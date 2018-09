Thời trang đường phố ấn tượng trong dự án mới của Pepsi

The Collectors - một phong cách rất riêng: Với logo pop-art in lớn ở hai mặt trước và sau áo, sản phẩm trong bộ sưu tập The Collectors x Pepsi được đánh giá là khá bắt mắt. Áo được thiết kế một cách sáng tạo, vẫn là chiếc logo quen thuộc của The Collectors nhưng lại hóa thân thành chiếc cốc chứa Pepsi bên trong. Sản phẩm thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa Pepsi và Local Brands, phần nào chứng minh Streetwear thật sự đã có chỗ đứng riêng trong lòng giới trẻ. Chiếc áo đen dùng chất liệu ngoại nhập, form dáng châu Âu mang kiểu dáng oversized. Với kiểu áo rộng rãi cùng phương châm “Cứ trẻ. Cứ chất. Cứ Pepsi” hứa hẹn đem lại các bạn trẻ yêu mến Streetwear một sản phẩm mang đậm phong cách riêng.