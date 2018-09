Tenamyd khai trương showroom mới

Thương hiệu mỹ phẩm cao cấp vừa khai trương thêm một showroom tại số 226 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Showroom với không gian tinh tế, phòng massage cao cấp.

Tenamyd là một thương hiệu mỹ phẩm dành cho phái đẹp. Chất lượng sản phẩm cao cùng với sự tận tâm, nhiệt tình, Tenamyd luôn mong muốn đem lại vẻ thời trang và thanh lịch nhất cho phái đẹp. Cửa hàng mới sẽ là nơi đáp ứng mọi nhu cầu về làm đẹp, tư vấn những bí quyết chăm sóc da, soi da bằng kỹ thuật tiên tiến cũng như phong cách trang điểm quý phái cho khách hàng. Khi đến tham quan mua sắm, bạn sẽ được nhận quà tặng mỹ phẩm có giá trị.

Khách hàng được hướng dẫn cách chăm sóc da và bí quyết trang điểm.

Tenamyd triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt trên toàn quốc: ưu đãi 45% trực tiếp trên đơn hàng một số sản phẩm; giảm 15% khi mua sản phẩm bất kỳ thuộc dòng hàng Tenamyd, Fresh White Sand by Tenamyd, Oh Nice by Tenamyd và nhận ngay 5 vỏ bao lì xì ấn tượng của Tenamyd; giảm thêm 8% đối với thẻ thành viên. Chương trình được áp dụng từ 5/2 đến 8/2.

Chụp hình da bằng kỹ thuật tiên tiến.

