tự nhiên để kiểm soát sự phát triển và tiêu diệt vi khuẩn có hại cũng như nấm gây bệnh.

Hơn nữa, đường ruột còn là "đầu não", có tới 70% các tế bào miễn dịch tập trung ở đây. Sự cân bằng môi trường vi khuẩn đường ruột của trẻ bị phá vỡ vì một nguyên nhân nào đó như sử dụng thuốc kháng sinh kéo dài, khẩu phần ăn không khoa học… sẽ khiến hệ miễn dịch của trẻ sẽ bị suy giảm. Lúc này, cơ thể trẻ dễ bị nhiễm bệnh và càng làm tình trạng mất cân bằng này thêm nặng nề.

Nếu không được can thiệp điều trị kịp thời, sự mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột sẽ làm giảm khả năng hấp thu dưỡng chất của cơ thể trẻ. Điều này không chỉ khiến cơ thể bị thiếu hụt dưỡng chất một cách nghiêm trọng mà còn làm suy giảm sức đề kháng. Do đó, trẻ kém hấp thu thường phát triển chậm hơn, ốm yếu hơn và chậm chạp hơn so với những trẻ khác cùng độ tuổi.

Bổ sung lợi khuẩn Bifidobacterium đúng cách để trẻ hấp thu tốt, lớn nhanh, khỏe mạnh.

Bổ sung lợi khuẩn giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Để nhanh chóng cân bằng lại hệ vi sinh đường ruột nhằm khắc phục tình trạng kém hấp thu ở trẻ, các bậc phụ huynh cần phải có biện pháp xử lý dứt điểm khi thấy trẻ có các biểu hiện như phân sống, đau bụng nhẹ, đầy bụng, tiêu chảy, biếng ăn, mệt mỏi, sụt cân nhanh…..

Việc bổ sung lợi khuẩn thông qua các sản phẩm cốm vi sinh là một trong những biện pháp giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột hiệu quả và an toàn. Tuy nhiên, khi lựa chọn và quyết định sử dụng, các bậc cha mẹ nên chọn các sản phẩm trong đó lợi khuẩn có tác dụng tương tự như vi khuẩn có ích trong cơ thể, không gây bệnh, hiện hữu là tế bào sống với số lượng lớn, có khả năng sống sót sau khi đi qua dạ dày, ruột non và phát triển tốt trong ruột.

Giải pháp của sản phẩm cốm vi sinh Ích Nhi là chủng Bifidobacterium BB12 - một chủng khuẩn chính trong đường ruột, có khả năng chịu được môi trường pH thay đổi từ dạ dày tới ruột mà vẫn giữ được tác dụng thiết lập lại sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột. Cùng với chủng Bifidobacterium BB12, cốm vi sinh sẽ có tác dụng tăng sức đề kháng của hệ tiêu hóa nhằm loại bỏ các tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn, ký sinh trùng giúp trẻ nhanh khỏi bệnh.

Với công nghệ bào chế tiên tiến, Bifidobacterium BB12 trong cốm vi sinh Ích Nhi có nguồn gốc từ Đan Mạch theo công nghệ Probio - Tec nên có thể sống sót sau khi đi qua dạ dày, ruột non và khi tới ruột già sẽ được giải phóng toàn bộ. Đặc biệt, để nuôi dưỡng và giúp chủng lợi khuẩn này phát triển nhanh chóng ở ruột, cốm vi sinh Ích Nhi còn chứa FOS-P95 (Fructo oligosaccarid) là thức ăn ưa thích của các lợi khuẩn. Hơn nữa, FOS-P95 còn có tác dụng tăng khả năng hấp thu canxi lên tới 20% cho cơ thể trẻ em.

