Tổ hợp du lịch, giải trí đa tiện ích ở Đà Nẵng

Với tổng vốn đầu tư trên 11.000 tỷ đồng, Cocobay hội tụ đầy đủ tiện ích đẳng cấp sẽ níu chân khách du lịch lưu lại Đà Nẵng dài ngày.

Tọa lạc tại trung tâm du lịch Đà Nẵng - Hội An, Cocobay do Tập đoàn The Empire làm chủ đầu tư là tổ hợp giải trí và du lịch lớn nhất tại miền Trung hiện nay. Với quy mô 31 ha, Cocobay trải dài hơn 600m trên bãi biển thơ mộng, mang đến một phong cách du lịch, lưu trú và giải trí thời thượng hoàn toàn mới mẻ. Dự án sở hữu vị trí độc đáo, với mặt tiền giáp đường Trường Sa, hướng biển và sông Cổ Cò và 2 sân golf hàng đầu Việt Nam.

Ông Trịnh Việt Hưng - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Empire cho biết, Việt Nam đang thiếu là những sản phẩm dịch vụ giải trí tương xứng với những lợi thế sẵn có. Đây là lý do để tập đoàn quyết định đầu tư dự án Cocobay - vừa khởi công hôm 6/6.

"Đà Nẵng là thành phố có tài nguyên thiên nhiên dồi dào và cơ sở hạ tầng đồng bộ, lãnh đạo thành phố có tầm nhìn chiến lược, cùng với lợi thế về vị trí trung tâm Đà Nẵng - Hội An của Cocobay, chúng tôi rất tự tin về sự thành công của tổ hợp này", ông Hưng khẳng định.

Empire Group ưu tiên dành khoảng không gian rộng lớn cho hầu hết các công trình mang tính kết nối cộng đồng cao nhất.

Không như những tổ hợp khác dành nhiều không gian cho các tòa nhà, văn phòng, dự án Cocobay được Empire Group ưu tiên dành khoảng không gian rộng lớn cho hầu hết các công trình mang tính kết nối cộng đồng. Đây sẽ là nơi quy tụ những tài năng nghệ thuật nổi trội Việt Nam với hàng loạt hoạt động nghệ thuật xứng tầm.

Trong đó có các địa điểm nổi bật, cthu hút người tham gia như công viên trải nghiệm, đường dạo bộ ven dòng sông Cổ Cò uốn khúc, câu lạc bộ bờ biển - Beach Club tạo không khí thân mật giao lưu giữa mọi người, khu phố đi bộ với hàng trăm điểm giải trí đa dạng gồm nhà hàng, phố ẩm thực, quán café trong nhà, ngoài trời, karaoke,…

Dự án Cocobay tại Đà Nẵng cũng hứa hẹn sẽ đem đến cho các du khách nhiều trải nghiệm thú vị không khác các dịch vụ giải trí trên thế giới.

Bên cạnh những tiện ích phục vụ cho cuộc sống đẳng cấp, tổ hợp Cocobay còn được định hình phát triển thành trung tâm giải trí đa chức năng của cả khu vực miền Trung và hướng đến mục tiêu trở thành một trong những trung tâm giải trí hàng đầu khu vực Đông Nam Á như các địa danh Lasvegas, Soho, Clarke Quay, Genting, Lan Quế Phường,… mà những nước bạn đã làm được.

Nếu ai đã từng đi ra nước ngoài, tiếp xúc với những tổ hợp dự án lớn, sẽ không khỏi ngạc nhiên bởi sự đa dạng hình thức giải trí, du lịch như ở Hong Kong - Ma Cao (Trung Quốc) với bể bơi áp mái, các trung tâm chiếu phim quy mô lớn, khu mua sắm đa dạng… Dự án Cocobay tại Đà Nẵng cũng hứa hẹn đem đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị, không khác các dịch vụ giải trí trên thế giới.

