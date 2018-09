Tháng khuyến mãi vàng tại Vincom

Với trên 60.000 mặt hàng được giảm giá đến 50%, 'Vincom Golden Sale' là sự kiện mua sắm lớn dành cho khách hàng, diễn ra từ 9/7 đến 31/7.

Chương trình "Vincom Golden Sale - Tháng khuyến mãi vàng Vincom" được tổ chức với mức ưu đãi lớn tại các ngành hàng như thời trang, mỹ phẩm, phụ kiện, nội thất, gia dụng, tiêu dùng, điện máy…

Khách hàng thỏa sức lựa chọn đồ thời trang cho mình và gia đình.

Cơ hội mua hàng đẹp giá tốt

Đem lại trải nghiệm không gian mua sắm đẳng cấp, 25 trung tâm thương mại Vincom tiếp đón hàng nghìn tín đồ ngay trong ngày đầu tiên của tháng khuyến mãi vàng. Đây là cơ hội để sở hữu những món đồ thời trang và phụ kiện giảm giá sâu. Chị Bảo Ngọc, khách hàng tại Trung tâm thương mại Vincom Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội chia sẻ: “Gia đình tôi có thói quen mua sắm ở Vincom nên không thể bỏ qua dịp khuyến mãi này. Ngay hôm đầu diễn ra sự kiện, vợ chồng tôi đã lựa chọn được rất nhiều đồ đẹp cho cả nhà".

Các gian hàng thời trang thu hút người mua bởi những mặt hàng thời thượng với giá ưu đãi đến 50%. Một số thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, New Look, Debenhams, Skechers... đều tham gia sự kiện lần này. Ngoài ra, bạn còn được thỏa sức lựa chọn sản phẩm tại hệ thống phân phối VinDS như FCUK, DKNY, G2000, Axara, Mark & Spencer, Lee, Warehouse, Wannabe, Labella, EMSPO, Giordano, Celio, Valentino Creations, Borse Morgan, Triumph,… Đồ phụ kiện của Carlo Rino, Aldo, Pedro, Ecco, Watch Gallery, House Of Pierre, Samsonite, Cardin Shoes... cũng được giới thiệu với giá ưu đãi trong tháng khuyến mãi vàng.

Tham gia chương trình giảm giá hàng loạt còn có nhiều hãng mỹ phẩm nổi tiếng như Shiseido, L’oréal, The Face Shop, Yves Rocher, Aroma… Bên cạnh đồ trang điểm, các bộ sản phẩm chăm sóc da hàng ngày cũng được đông đảo chị em ưa chuộng.

Nhiều mặt hàng được giảm giá đến 50%.

Mua hàng giảm giá, thỏa thích vui chơi

Không chỉ là hệ thống trung tâm thương mại lớn của Việt Nam, Vincom còn gây ấn tượng bởi chất lượng sản phẩm và những dịch vụ cao cấp. Tại đây, bạn có cơ hội thưởng thức dịch vụ ẩm thực đa dạng và tham gia khu vui chơi cao cấp. Khách hàng đến Vincom dịp này không chỉ được mua sắm nhiều sản phẩm ưu đãi mà còn được thư giãn, giải trí cùng gia đình.

Trong hai ngày, 16/7 và 23/7, 12 trung tâm thương mại của Vincom sẽ diễn ra buổi trình diễn thời trang ứng dụng "Vincom Golden Runway" với sự tham gia của các thương hiệu lớn như Debenhams, Nike, Adidas (VinDS); Valentino Creations, Elise, Nine West, Emspo, Labella, Ivy moda, MYM, Long Beach Pearl, PNJ, Pierre Cardin Shoes… Các bộ sưu tập được trình diễn mang tới phong cách thời trang công sở và dạo phố đa dạng. Chương trình miễn phí dành cho khách hàng đến Vincom mua sắm.

Thời gian diễn ra sự kiện Vincom Golden Runway:

Địa điểm Trung tâm thương mại Thời gian diễn ra Miền Bắc Vincom Mega Mall Times City 16/7 Vincom Plaza Hạ Long, Quảng Ninh 16/7 Vincom Plaza Việt Trì, Phú Thọ 16/7 Vincom Plaza Lý Bôn, Thái Bình 16/7 Vincom Mega Mall Royal City 23/7 Vincom Center Nguyễn Chí Thanh 23/7 Vincom Plaza Lê Thánh Tông, Hải Phòng 23/7 Miền Trung VCP Ngỗ Quyền, Đà Nẵng 23/7 Miền Nam Vincom Mega Mall Thảo Điền 16/7 Vincom Plaza Long Xuyên, An Giang 16/7 Vincom Plaza Hùng Vương, Cần Thơ 23/7 Vincom Plaza Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 23/7

(Nguồn: Vincom)