Tập đoàn Nam Cường phát triển kiến trúc xanh hướng tới cộng đồng

Tập đoàn coi trọng việc xây dựng các công trình xanh theo định hướng tăng cao hiệu quả sử dụng và tiết kiệm năng lượng.

Phát triển những dự án công trình xanh là định hướng Tập đoàn Nam Cường theo đuổi vì lợi ích lâu dài và bền vững. Tập đoàn đã phát triển và kiến tạo chuỗi dự án "xanh - thông minh - bền vững" như khu đô thị Dương Nội, Anland Complex, An phú Shop - villa...

Tập đoàn Nam Cường coi trọng việc xây dựng các công trình xanh theo định hướng tăng cao hiệu quả sử dụng và tiết kiệm năng lượng, tạo ra giá trị ý nghĩa cho môi trường và xã hội. Tập đoàn đặt mục tiêu, từ nay đến năm 2020, tất cả các công trình đều đạt chứng chỉ xanh quốc tế; trở thành địa chỉ chia sẻ kinh nghiệm phát triển công trình xanh cho các nhà đầu tư và đội ngũ thiết kế. Đồng thời, các công trình này cũng là nơi người dân có thể lựa chọn những căn nhà xanh và lối sống bền vững.

An Phú Shop - villa - một trong những dòng sản phẩm cao cấp do Tập đoàn Nam Cường đầu tư và phát triển.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Nam Cường cho biết: "Kiến trúc xanh là một trong những yếu tố quan trọng của sự phát triển bền vững trong xây dựng. Bền vững còn là các yếu tố về bảo tồn sinh thái, môi trường, hiệu quả sử dụng không gian, vật liệu thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng đặt bên cạnh các tiện ích, tiện nghi cuộc sống...".

Tập đoàn Nam Cường chia sẻ mong muốn kiến tạo những miền đất "xanh an lành" và Anland Complex là một trong những dự án như vậy. Đây là một trong số ít dự án cao cấp đầu tiên của Việt Nam sở hữu chứng chỉ EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies - hệ thống chứng chỉ tự nguyện mang tính toàn cầu thuộc Tổ chức tài chính quốc tế IFC (thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới). Công trình sử dụng tài nguyên hiệu quả với những giải pháp kỹ thuật xanh, đồng thời tăng khả năng tiết kiệm năng lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về thiết kế, lựa chọn vật liệu cho đến quản lý vận hành sau khi đưa vào hoạt động theo tiêu chuẩn quốc tế của IFC.

Đạt được chứng chỉ EDGE đồng nghĩa với việc Anland Complex tiết kiệm tới 28% tỷ lệ tiêu thụ năng lượng điện, nước và dùng để sản xuất vật liệu. Từ đó, chủ sở hữu mỗi căn hộ cũng sẽ tiết kiệm được con số tương ứng trên mỗi hóa đơn điện nước.

Dương Nội, khu đô thị được định hướng và phát triển thành Zero-Energy đầu tiên tại Việt Nam.

Sau Anland Complex, An Phú Shop-villa được tập đoàn định hướng xây dựng theo tiêu chuẩn chứng chỉ EDGE. Đại diện lãnh đạo tập đoàn Nam Cường cũng tiết lộ định hướng phát triển Dương Nội thành khu đô thị cân bằng năng lượng đầu tiên tại Việt Nam. Công trình này được thiết kế sử dụng năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng, tự cân bằng với khả năng sử dụng năng lượng mặt trời, điện gió, xử lý nước thải tự động... mang đến cuộc sống xanh - an lành cho cư dân.

Đầu năm nay, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đã vinh danh Tập đoàn Nam Cường là Chủ đầu tư của năm 2016 trong hệ thống giải thưởng Ashui Awards. Đây là sự ghi nhận từ cộng đồng đối với đóng góp của tập đoàn trong việc kiến tạo nên những công trình, sản phẩm có giá trị môi trường, bền vững cho người sử dụng.

Một trong những dự án thể hiện tầm vóc của Tập đoàn Nam Cường, mang đến nhiều giá trị cho cộng đồng là Công viên Thiên văn học rộng 12 ha. Đây là một trong số ít công viên hồ lớn nhất khu vực Tây Nam Hà Nội vừa được thiết kế trong khuôn viên xanh dành cho các hoạt động vui chơi, giải trí và du khách có thể khám phá, trải nghiệm những bí ẩn của vũ trụ… Ngoài ra, tập đoàn còn kỳ vọng công viên này sẽ là nơi “ươm mầm khoa học” cho mọi người, để tương lai ngành thiên văn học Việt Nam có thể bắt kịp thế giới.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường - bà Trần Thị Quỳnh Ngọc (phải) trong buổi ký kết hợp tác giữa IFC - Nam Cường thúc đẩy phát triển công trình xanh.

Ngoài hợp tác với Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) trong việc phát triển những công trình xanh, tập đoàn đã bắt tay cùng EGO Group - Công ty thiết kế từ Italy để xây dựng cảnh quan. Mới đây, Nam Cường cũng làm việc với hãng công nghệ Nhật Bản Panasonic bàn giải pháp phát triển khu đô thị Dương Nội xanh, an toàn và thông minh. Bên cạnh đó, Tập đoàn Nam Cường và Tập đoàn Quỹ đầu tư quốc tế Slavia Capital đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển (MoU) các dự án tại tỉnh Hải Dương. Theo nội dung hợp tác sâu rộng trong biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ cùng đầu tư với các đối tác EU trong việc chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, quản lý, nghiên cứu khai thác, phát triển tập trung các dự án mà Nam Cường đang thực hiện.

Những kế hoạch trên chỉ là một phần nằm trong chuỗi hành động của Tập đoàn Nam Cường nhằm mang đến cho các cư dân một cuộc sống “xanh - thông minh - bền vững”. Đó là sứ mệnh mà các thế hệ của Nam Cường kiên định thực hiện nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt.

(Nguồn: Tập đoàn Nam Cường)