Tận hưởng đêm Giáng sinh cùng gia đình bên chiếc TV

Cả gia đình sẽ có những giờ phút thư giãn thú vị và gắn kết tình cảm khi cùng nhau xem một bộ phim hay chương trình giải trí.

Buổi tối Giáng sinh sẽ trở nên ấm áp với sự có mặt của tất cả thành viên trong gia đình, cùng nhau ăn tối, trang trí cây thông Noel, tặng quà cho những người mình yêu thương. Ngoài ra, xem phim cùng nhau cũng là một trong những hoạt động thú vị trong ngày Noel. Lúc đó, chiếc TV trở thành vật kết nối các thành viên từ mọi thế hệ, là trung tâm giải trí, linh hồn trong căn phòng khách của cả gia đình.

Xem phim không chỉ là một hoạt động giải trí yêu thích của mọi người mà còn tăng thêm tình thân cho gia đình trong mùa cuối năm.

Hiện nay, các thương hiệu TV phát triển về mặt kích thước, màn hình lớn sở hữu nhiều công nghệ hình ảnh cao cấp, khả năng hiển thị màu sắc thật như cuộc sống. Bên cạnh đó, kho ứng dụng, phim ảnh ngày càng trở nên đầy đủ, mang chất lượng cao hơn cũng góp phần tạo nên trải nghiệm hấp dẫn cho người sử dụng.

Mùa Giáng sinh này, Samsung mang đến kho phim 4K với những bộ phim nổi tiếng như All I want for Christmas, Die Hard, The Holiday, Home alone... Bộ sưu tập các phim Giáng sinh chất lượng cao này là món quà dành riêng cho khách hàng khi mua Smart TV Samsung từ ngày 8/12/2017 đến 11/2/2018. Ngoài các tựa phim Giáng sinh, Samsung SmartTV còn mang tới kho ứng dụng cho người dùng bên cạnh Fim+, ClipTV...

Chương trình khuyến mãi của Samsung dành cho mùa mua sắm cuối năm lên đến một tỷ đồng cho mỗi giải.

Trong đó, ứng dụng Bếp Nhà Ăn Ngon, Home Karaoke, POPs KID, đều được cập nhật những nội dung mới cho mùa Giáng sinh và Tết 2018. Đặc biệt, chương trình "Tết giàu sung túc, nhà giàu yêu thương" đem đến cơ hội trúng đến một tỷ đồng tiền mặt, một bộ sản phẩm Samsung trị giá 150 triệu đồng và hàng nghìn khuyến mãi tặng kèm khi mua các dòng SmartTV của Samsung.

Thông tin chi tiết liên hệ: 1800 588 889 hoặc truy cập samsung.com/vn/tet-ty-phu/tv/.

