Trang sức đón xuân đẹp và sang trọng

Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu chuẩn bị nhiều sản phẩm mới phục vụ khách hàng mua làm trang sức, quà biếu tặng.

Tết Nguyên đán là dịp để gia đình sum vầy, con cháu thể hiện tình cảm đối với ông bà, cha mẹ, người thân… Nhằm mang lại một cái Tết ý nghĩa đoàn viên, hạnh phúc vẹn tròn, giàu sang tài lộc, Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu đã chuẩn bị hàng nghìn sản phẩm trang sức mới, kiểu dáng đẹp giúp khách rạng ngời, tỏa sáng đón năm mới, tự hào khi đeo, tự tin khi tặng. Nhiều quà tặng bằng vàng, bạc để khách sử dụng làm quà kính biếu, đối ngoại, tặng thưởng cho người thân, đối tác và cộng sự có thể kể đến như tượng hình con dê, tượng cá chép, phật Quan âm, khánh vàng, đồng vàng đắc lộc…

Trang sức đón xuân của Bảo Tín Minh Châu mang nhiều ưu điểm. Kiểu dáng ấn tượng, mẫu mã mới, độc đáo, riêng biệt, thời trang sẽ mang đến cho bạn nét đẹp cuốn hút, sang trọng để tự tin đón xuân. Với nhiều mức giá khác nhau, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, bạn có thể chọn cho mình hay người thân một món đồ trang sức ưng ý tại Bảo Tín Minh Châu. Đặc biệt, trang sức không chỉ làm đẹp, dùng làm của để dành mà khi cần có thể dễ dàng bán được giá tốt nên phù hợp để làm quà tặng ý nghĩa.

Bên cạnh các bộ sưu tập trang sức mới mừng xuân 2015, dòng trang sức quà tặng cũng đặc biệt được Bảo Tín Minh Châu chú trọng trong dịp Tết năm nay. Đó là các sản phẩm mới: tượng vàng hình con dê (mùi) biểu tượng con giống của năm 2015; tượng và mặt dây hình 12 con giáp phù hợp với tuổi và cung mệnh để khách hàng lựa chọn; tượng hình cá chép, phật Quan âm mang ý nghĩa tâm linh; tượng 3 ông: Phúc, Lộc, Thọ mang lại thịnh vượng, trường tồn; đồng vàng đắc lộc in hình dê (mặt trước), dập nổi chữ Lộc (mặt sau) cho năm mới may mắn tràn đầy, giàu sang phú quý; đồng tiền may mắn mạ vàng được in hình đồng tiền của các nước có số seri đẹp, mang lại may mắn, phát tài cho người được biếu tặng. Ngoài ra, Bảo Tín Minh Châu còn chế tác các loại khánh mạ vàng: khánh chữ Phúc, Lộc, Thọ, vạn sự như ý, mã đáo thành công… để khách hàng biếu tặng trong ngày lễ Tết, khai trương, mừng thọ trong mùa xuân năm mới.

Những sản phẩm của hãng đều ra đời dưới đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân kim hoàn lành nghề Bảo Tín Minh Châu cùng với việc sử dụng những công nghệ chế tác vàng bạc, trang sức tiên tiến thế giới. Mỗi sản phẩm trang sức là sự hội tụ của phong cách thiết kế hiện đại kết hợp với đỉnh cao của trình độ chế tác của các thợ kim hoàn. Cũng nhân dịp năm mới, Bảo Tín Minh Châu có nhiều dịch vụ mới, tiêu biểu nhằm gia tăng quyền lợi cho khách hàng như: tặng hộp đựng trang sức cao cấp, tặng lịch sang trọng, bao lì xì may mắn, nước rửa trang sức chuyên dụng, phiếu ưu đãi giờ vàng, khắc chữ laser miễn phí trên trang sức cùng nhiều dịch vụ tiện ích khác.

Đặc biệt, chào đón xuân mới 2015, Bảo Tín Minh Châu đã mở thêm cơ sở kinh doanh mới tại 15 Trần Nhân Tông, Hà Nội từ ngày 16/1 nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng gia tăng của khách. Nhân dịp này, công ty thực hiện chương trình quà tặng dành cho khách giao dịch tại công ty từ 29/1 đến hết 17/2 (tức từ 10/12 âm lịch đến hết 29 Tết âm lịch).

Thông tin chi tiết, xem tại hệ thống cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu.

Website: btmc.vn hoặc điện thoại chăm sóc khách hàng miễn phí: 1800 5858 99.

Hệ thống cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu:

29 Trần Nhân Tông, Hà Nội: ĐT:04. 38226 999.

15 Trần Nhân Tông, Hà Nội: ĐT: 04. 37686 999.

347- 349 Cầu Giấy, Hà Nội: ĐT: 04. 37856 999.

(Nguồn: Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu)