Tã giấy trẻ em Merries có tại Việt Nam

Đứng đầu thị trường tã dán về doanh số và thị phần tại Nhật Bản, tã giấy trẻ em Merries hiện đã có mặt tại Việt Nam.

Ra đời năm 1983, Merries là thương hiệu tã giấy cao cấp trên toàn cầu của Tập đoàn KAO, Nhật Bản. Nhãn hàng liên tục nhiều năm đứng số một tại thị trường Nhật (dựa theo số liệu tháng 10/2006 đến 9/2013 của Itage national SRI) về doanh số, cũng như sự phát triển. Sản phẩm được tin dùng cao bởi các bà mẹ tại: Singapore,Thai Lan, Hong Kong, Nga, Đài Loan, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia.

Tã giấy Merries mang đến sự êm ái, thông thoáng và an toàn cho các bé, đồng thời, đem lại sự an tâm và niềm vui cho các bậc cha mẹ. Tại các nhà máy của Tập đoàn KAO, sản phẩm tã giấy Merries được nghiên cứu kỹ lưỡng trên hành vi người tiêu dùng, quy trình sản xuất tự động khép kín luôn được khử trùng, tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất, đóng gói đến khi vận chuyển ra xe và trưng bày tại các cửa hàng. Đặc biệt, phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm được trang bị máy móc và công nghệ tiên tiến để bảo đảm chất lượng và độ an toàn của sản phẩm như: robot mô phỏng vận động của bé để kiểm tra độ thấm, độ khô thoáng của tã, máy dò kim bảo đảm độ sạch, không lẫn kim loại của chất liệu tã, màn hình theo dõi và máy in tự động chính xác thời gian sản xuất đóng gói...

Nhà máy sản xuất Merries tại Tochigi (Nhật Bản).

Sản phẩm nổi bật nhờ đặc tính siêu mềm mại của công nghệ chăm sóc da, với bề mặt tiếp xúc điểm xốp mịn, chất liệu trên toàn bộ miếng tã luôn êm dịu, mỏng nhẹ và không gây hằn đỏ lên làn da mỏng manh của bé. Ngoài ra, tính năng siêu thông thoáng dựa vào công nghệ siêu thoát khí từ chất liệu màng đáy thoát khí đặc biệt giúp bé yêu cảm thấy luôn dễ chịu và luôn thông thoáng. Miếng tã có khả năng siêu thấm hút, với thời gian sử dụng lên đến 6 hoặc 8 tiếng, bé vẫn có thể ngủ ngon suốt cả đêm dài với chỉ một miếng tã Merries. Điều này giúp cha mẹ không phải lo lắng thức đêm thay tã cho con hoặc lo ngại về chi phí vì số lượng tã sử dụng.

Đối với loại tã quần, rãnh thông khí độc đáo thoát hơi ẩm quanh eo tạo khoảng cách giữa da và quần giúp bé thoát khỏi cảm giác ẩm ướt ngay cả khi vận động nhiều. Lõi siêu thấm hút nhờ công nghệ thấm hút kép sẽ lập tức hút và khóa chặt chất lỏng khi bé vệ sinh. Đồng thời, nhờ vào thiết kế tã phù hợp ôm khít luôn vừa vặn với bé miếng tã sẽ luôn linh hoạt trong mọi chuyển động, để bé yêu tự do vui đùa.

Với cam kết “Luôn tạo sự dịu dàng cho làn da của bé”, tã giấy Merries Nhật Bản đã có mặt tại Việt Nam.

Cả hai loại tã dán và tã quần của Merries đều đặc biệt mỏng nhẹ, không vón cục sau khi thấm hút, giúp bé yêu có thể thoải mái vận động. Và với vạch báo thời gian thay tã thông minh, các bậc cha mẹ sẽ yên tâm dùng tã cho con mình.

Kao Việt Nam được ủy quyền của Tập đoàn Kao Nhật bản nhập sản phẩm tã giấy Merries về bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 1/1/2014 tại siêu thị Aeon Mall, Tân Phú, TP HCM. Ngày 22/3, Kao Việt Nam ủy quyền cho Công ty TNHH phân phối SNB (Soc&Brothers) phân phối sản phẩm tã giấy Merries trên toàn bộ hệ thống các cửa hàng đồ dùng sơ sinh Mẹ và Bé và hệ thống trung tâm thương mại toàn quốc.

(Nguồn: Kao Việt Nam)