Thưởng thức đậu phộng Mr.O nhận quà giá trị

Bạn có cơ hội trúng iPhone 6 Plus, đồng hồ G-Shock và hàng nghìn phần quà khác khi thưởng thức snack đậu phộng Mr.O giòn tan.

Tìm Mr.O để cào nhanh, trúng thưởng liền tay.

Trong những ngày đầu hè, Mr.O là đối tượng được săn lùng của nhiều bạn trẻ không chỉ bởi vị thơm ngon, đậm đà của bánh mà còn bởi cơ hội sở hữu một chiếc iPhone 6 Plus thời thượng. Từ 15/5 đến 12/8, khi mua sản phẩm bánh Mr.O vị hải sản đại dương và vị kim chi Hàn Quốc loại 45gram do Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina sản xuất, bạn có cơ hội trúng thưởng iPhone 6 Plus, đồng hồ G-Shock và hàng nghìn phần quà khác. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 3 tỷ đồng.

Cùng Mr.O hải sản bay tới vùng biển vắng.

Những cuộc trò chuyện có thể xuyên từ giờ này qua giờ khác khi các bạn chung sở thích về đồ ăn. Trà sữa, nước mía, nước ngọt, snack… đều là những thứ giúp các bạn gần nhau hơn. Nếu là tín đồ của món ăn nhanh - gọn - rẻ thì snack được coi là đặc sản để chia sẻ với đồng bọn và là món không thể thiếu trong những lần tụ họp. Bánh snack đậu phộng Mr.O với 2 hương vị đặc trưng: hải sản đại dương và kim chi Hàn Quốc đang được nhiều bạn trẻ lựa chọn.

Sự hài hước luôn làm những cuộc trò chuyện trở nên vui vẻ hơn.

Để những câu chuyện không bị nhàm chán, bạn cũng phải có những bí quyết nho nhỏ. Trước hết, bạn cần tìm được một người có sự tương đồng về cá tính, phong cách sống. Như vậy, 2 người mới có thể cùng nhau thao thao bất tuyệt về bất kể chủ đề nào. Ngoài ra, khiếu hài hước là một trong những yếu tố khiến cuộc nói chuyện trở nên thú vị hơn. Những câu nói đùa bất ngờ hay những câu chuyện cười được sưu tập cũng sẽ trở thành chủ đề của những cuộc trò chuyện. Bạn có thể là nhân tố bí ấn khiến bạn bè không nhịn được cười. Và một điều không thể quên: đôi khi, bạn chẳng cẩn phải làm gì cả, chỉ im lặng và nghe người khác nói để có thể kết nối với mọi người về bất cứ chủ đề nào.

