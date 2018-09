Tiết kiệm lãi suất cao và nhận quà từ OCB

Chương trình khuyến mãi mừng sinh nhật 19 tuổi của Ngân hàng Phương Đông (OCB) với hơn 67.000 giải thưởng trị giá tới 4 tỷ đồng kéo dài đến hết ngày 1/9.

Được triển khai từ ngày 1/6, chương trình khuyến mãi lớn "Vui sinh nhật, ngập tràn quà tặng" gửi đến khách hàng những phần quà mang thông điệp tri ân “19 năm: niềm tin và thịnh vượng” của ngân hàng Phương Đông. Theo đó, khi tham gia giao dịch, khách hàng có cơ hội nhận quà nhân ba và đồng hành trong cuộc thi “Dấu ấn đẹp cùng OCB” được thực hiện trên fanpages của ngân hàng. Bình nước lock & lock, túi giữ nhiệt, ba lô, túi du lịch… là những phần quà dành tặng khách hàng gửi tiết kiệm. Cuối chương trình, OCB còn trao các giải thưởng lớn như xe Honda SH, tivi Samsung 55 inch, tủ lạnh, máy giặt… Ngoài ra, khi tham gia “Vui sinh nhật, ngập tràn quà tặng” khách hàng vẫn được nhận mức lãi suất tiết kiệm ưu đãi cùng các phần quà thiết thực và ý nghĩa. Ngân hàng sẽ tổ chức lễ quay số trúng thưởng cuối chương trình vào ngày 10/9.

Nhân dịp này, OCB triển khai chương trình “Nạp tiền, thanh toán, nhận quà” với nhiều giải thưởng hàng tuần và hàng tháng. Theo đó, khách hàng sẽ có thêm may mắn cho những giao dịch nạp tiền điện thoại di động hoặc thanh toán hóa đơn qua đối tác VNPAY trên kênh OCB Online/OCB Mobile. Các kênh thanh toán online của Ngân hàng Phương Đông mang đến cho khách hàng những tiện ích thiết thực, an toàn và nhanh chóng. Chỉ cần đăng kí dịch vụ Internet Banking hay tải ứng dụng OCB online, khách hàng có thể vừa nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn và nhận thưởng. Kết quả giải thưởng được xác định dựa vào số dư thanh toán hóa đơn hàng tuần và hàng tháng. Do đó, giao dịch thanh toán càng nhiều, khách hàng càng có cơ hội nhận quà, kết quả được cập nhật trên website: www.ocb.com.vn.

Vừa qua, OCB cũng đã ký kết với M-Service để tăng cường thêm một kênh thanh toán nhanh chóng tiện ích cho khách hàng trong cả nước. Đây được xem là cánh tay nối dài đến những địa phương chưa có mạng lưới của ngân hàng. Ông Trương Đình Long - Phó tổng giám đốc OCB chia sẻ "Ngân hàng Phương Đông sẽ thường xuyên thực hiện các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ để thực thi chiến lược trở thành ngân hàng đa năng về bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam”.

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Phương Đông)