Thời trang, mỹ phẩm giảm 50% tại VStyle’s Private Sale.

Chương trình quà tặng tại VStyle’s Private Sale: tất cả khách hàng được nhận ngay 100.000 đồng cho hai chiều đi - về (mỗi chiều 50.000 đồng) khi sử dụng dịch vụ của Grab taxi đến tham gia sự kiện, bạn chỉ cần tải ứng dụng Grab taxi và nhập mã VSTYLE vào ô khuyến mãi; Với hóa đơn 3 triệu đồng (được phép cộng dồn), khách hàng sẽ được tham gia “Vòng quay may mắn” của VStyle với 100% cơ hội trúng thưởng; nhận ngay quà tặng (không cần phải mua sắm), khi đến gian hàng mỹ phẩm Ohui, Laneige, Beyond; Son Lip on Lip với những tông màu rực rỡ. Thông tin chi tiết, gọi: 0906.852785 để đăng ký nhận voucher mua sắm tại sự kiện VStyle’s Private Sale (trị giá một triệu đồng). Fanpage: https://www.facebook.com/vstyle.magazine.