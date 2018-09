Trải nghiệm khu nhà mẫu mới The Sun Avenue

Ngày 11 và 12/6, The Sun Avenue sẽ ra mắt khu nhà mẫu mới cùng nhiều ưu đãi và quà tặng cho khách tham quan.

Khu nhà mẫu của dự án The Sun Avenue gồm 2 căn hộ (diện tích 75,6m2 và 96m2) cùng một Office-tel (35,7m2) được bố trí tại tháp E, Lexington Residence, 67 Mai Chí Thọ, quận 2, TP HCM. Với thiết kế hiện đại, ấm cúng và tinh tế, khu nhà mẫu mang lại những cảm nhận chân thực về không gian sống trong tương lai của chủ sở hữu. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng thể hiện sự tinh tế khi đặt khu nhà mẫu mới tại Lexington Residence, giúp khách hàng dễ hình dung tổng thể về không gian sống và sinh hoạt trong khu căn hộ tại quận 2.

Căn hộ mẫu The Sun Avenue với không gian sống hiện đại, nhiều cảm hứng.

Trải nghiệm nhà thật tại Lexington

Bên cạnh việc tạo cái nhìn cận cảnh về không gian sống, Novaland còn giới thiệu chương trình trải nghiệm ở thật tại khu căn hộ Lexington Residence đến 24 tháng, giúp người mua được tham khảo và chứng thực chất lượng sống trong tương lai.

Lexington Residence có sự tương đồng về vị trí lẫn môi trường sống như tại The Sun Avenue. Dự án nằm trên tuyến đường huyết mạch Mai Chí Thọ, quận 2, với không gian sống tiện nghi, đầy đủ tiện ích nội khu cao cấp, bên cạnh các tiện ích ngoại khu đa dạng như trung tâm thương mại Parkson, rạp chiếu phim Lotte, siêu thị Metro, Big C, trường học quốc tế,… Lexington cũng quy tụ cộng đồng cư dân trí thức, thành đạt và văn minh. Đây là ưu thế lớn, thu hút khách hàng về The Sun Avenue trải nghiệm.

Tăng lợi ích từ vị trí và môi trường sống

Bên cạnh chương trình ưu đãi thiết thực, The Sun Avenue còn nổi bật bởi vị trí và hiệu quả đầu tư tại khu Đông. Chị Vũ Thị Tường Vân sống tại Thảo Điền, quận 2 là một trong 5 khách hàng may mắn trúng giải nhất tại đợt triển lãm các dự án Novaland. Chị chia sẻ: "Tôi rất hứng thú và ấn tượng với dự án The Sun Avenue bởi giá thành hợp lý, vị trí kết nối giao thông thuận lợi, dễ dàng di chuyển tới khu trung tâm, các quận lân cận và hệ thống tiện ích cao cấp. Ông xã tôi là người nước ngoài, thường xuyên phải di chuyển vào trung tâm làm việc nhưng vẫn muốn có được không gian sống trong lành, yên tĩnh gần gũi với thiên nhiên. The Sun Avenue đã đáp ứng được những điều kiện đó. Bản thân tôi thì thuận tiện hơn mỗi khi về thăm bố mẹ, vì các cụ ở ngay quận 9, liền kề".

Căn hộ mini (nơi ở kết hợp làm văn phòng) - Office-tel mẫu The Sun Avenue.

Nằm trên mặt tiền Mai Chí Thọ, quận 2, cách quận 1 khoảng 10 phút di chuyển, The Sun Avenue đa dạng sản phẩm với khu căn hộ, văn phòng Office-tel, shophouse. Từ vị trí này, cư dân có thể nhanh chóng đến khu trung tâm, đồng thời hưởng toàn bộ dịch vụ tiện ích tầm cỡ quốc tế tại khu đô thị Thủ Thiêm.

Nhân dịp khai trương khu nhà mẫu mới The Sun Avenue, khách đặt mua được nhận nhiều quà tặng cùng chương trình trải nghiệm căn hộ thật, đồng thời tham dự đêm dạ tiệc tại hồ bơi Lexington (số lượng có hạn). Ngoài ra, khách tham quan còn được hòa mình vào nhiều hoạt động sôi nổi với chương trình "Ngày hội hè cho bé" tại Lexington Residence trong ngày 12/6. Hotline: 0938 221 226 - 0903 08 22 62. Website: www.novaland.com.vn

(Nguồn: Novaland)