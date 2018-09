Trải nghiệm mùa thu lãng mạn tại Hàn Quốc

Phong cảnh mùa thu Hàn Quốc ẩn chứa nét đẹp bí ẩn, quyến rũ khiến cho những ai từng một lần đến đây đều muốn quay trở lại.

Cứ độ vào thu, đất nước Hàn Quốc như một bức tranh nên thơ và lãng mạn làm say đắm nhiều du khách. Những ngọn núi trùng điệp nằm rải rác trên đất nước Hàn Quốc vào thu đều khoác trên mình những "bộ quần áo" lộng lẫy muôn màu muôn vẻ. Mỗi ngọn núi, thung lũng đều diện cho mình những màu áo nâu, đỏ và vàng rực rỡ của lá phong, ngân hạnh, tạo nên một bức tranh phong cảnh đẹp.

Có rất nhiều thắng cảnh ở Hàn Quốc được mọi người biết đến nhờ những tán lá thu. Những nơi được hầu hết người Hàn Quốc nghĩ đến đầu tiên là chóp Madeungnyeong của núi Seoraksan, vách đá Daecheongbong, đỉnh Daecheongbong và đỉnh núi Hwachebong, khu vực nằm giữa đền Woljeongsa và đền Sangwonsa trên núi Odaesan… Nhưng núi Seoraksan vẫn đứng đầu trong bảng xếp hạng. Những tán lá mùa thu trên núi Seoraksan đã vượt lên trên cái đẹp thuần tuý và trở thành cái đẹp thần bí.

Đi thêm một chút nữa về phía Nam, du khách sẽ đến được một trong những cảnh quan thiên nhiên thứ 8 của Hàn Quốc, ngọn núi Songnisan hùng vĩ. Những tán lá mùa thu trải dài trên chín chóp núi, bao gồm cả chóp Cheơnhwangbong và Birobong. 9 chóp núi uốn cong với những rừng lá gợi cho người ta nhớ tới những đóa sen. Ở đỉnh lớn của tảng đá lớn Munjangdae, núi Songnisan lọt hẳn vào tầm nhìn của du khách. Chóp Munjangdae cao đến nỗi người ta tưởng như có thể chạm được tới những tầng mây trắng.

