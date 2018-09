Tạp chí New York Times viết về dự án D’. Palais de Louis

Dự án nổi bật của Tân Hoàng Minh được tạp chí danh tiếng đánh giá là sang trọng, đẳng cấp thế giới.

Theo tờ New York Times, D’. Palais de Louis hội tụ những yếu tố cần thiết, có thể đứng ngang hàng với các dự án cao cấp thế giới như 30 Park Place in Manhattan, 50 United Nations Plaza in United State, One West End in Manhattan… Tọa lạc tại đường Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội với vị trí đắc địa gần hồ và trung tâm tài chính của Thủ đô, D’. Palais de Louis là dự án đẳng cấp, nổi bật về kiến trúc và nghệ thuật trang trí sắp đặt, được xây dựng bởi Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Dự án D’. Palais de Louis mô phỏng cung điện Versailles.

Dự án mô phỏng cung điện Versailles của Vua Louis XIV, mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp. Đại sảnh rộng lớn được ốp bằng đá Marble và trang trí bởi các đài pha lê rực rỡ cùng những viên đá ngọc, cho phép ánh sáng truyền qua tạo nên không gian huyền ảo, lung linh. Hệ thống thang máy Otis mạ vàng, mái vòm được tô điểm bằng bức tranh vẽ bằng tay và đài nhạc nước góp phần tạo nên sự tráng lệ.

Đại sảnh lộng lẫy, rộng lớn.

Được gọi tên là “Cung điện Versailles giữa lòng Hà Nội”, D’. Palais de Louis là hiện thân của phong cách sống vương giả, hoàng gia. Thiết kế công trình và trang thiết bị nội thất đều được chăm chút kỹ lưỡng, tỉ mỉ. Chủ đầu tư không đơn thuần lựa chọn những sản phẩm từ các thương hiệu danh tiếng thế giới như Longhi, Bamax, Sige Gold, Dragan,…, mà còn đặt hàng với các hãng này để sản xuất nội thất riêng cho các căn hộ.

D’. Palais de Louis còn được ví là khách sạn 6 sao khi hội tụ những dịch vụ tiện ích như bể bơi bốn mùa sang trọng, phòng tập gym, hệ thống massage, boutique shop, bar cafe, vip club… cùng hệ thống tầng hầm hiện đại với sức chứa 325 ôtô và hơn 300 xe máy. Bên cạnh đó, dịch vụ Concierge sẵn sàng phục vụ nhu cầu của các chủ nhân suốt 24 giờ cũng là một trong những điểm nổi bật khiến dự án được tờ New York Times đánh giá cao.

Bể bơi bốn mùa sang trọng tại tầng mái.

Theo báo cáo của World Bank, Việt Nam là quốc gia tốt nhất để đầu tư trong năm 2016, sau Ấn Độ và Singapore. Tờ báo tài chính Financial Times cũng cho biết, hiện, thị trường Việt Nam có giá rẻ hơn so với thị trường các nước bạn và đầy tiềm năng trong mắt người mua quốc tế. Luật mới ban hành vào tháng 7/2015 của Việt Nam đã mở cửa thị trường bất động sản cho người nước ngoài. Theo đó, bất cứ người ngoại quốc nào có thị thực hợp lệ, dù đang cư trú hay du lịch đều có thể mua bất động sản Việt Nam với thời hạn 50 năm và có thể gia hạn. Với những ưu thế có được, dự án D’. Palais de Louis của Tập đoàn Tân Hoàng Minh sẽ nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

(Nguồn: Tân Hoàng Minh)